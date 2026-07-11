Mulți locatari cred că administratorul blocului este persoana care trebuie să intervină imediat atunci când apar conflicte între vecini, infiltrații sau inundații ori când trebuie stabilită vina pentru pagubele produse într-un apartament. În realitate, atribuțiile administratorului sunt limitate de lege, iar în multe situații acesta nu poate face demersurile pe care proprietarii le solicită.

Avocatul Gelu Pușcaș, de la Consultanță Asociații de Proprietari, explică ce poate și ce nu poate face administratorul unui bloc și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze proprietarii în cazul unor infiltrații provocate de un vecin.

Potrivit avocatului, dacă un apartament este inundat din cauza unei instalații care aparține exclusiv unui alt proprietar și nu este vorba despre o parte comună a condominiului, conflictul este unul între cei doi proprietari.

În această situație, asociația de proprietari și administratorul nu pot începe proceduri împotriva vecinului și nici nu pot rezolva litigiul în locul proprietarului afectat.

Avocatul recomandă următorii pași:

-să îl notifice pe vecin și să îi solicite, într-un termen rezonabil, să remedieze cauza infiltrațiilor; -să solicite asociației de proprietari emiterea unui document din care să rezulte că infiltrația nu provine dintr-o parte comună a imobilului, pentru a avea certitudinea că demersurile sunt îndreptate împotriva persoanei responsabile; -să întocmească un proces-verbal de constatare; -să realizeze fotografii care să dovedească pagubele produse; -dacă vecinul nu intervine, să se adreseze instanței de judecată, solicitând obligarea acestuia să remedieze problema și să acopere prejudiciul produs.

În cazul în care infiltrațiile sunt grave și produc pagube importante, proprietarul poate solicita instanței și emiterea unei ordonanțe președințiale, procedură care permite luarea unor măsuri urgente.

Un alt aspect asupra căruia atrage atenția avocatul Gelu Pușcaș este că administratorii de condominii nu sunt specialiști în instalații sanitare.

Din acest motiv, administratorul nu ar trebui să emită documente prin care stabilește cauza unei infiltrații sau persoana vinovată, deoarece își asumă o concluzie pentru care nu are competența profesională.

În astfel de cazuri, asociația de proprietari trebuie să angajeze un specialist autorizat – persoană fizică autorizată sau firmă de profil - care să verifice situația și să întocmească un punct de vedere tehnic.

În funcție de concluziile expertizei:

-dacă problema provine dintr-o parte comună a blocului, asociația de proprietari trebuie să organizeze reparațiile și să suporte costurile sau, după caz, despăgubirile; -dacă infiltrația provine din proprietatea individuală a unui apartament, proprietarul respectiv este cel care trebuie să suporte costurile reparațiilor și eventualele despăgubiri.

Avocatul precizează că administratorul nu poate introduce acțiuni în instanță împotriva unui proprietar pentru astfel de situații.

Acesta poate desfășura doar activitățile pentru care are mandat și care sunt prevăzute de lege sau de contractul încheiat cu asociația de proprietari.

De asemenea, administratorul nu poate:

-să intre în apartamentul unui proprietar fără acordul acestuia; -să emită notificări în numele unui vecin; -să stabilească vinovăția într-un litigiu între proprietari; -să reprezinte în instanță interesele unui proprietar care reclamă pagube produse de alt vecin.

Din acest motiv, spune avocatul, proprietarii nu ar trebui să reproșeze administratorului că nu intervine în astfel de conflicte, deoarece acesta are limite legale clare și nu are calitate procesuală pentru a acționa în locul persoanei prejudiciate.

În concluzie, avocatul Gelu Pușcaș arată că persoana care a suferit prejudiciul trebuie să își asume atât demersurile legale, cât și cheltuielile necesare pentru recuperarea pagubelor.

„Nu spun că este un demers ușor, dar nici nu poate rămâne în pasivitate și să privească cum i se deteriorează apartamentul. Pe de altă parte, nu este de tolerat atitudinea unui vecin care inundă, este pasiv și tratează cu indiferență solicitările celui care trebuie să trăiască cu apă pe pereți”, a explicat avocatul Gelu Pușcaș.

Astfel, în cazul infiltrațiilor provenite din proprietatea unui vecin, responsabilitatea pentru inițierea demersurilor aparține proprietarului afectat, în timp ce rolul administratorului și al asociației de proprietari este limitat la atribuțiile prevăzute de lege.