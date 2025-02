Monden Întorsătură de situație pentru Adriana Bahmuțeanu. Riscă să nu-și vadă copiii







Adriana Bahmuțeanu a întâmpinat dificultăți în încercarea de a-și vedea copiii. Duminică, aceasta s-a deplasat la vila unde locuiesc aceștia, însă nu a primit răspuns nici la interfon și nici la poartă. După o perioadă în care a așteptat și a insistat, vedeta a solicitat intervenția autorităților.

Adriana Bahmuțeanu nu a putut să-și viziteze băieții

Vizita fusese stabilită conform unei decizii judecătorești, însă Adriana Bahmuțeanu nu a reușit să ia legătura cu băieții săi, deși era însoțită de mama sa. Evenimentul a fost filmat și ulterior distribuit pe platformele de socializare, unde aceasta a relatat dificultățile întâmpinate.

„Astăzi ar fi fost ziua mea de vizită cu copiii. Sunt singurul părinte de pe planeta Pământ, cred, care are program de vizită cu copiii, dar este și părinte unic. Astăzi am venit din nou la poarta lui Silviu Prigoană, aici unde am locuit și eu. O să sun la interfon să vedem dacă răspunde cineva.

Am venit să mă văd cu băieții mei și am adus-o și pe mama. Astăzi mama mea, bunica băieților mei, cea care i-a crescut, a venit și ea să-i vadă. Este la fel de tristă și de șocată ca și mine de această atitudine a fraţilor vitregi… Din păcate, copiii noștri au fost îndoctrinați împotriva noastră. Au fost spălați pe creier. Nici mamei mele nu i-au răspuns la telefon. De trei luni de zile mama mea nu i-a văzut”, a declarat aceasta pe TikTok.

Vedeta ar putea cere ca programul de vizite să fie schimbat

Avocatul Adrian Cuculis a precizat că incidentul ar putea influența procesul privind custodia minorilor și drepturile de a-i vizita, nerespectarea hotărârilor judecătorești ar putea constitui un temei pentru vedetă de a solicita o schimbare a programului de vizită.

„Programul acesta de vizită trebuia să fie respectat așa cum a dispus instanța de judecată. Faptul că ei se află în continuare la vila lui Prigoană este o dispoziție a instanţei dată deja, dar cert este că dacă nu s-a respectat programul de vizitare, este foarte posibil ca la un moment dat să fie cerută modificarea lui, tocmai în contextul în care nu a fost respectat…

Acestă chestiune se poate traduce și printr-o alienare parentală, respectiv o înstrăinare părintească”, a explicat bărbatul pentru Wowbiz.ro

Adrian Cuculis a precizat că nu este vorba de o „forțare” a copiilor să își vadă mama, ci despre consilierea acestor pentru a înțelege importanța legăturii dintre aceștia.

„Nu se pune problema de forțare a minorilor să își vadă mama, ci mai repede de consilierea lor să își vadă mamă. Dacă prin acest program de conştientizare, în cele din urmă, copiii nu își vor da seama că trebuie să aibă o legătură și cu mama lor, atunci sigur că totuși o să o vadă”, a declarat acesta.