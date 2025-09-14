Paradis sau închisoare. Insula secretă cu trai aproape gratuit

Niʻihau, a șaptea insulă ca mărime din Hawaii, este un loc unic în lume: singurul unde limba hawaiiană nativă se vorbește zilnic. Comunitatea mică ce trăiește aici nu plătește chirie și are acces gratuit la carne, dar viața lor este guvernată de reguli stricte impuse de familia Robinson, moștenitoarea proprietății cumpărate acum peste 160 de ani, potrivit sfgate.com.

Keith și Bruce Robinson conduc astăzi moștenirea familiei, care include plantația Gay and Robinson și întinderi de teren pe două insule. Niʻihau, cu o suprafață de 180 km², a fost cumpărată în 1864 de Elizabeth Sinclair, văduvă de origine scoțiană, direct de la monarhia hawaiiană. În plus, familia deține peste 200 km² pe insula Kauai, adică mai mult decât întreaga insulă Lanai, achiziționată în 2012 de Larry Ellison pentru 300 de milioane de dolari.

Comparațiile continuă: terenurile Robinsonilor sunt de 40 de ori mai mari decât proprietatea de 330 de milioane de dolari pe care Mark Zuckerberg a cumpărat-o pe partea opusă a insulei Kauai. Practic, toți locuitorii zonei vestice a Kauai știu cine sunt Robinsonii, deoarece familia are sute de angajați, iar comunitățile lor trăiesc pe aceste pământuri de generații întregi, mai bine de un secol și jumătate.

Niʻihau este supranumită „Insula Interzisă” tocmai pentru că a rămas neatinsă de valul turistic care a invadat restul Hawaiiului. Cultura locală păstrează trăsături din secolul al XIX-lea, iar modernitatea e aproape absentă. Nu există WiFi, apă curentă sau rețele electrice; câteva panouri solare oferă energie minimă, iar oamenii se spală la izvoare și își luminează casele cu lămpi cu kerosen.

Transportul este limitat: există o singură mașină, iar caii și bicicletele sunt principalele mijloace de deplasare. Populația a scăzut semnificativ, fiind astăzi sub 100 de persoane.

Locuitorii, considerați „oaspeți” ai familiei Robinson, au dreptul să trăiască fără chirie, dar sunt obligați să respecte reguli stricte. Consumul de alcool sau droguri se sancționează prin exil definitiv. Vizitele din partea rudelor sau a străinilor sunt permise doar cu acordul expres al proprietarilor. În trecut, localnicii au fost excluși chiar și pentru motive precum părul lung, tatuajele sau deținerea de arme.

Cei care trăiesc pe insulă beneficiază de carne gratuită, provenită din animale sălbatice, și nu plătesc chirie pentru locuințe. Însă această libertate vine la pachet cu control strict asupra comportamentului. Conceptele calviniste adoptate de familia Robinson au definit un cod moral aplicat comunității timp de mai bine de un secol.

Niʻihau este una dintre regiunile cele mai pro-Trump din Statele Unite. În alegerile din 2020, toți locuitorii au votat pentru Donald Trump, iar în 2024 doar o singură persoană nu i-a acordat votul actualului președinte.

Economia insulei s-a schimbat semnificativ în ultimele decenii. Armata SUA este acum principalul angajator și sponsor al activităților locale. Contractele cu marina au devenit vitale pentru familia Robinson, iar elicopterele care aduc militari sau vânători sunt tot mai frecvente. Pentru sume consistente, vizitatorii pot participa la partide de vânătoare de oi sau antilope eland.

Puțini jurnaliști au primit permisiunea să viziteze Niʻihau, ceea ce menține un aer de mister asupra vieții cotidiene de aici. Prima regulă transmisă vizitatorilor este simplă: „nu vorbi despre insulă”, mai ales cu presa.

În 1864, Elizabeth Sinclair a plătit 10.000 de dolari pentru insulă – echivalentul a aproximativ 200.000 de dolari în prezent. Astăzi, valoarea estimată a Niʻihau depășește 88 de milioane de dolari. La momentul tranzacției, regele Kamehameha al IV-lea le-a cerut noilor proprietari să protejeze băștinașii. „Niʻihau este al vostru”, le-ar fi spus acesta, „dar s-ar putea să vină o zi când hawaiienii nu vor mai fi la fel de puternici. Atunci, faceți tot ce puteți ca să-i ajutați.”

Inițial, accesul pe insulă era liber. În 1952, din cauza lipsei de apă și a fricii de poliomielită, accesul a fost restricționat strict la persoanele invitate.

Astăzi, Bruce Robinson (81 de ani) și soția sa Leiana, originară din Hawaii, administrează viața de zi cu zi a insulei, iar fratele său Keith (83 de ani) este vocea oficială a familiei.

Contractele cu marina SUA au schimbat economia insulei: din anii ’80, agricultura și creșterea animalelor au fost treptat înlocuite de activități militare. În ultimii 25 de ani, familia Robinson a câștigat aproximativ 25 de milioane de dolari din aceste parteneriate. Doar în 2023, un contract arăta că marina americană trebuia să fie permanent însoțită de localnici, să nu desfășoare activități militare duminica și să respecte reguli clare: fără alcool, fără fumat, fără arme și fără divulgarea de informații despre insulă.

Pentru a rămâne pe insulă, oamenii trebuie să ducă „un stil de viață onest, moral și cumpătat”, fără să pericliteze drepturile familiei Robinson asupra intimității și securității proprietății lor.

Deși izolată, Niʻihau a devenit un simbol al rezistenței culturale și al supraviețuirii unei comunități tradiționale într-o lume dominată de globalizare și turism.