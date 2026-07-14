Justitie

Inspector de muncă din Alba, acuzat că avertiza firmele înaintea controalelor

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Inspector de muncă din Alba, acuzat că avertiza firmele înaintea controalelorInspector ITM Alba. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Alba a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că, pe parcursul ultimilor cinci ani, ar fi avertizat mai multe societăți comerciale cu privire la controalele pe care colegii săi urmau să le efectueze. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, inspectorul este cercetat pentru 53 de infracțiuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice.

Inspector ITM din Alba, reținut după ce ar fi avertizat firmele înaintea controalelor

Reprezentanții Parchetului au anunțat că, în urma probelor administrate până în prezent, a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de Doru-Cătălin Negru, care a fost reținut pentru 24 de ore.

„Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că, în perioada 2021–2026, în calitate de funcţionar public cu atribuţii de control în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, suspectul NEGRU DORU-CĂLIN a divulgat, în mod repetat şi fără drept, informaţii nedestinate publicităţii către reprezentanţii unor agenţi economici ce îşi desfăşurau activitatea economică pe raza judeţului Alba”, arată procurorii.

Cum ar fi acționat

Conform anchetatorilor, inspectorul de muncă i-ar fi informat pe reprezentanții unor societăți comerciale despre controalele sau acțiunile tematice care urmau să fie desfășurate de alți inspectori de la ITM Alba.

Procurorii susțin că informațiile ar fi fost transmise fără acordul colegilor care efectuau verificările.

Măsura reținerii pentru 24 de ore a fost dispusă în 14 iulie 2026, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Apel către persoanele care dețin informații legate de modul în care acționa inspectorul

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba îi îndeamnă pe cei care au cunoștință despre astfel de fapte de corupție să sesizeze autoritățile competente.

„Persoanele care au cunoştinţă despre săvârşirea unor fapte de corupţie pe raza judeţului Alba au posibilitatea de a sesiza în scris Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba la adresa de e-mail [email protected] sau telefonic Serviciul Judeţean Anticorupţie Alba la Call-center anticorupţie – 0800.806.806. Conform art. 290 alin. 2 Cod procedură penală: mituitorul NU se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta”, mai arată sursa.

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