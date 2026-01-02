Modificări legate de evidența salariaților. Amenzi de zeci de mii de lei pentru angajatorii care nu respectă noile reguli

Începând de joi, 1 ianuarie 2026, Reges Online a devenit oficial singura platformă pentru raportarea contractelor individuale de muncă în România. Sistemul Revisal a fost complet dezactivat, iar toate operațiunile legate de evidența salariaților se realizează acum exclusiv prin noul registru digital, anunță Inspecția Muncii.

Această schimbare reprezintă un pas important în digitalizarea relațiilor de muncă, având ca scop creșterea transparenței și eficientizarea comunicării dintre angajatori și autorități, notează Mediafax.

Toți angajatorii, indiferent de domeniu, trebuie să își creeze conturi în Reges Online și să introducă datele contractelor individuale de muncă active care nu se regăsesc în fostul Revisal.

Noul sistem permite gestionarea digitală a angajărilor, modificărilor și încetărilor contractelor, oferind raportare în timp real și reducând riscurile generate de raportările incomplete sau întârziate.

Reges Online aduce avantaje atât angajatorilor, cât și salariaților, arată Inspecția Muncii. Platforma oferă acces securizat, protecție ridicată a datelor și o evidență clară a istoricului contractual.

O noutate importantă este că salariații pot verifica direct informațiile din contractele lor de muncă, fără a mai depinde exclusiv de documentele primite de la angajatori. Astfel, Reges Online întărește drepturile angajaților și reduce riscul situațiilor de neconformitate.

Autoritățile avertizează că neînscrierea sau raportarea incorectă în Reges Online poate atrage sancțiuni serioase, cu amenzi între 15.000 și 20.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii.

Inspecția Muncii recomandă angajatorilor să finalizeze rapid tranziția și să verifice corectitudinea și actualitatea datelor introduse, pentru a evita probleme legale și sancțiuni.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Muncii, REGES-ONLINE oferă numeroase beneficii:

administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora;

raportarea în timp real și actualizare automată a aplicației;

accesul securizat prin certificat digital calificat sau ROeID;

integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor.

„Platforma este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/. Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF”, mai arată sursa.