Social

Modificări legate de evidența salariaților. Amenzi de zeci de mii de lei pentru angajatorii care nu respectă noile reguli

Comentează știrea
Modificări legate de evidența salariaților. Amenzi de zeci de mii de lei pentru angajatorii care nu respectă noile regulilaptop. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Începând de joi, 1 ianuarie 2026, Reges Online a devenit oficial singura platformă pentru raportarea contractelor individuale de muncă în România. Sistemul Revisal a fost complet dezactivat, iar toate operațiunile legate de evidența salariaților se realizează acum exclusiv prin noul registru digital, anunță Inspecția Muncii.

Schimbări pentru angajatori și salariați. Reges Online, registru obligatoriu pentru toate firmele

Această schimbare reprezintă un pas important în digitalizarea relațiilor de muncă, având ca scop creșterea transparenței și eficientizarea comunicării dintre angajatori și autorități, notează Mediafax.

Toți angajatorii, indiferent de domeniu, trebuie să își creeze conturi în Reges Online și să introducă datele contractelor individuale de muncă active care nu se regăsesc în fostul Revisal.

Avantaje pentru angajați

Noul sistem permite gestionarea digitală a angajărilor, modificărilor și încetărilor contractelor, oferind raportare în timp real și reducând riscurile generate de raportările incomplete sau întârziate.

Ghidul complet al zilelor interzise pentru căsătorii în 2026
Ghidul complet al zilelor interzise pentru căsătorii în 2026
Ce să faci când cineva îți blochează mașina în parcare. Trucuri simple
Ce să faci când cineva îți blochează mașina în parcare. Trucuri simple

Reges Online aduce avantaje atât angajatorilor, cât și salariaților, arată Inspecția Muncii. Platforma oferă acces securizat, protecție ridicată a datelor și o evidență clară a istoricului contractual.

O noutate importantă este că salariații pot verifica direct informațiile din contractele lor de muncă, fără a mai depinde exclusiv de documentele primite de la angajatori. Astfel, Reges Online întărește drepturile angajaților și reduce riscul situațiilor de neconformitate.

Reges Online

Reges. Sursa foto: ITM

Ce riscă angajatorii care nu înregistrează datele în Reges Online

Autoritățile avertizează că neînscrierea sau raportarea incorectă în Reges Online poate atrage sancțiuni serioase, cu amenzi între 15.000 și 20.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii.

Inspecția Muncii recomandă angajatorilor să finalizeze rapid tranziția și să verifice corectitudinea și actualitatea datelor introduse, pentru a evita probleme legale și sancțiuni.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Muncii, REGES-ONLINE oferă numeroase beneficii:

  • administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora;
  • raportarea în timp real și actualizare automată a aplicației;
  • accesul securizat prin certificat digital calificat sau ROeID;
  • integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor.

„Platforma este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/. Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF”, mai arată sursa.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:13 - Ghidul complet al zilelor interzise pentru căsătorii în 2026
07:03 - Modificări legate de evidența salariaților. Amenzi de zeci de mii de lei pentru angajatorii care nu respectă noile re...
06:54 - Cum își petrec turiștii serile într-o vacanță în Finlanda
06:47 - Europa, mai aproape la un apel distanță. Roaming gratuit pentru cetățenii Republicii Moldova
06:40 - Liverpool, start ratat în 2026! "Cormoranii", prestație modestă împotriva lui Leeds. Gafă colosală a portarului
06:34 - Prognoza meteo, 2 ianuarie. Temperaturi neobișnuite pentru o lună de iarnă. Unde va ninge ca în povești

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale