Un inspector de specialitate al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) a fost prins în flagrant de procurorii DNA Constanța după ce ar fi primit 10.000 de lei de la administratorul unor societăți comerciale. Banii ar fi fost pretinși în legătură cu aplicarea unor sancțiuni mai blânde în urma controalelor efectuate la două firme.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Cosmin-Ștefan Gearâp, pentru luare de mită, și au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Flagrantul a avut loc la 7 septembrie 2026, iar comunicatul DNA a fost publicat a doua zi.

Potrivit anchetatorilor, inspectorul ar fi pretins bani de la administratorul unor societăți comerciale pe care le controlase anterior. În schimb, ar fi urmat să aplice un regim sancționator mai blând și să nu mai dispună alte sancțiuni contravenționale.

DNA precizează că discuțiile ar fi avut loc în contextul unor controale efectuate la două firme administrate de aceeași persoană. În același context, inspectorul ar fi invocat și anumite amenajări realizate pe un sector de plajă înainte de întocmirea procesului-verbal de predare-primire.

Conform comunicatului oficial, Cosmin-Ștefan Gearâp a primit suma de 10.000 de lei de la administratorul societății comerciale, moment în care procurorii anticorupție au constatat infracțiunea flagrantă.

DNA nu a precizat numele firmelor implicate și nici sectorul de plajă vizat.

Măsura controlului judiciar a fost dispusă pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 7 septembrie 2026.

Printre obligațiile stabilite se numără prezentarea la organele judiciare ori de câte ori este chemat, interdicția de a părăsi România fără acordul procurorilor și interdicția de a comunica direct sau indirect cu persoanele menționate în ordonanță.

De asemenea, inspectorul nu mai poate exercita funcția de inspector de specialitate în domeniul gospodăririi apelor în cadrul ABADL, funcție în exercitarea căreia procurorii susțin că ar fi fost comisă fapta.

În cazul încălcării cu rea-credință a obligațiilor, controlul judiciar poate fi înlocuit cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă.

Punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu echivalează cu o condamnare. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost pretinși și primiți banii.

Cosmin-Ștefan Gearâp beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.