Inima voleiului arădean a încetat să mai bată. Mărturisirea-testament a lui Ștefan Gog
- Veronica Bursașiu
- 28 august 2025, 22:12
- Fan Arad, clubul lui Ștefan Gog cu care a scris istorie, timp de şapte ani, pe nisipurile din țară
- Elisabeta Gog, soția regretatului Ștefan Gog a anunțat decesul."Cu durere imensă în suflet va anunț ca soțul meu drag Piști a plecat în această dimineață dintre noi la cele veșnice.Drum lin către stele! Astăzi va fi depus la capela Kuki de pe Cocorilor iar mâine de la oră 19 va fi stâlpul. Sâmbătă de la orele 15 va fi slujba de înmormântare la capela Kuki , iar după la orele 16 la cimitirul Pomenirea.Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!", a transmis soția regretatului om de sport.
- Mărturisirea-testament a lui Ștefan Gog
A trait pentru sportul cu mingea la fileu. A făcut din volei un stil de viață. Azi,inima lui Ștefan Gog a încetat să mai bată. La 66 de ani, a fost răpus de o boală grea. El era însuși inima voleiului în Arad. De acum, niciodată competițiile de volei nu vor mai avea același farmec.
"Sunt anumite vești pe care nu știi cum să le dai. Să le spui. Sufletul bun al lui Piști a plecat în călătoria veșnică, în lumină, spre soare, așa cum îi plăcea lui să steaȚ, a transmis Maria Girlonta. Pe unde a trecut, inimosul Ștefan Gog a sfințit locul. De exmplu, la doar 10 luni de la înființare Fan Arad, clubul său, c a reușit să obțină cel mai râvnit trofeu al Campionatului Național de volei pe plajă. Performanță în care au crezut doar trei oameni la început: Ștefan Gog și cuplul de voleibaliști Cătălin Lelea – Adrian Holhoș.
Ștefan Gog s-a născut în 9 martie 1959. A jucat volei la Şcoala Sportivă din Arad, ajungând în 1975 în echipa de seniori. Acolo a evoluat până la desfiinţare, în 1988.În 2012, Ștefan Gog a înființat Clubul Sportiv Fan Arad Club. Cu care a câștigat numeroase medalii, titluri naționale în voleiul de plajă.
În 2012 a primit premiul de „organizatorul anului”, în cadrul Galei Sportului Arădean. Lui Ștegan Go i se datorează organizarea a numeroase competiții. În special pe terenurile pe care le-a gândit și realizat la baza „Riviera – Abel”. Au fost competiții cu caracter național, inclusiv Cupa României sau Fan Tour Open și internațional.„Sunt mulţumit că familia voleiului arădean este una unită şi sper să rămână tot aşa!" e mărturia-testament a îndrăgitului om de sport.
