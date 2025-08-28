Social Inima voleiului arădean a încetat să mai bată. Mărturisirea-testament a lui Ștefan Gog







A trait pentru sportul cu mingea la fileu. A făcut din volei un stil de viață. Azi,inima lui Ștefan Gog a încetat să mai bată. La 66 de ani, a fost răpus de o boală grea. El era însuși inima voleiului în Arad. De acum, niciodată competițiile de volei nu vor mai avea același farmec.

"Sunt anumite vești pe care nu știi cum să le dai. Să le spui. Sufletul bun al lui Piști a plecat în călătoria veșnică, în lumină, spre soare, așa cum îi plăcea lui să steaȚ, a transmis Maria Girlonta. Pe unde a trecut, inimosul Ștefan Gog a sfințit locul. De exmplu, la doar 10 luni de la înființare Fan Arad, clubul său, c a reușit să obțină cel mai râvnit trofeu al Campionatului Național de volei pe plajă. Performanță în care au crezut doar trei oameni la început: Ștefan Gog și cuplul de voleibaliști Cătălin Lelea – Adrian Holhoș.

Ștefan Gog s-a născut în 9 martie 1959. A jucat volei la Şcoala Sportivă din Arad, ajungând în 1975 în echipa de seniori. Acolo a evoluat până la desfiinţare, în 1988.În 2012, Ștefan Gog a înființat Clubul Sportiv Fan Arad Club. Cu care a câștigat numeroase medalii, titluri naționale în voleiul de plajă.

În 2012 a primit premiul de „organizatorul anului”, în cadrul Galei Sportului Arădean. Lui Ștegan Go i se datorează organizarea a numeroase competiții. În special pe terenurile pe care le-a gândit și realizat la baza „Riviera – Abel”. Au fost competiții cu caracter național, inclusiv Cupa României sau Fan Tour Open și internațional.„Sunt mulţumit că familia voleiului arădean este una unită şi sper să rămână tot aşa!" e mărturia-testament a îndrăgitului om de sport.