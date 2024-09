Sport O jucătoare de volei de doar 28 de ani, găsită moartă în apartamentul său







Turcia. Jucătoarea de volei Pilar Victoria, din Puerto Rico, a fost descoperită fără viață joi, în apartamentul său din Bursa, Turcia.

Sportiva de doar 28 de ani a fost găsită de coechipierele sale, care au devenit îngrijorate când aceasta nu a apărut la antrenament.

Nu se cunosc cauzele decesului jucătoarei de volei

Circumstanțele în care a survenit decesul rămân neclare, iar autoritățile au demarat o investigație.

După debutul său în voleiul universitar din SUA, Pilar Victoria a evoluat pentru mai multe echipe europene, inclusiv Béziers (2018) și VBC Chamalières (2020-2022) din Franța.

Cu trei săptămâni în urmă, ea a semnat un contract cu clubul turc de volei, Nilüfer Belediyespor.

A fost găsită moartă în pat

Îngrijorarea a început să crească atunci când jucătoarea de volei, cunoscută pentru punctualitatea și devotamentul său față de echipă, nu s-a prezentat la antrenament.

Colegii și oficialii clubului au încercat să o sune, dar nu au primit niciun răspuns din partea ei.

Îngrijorați de posibilele consecințe, oficialii au hotărât să meargă la apartamentul ei din Besevler Mahallesi, Bursa. După ce au intrat în locuință cu ajutorul unui lăcătuș, au găsit-o pe Lopez fără suflare în patul său.

Personalul medical a ajuns imediat și a confirmat decesul acesteia.

„Am încercat să o sunăm de mai multe ori, dar când nu am reușit să o contactăm, am mers la apartamentul ei. Am găsit-o lipsită de viață în patul ei. Este o pierdere devastatoare pentru toți dintre noi”, a declarat managerul clubului de volei.

Jucătoarea de tenis luat pastile de somn

Autoritățile analizează acum cauza decesului Victoriei Pilar. Primele constatări nu indică urme de violență sau o pătrundere forțată în locuința sa.

Jucătoarea de volei, care recent s-a transferat la Nilufer Belediyespor din Beziers Volley, Franța, ar fi fost sub tratament pentru dificultăți de somn. Cu toate acestea, autopsia va stabili clar cauzele decesului său, potrivit turkiyetoday.com.