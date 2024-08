Social Cât de bune sunt suplimentele pentru somn. Explicațiile și sfaturile unui medic







S-a stabilit de mult timp că somnul joacă un rol crucial în sănătate și bunăstare. Numeroase studii au documentat relația dintre sănătate și calitatea somnului oamenilor.

Oricine a avut o noapte slabă de odihnă poate atesta că a avut mai puțină energie și a fost mai morocănos a doua zi.

Aproximativ 18% dintre adulții americani iau o formă de medicație pentru a-i ajuta să doarmă, inclusiv pastile fără prescripție medicală și medicamente eliberate pe bază de rețetă, potrivit unui raport din 2023 al Centrelor americane pentru controlul și prevenirea bolilor. Aproximativ 6,3% au declarat că iau medicamente pentru somn în fiecare zi, iar 2,1% iau medicamente în majoritatea zilelor.

În timp ce tratamentele medicale pot ajuta oamenii cu somnul, sunt unele forme mai eficiente decât altele? Există vreun pericol în încercarea suplimentelor eliberate fără rețetă, cum ar fi melatonina? Ce spuneți despre o senzație recentă din social media, "mocktail-ul fetei somnoroase"? Care sunt măsurile non-farmaceutice care pot ajuta la somn? Și de ce este important să căutăm asistență medicală pentru insomnie?

Un somn mai bun

Expertul în wellness de la CNN, dr. Leana Wen. Dr. Wen, medic de urgență și profesor asociat adjunct la Universitatea George Washington, a venit cu explicații. Ea a fost anterior comisar pentru sănătate în Baltimore.

De unde știm că somnul este important pentru sănătate?

Dr. Leana Wen susține că dovezile sunt solide. „De exemplu, studiile au arătat că persoanele care dorm în mod regulat mai puțin de șapte ore pe noapte au o prevalență mai mare a diabetului, obezității și hipertensiunii arteriale, care sunt factori de risc majori pentru apariția atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale. De asemenea, persoanele cu tipare de somn neregulate pot avea un risc mai mare de boli cardiovasculare.

Deficitul de somn poate afecta funcționarea sistemului imunitar și crește șansele de a contracta boli. În plus, lipsa de somn poate afecta învățarea, rezolvarea problemelor, luarea deciziilor și controlul emoțiilor. Și somnolența în timpul zilei poate fi periculoasă; crește numărul accidentelor rutiere și al leziunilor legate de muncă.

Ce tipuri de tratamente medicale pot ajuta cu somnul?

US Food and Drug Administration are o listă de medicamente, atât pe bază de rețetă, cât și fără rețetă, care sunt aprobate pentru a trata insomnia și insomnia.

„Este important să rețineți că multe dintre acestea au efecte secundare semnificative, cum ar fi grogginess a doua zi, somnambulism, confuzie și amețeli. Unele ar putea crea dependență și nu sunt menite să fie utilizate pe termen lung. Multe au interacțiuni cu alte medicamente. Oricine ia în considerare aceste tratamente ar trebui să vorbească cu medicii înainte de a le începe”, susține medicul.

Sunt medicamentele eliberate fără rețetă mai sigure decât cele eliberate pe bază de prescripție medicală?

Wen: Nu neapărat. De exemplu, unele persoane iau antihistaminice precum Benadryl pentru a le ajuta să doarmă. Antihistaminicele pot provoca supradoze periculoase dacă sunt luate în cantități mari sau amestecate cu alte medicamente sau alcool. De asemenea, aceste medicamente pot provoca sedare și pot afecta funcțiile cuiva în ziua următoare. Toate acestea pentru a spune, doar pentru că ceva este over the counter nu înseamnă că este sigur în toate cazurile.

Despre melatonină

Melatonina este un hormon pe care creierul îl produce ca răspuns la întuneric. Acesta ajută la reglarea ritmului nostru circadian - ceasul nostru intern - și, prin urmare, este un hormon important pentru somn.

„Suplimentele de melatonină sunt versiuni de laborator ale acestui hormon. Există unele dovezi că suplimentele cu melatonină pot ajuta la reducerea decalajului orar. De asemenea, acestea pot ajuta persoanele care lucrează în schimburi și persoanele care au probleme în a adormi la o oră normală pe timp de noapte. Cercetările sunt contradictorii în ceea ce privește utilitatea suplimentelor pentru persoanele cu probleme cronice de somn.

Un aspect de luat în considerare este faptul că melatonina este un supliment și nu este reglementată de FDA în același mod în care sunt reglementate medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Doza și puritatea pot varia între mărci. Aceleași orientări se aplică și pentru alte suplimente pe care oamenii le pot încerca ca ajutoare pentru somn. Oamenii ar trebui să abordeze melatonina și alte suplimente cu prudență și, ca și în cazul altor medicamente fără prescripție medicală, să discute mai întâi despre utilizare cu furnizorul lor de asistență medicală primară”, explică Wen, potrivit CNN.