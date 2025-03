Record de autostrăzi în 2025. România va inaugura peste 300 de kilometri

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anunțat un obiectiv ambițios pentru infrastructura rutieră din România, promițând că, până în 2025, vor fi inaugurați mai mult de 300 de kilometri de autostrăzi.

Peste 300 de kilometri de autostrăzi vor fi inaugurați în România

În cadrul unei conferințe , ministrul Sorin Grindeanu a precizat că, în 2024, au fost deja dați în circulație aproximativ 200 de kilometri de autostrăzi, iar estimările pentru 2025 arată un progres semnificativ.

„Dacă s-ar alinia planetele, am putea ajunge la 300 km în 2025, dar minimum 200 km sunt realizabili. Atunci spun că un an normal ne-ar aduce în jur de 250 km de autostradă și drum expres dați în circulație anul acesta, ceea ce sigur reprezintă un record", a spus Sorin Grindeanu.

Aceste investiții vor contribui semnificativ la îmbunătățirea infrastructurii rutiere și la dezvoltarea economiei țării.

Autostrada Craiova - Constanța

Unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură va fi finalizarea autostrăzii care leagă Craiova de Constanța, un traseu esențial pentru transportul și dezvoltarea economică. Grindeanu a anunțat că, în prima jumătate a acestui an, va fi posibilă circulația neîntreruptă pe acest tronson de autostradă, un proiect care va ușura considerabil traficul între cele două orașe.

„În prima jumătate a acestui an, vom putea circula doar pe autostradă de la Craiova la Constanța. Se va finaliza bucata de 10 km de la Albota până la A1, dar și cei 17 km rămași pe lotul 3 A0 Sud, undeva în luna mai", a precizat ministrul.

Conectarea acestor două orașe prin autostradă va facilita nu doar transportul de persoane și bunuri, dar va sprijini și turismul și afacerile locale, având un impact pozitiv asupra economiei regiunilor respective.

Beneficiile economice ale dezvoltării infrastructurii rutiere în România

Proiectele de infrastructură rutieră anunțate de Sorin Grindeanu nu sunt doar o realizare în sine, ci și un pas important în stimularea economiei României.

Finalizarea unor tronsoane importante de autostradă și drumuri expres va contribui semnificativ la dezvoltarea transporturilor interne și internaționale, făcând mai accesibile piețele din diverse colțuri ale țării. În plus, lucrările de infrastructură vor crea mii de locuri de muncă, iar îmbunătățirea conectivității va duce la scăderea costurilor de transport și la creșterea competitivității economiei naționale.

„Aceste lucrări vor permite realizarea unei conexiuni complete între Craiova și Constanța, exclusiv pe autostradă”, a mai subliniat ministrul, subliniind importanța acestor proiecte pentru România pe termen lung, relatează Antena3CNN.