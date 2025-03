Politica Prezidențiale 2025. Vasile Dîncu, asigurări pentru candidatul coaliției, Crin Antonescu







PSD îl va susține pe Crin Antonescu la alegerile din luna mai, iar coaliția nu va repeta greșelile din trecut. Anunțul a fost făcut de Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu, despre candidatura lui Crin Antonescu

Aflat la un miting electoral în Cluj-Napoca, Vasile Dîncu a declarat că PSD va respecta înțelegerea din coaliție. În plus, el a precizat că nu ar exista social-democrați care să susțină candidatura lui Ponta.

„Din acest punct de vedere, (al susținerii pentru Antonescu n.r.) nu am emoții. (…) Nu vom repeta greșeala pe care am făcut o în toamnă când nu am înțeles valoarea colaborării. Sunt convins că vom acționa conform acestei înțelegeri”, a precizat reprezentantul PSD.

Crin Antonescu, mulțumit de colaborarea cu PSD

În fața celor prezenți la evenimentul de la Cluj, Crin Antonescu a declarat că are o colaborare „impecabilă” cu PSD.

„În plus pentru mine prezența profesorului Vasile Dîncu este emblematică și mă onorează. (…) Nimeni în afară de mine nu este sigur că va intra în turul doi”, a afirmat Antonescu.

El a adăugat că profesorul Vasile Dîncu este „un romantic în politică”.

„Ce avem de făcut în campania electorală ştim. Este important să vorbesc cu dumneavoastră, cei care mă susţineţi, despre lucruri în care eu cred, despre lucruri care mă fac să fiu, aşa cum a spus profesorul Vasile Dîncu, un romantic în politică”, a mai spus candidatul coaliției.

Vasile Dîncu nu are emoții pentru alegerile din mai

Sâmbătă, mii de oameni s-au adunat în Piața Unirii pentru a lua parte la un miting în sprijinul lui Crin Antonescu, candidatul coaliției la alegerile prezidențiale. Alături de Crin Antonescu au fost prezenți vicepremierul Cătălin Predoiu, președintele PNL, Kelemen Hunor, președintele UDMR, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, și Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, alături de alți lideri regionali și locali.

Primarul Emil Boc a declarat că în Piața Unirii au fost prezente 20.000 de persoane.