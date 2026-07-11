Infotrafic anunță condiții dificile de circulație în trei județe. Cum e traficul în restul ţării

Centrul Infotrafic a anunțat sâmbătă dimineață că nu sunt înregistrate accidente care să blocheze circulația pe autostrăzi sau drumuri naționale, însă ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri în județele Neamț, Suceava și Vaslui. Traficul se desfășoară fluent pe principalele artere, în timp ce pe DN39 și DN1 sunt în vigoare restricții temporare.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că, sâmbătă, la ora 07:00, nu erau semnalate accidente rutiere care să determine închiderea sau restricționarea circulației pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (07:00), nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricţii de trafic pe reţeaua de autostrăzi şi drumurile naţionale”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Centrul Infotrafic.

În schimb, pe mai multe șosele din județele Neamț, Suceava și Vaslui se circulă în condiții de ceață. Fenomenul reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri.

Polițiștii au anunțat că circulația se desfășoară fluent pe principalele artere rutiere din țară.

Pe autostrăzile A1 București - Pitești, A2 București - Constanța, A3 București - Ploiești și A7 Ploiești - Adjud, precum și pe DN1 Ploiești - Brașov și DN7 Pitești - Sibiu, carosabilul este uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt normale.

Până la 13 iulie 2026, pe DN39, între localitățile Agigea și Mangalia, din județul Constanța, sunt instituite restricții pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

„Această măsură a fost luată în scopul desfăşurării circulaţiei auto în condiţii de siguranţă şi prevenirii apariţiei unor blocaje pe sectorul de drum, în contextul organizării unui eveniment muzical în zonă”, transmite Infotrafic.

O altă restricție este valabilă până la 15 iulie 2026 pe DN1, între kilometrii 278 și 280+170 de metri, pe sectorul cuprins între localitățile Avrig și Porumbacu, din județul Sibiu. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de asfaltare a carosabilului. Circulația se desfășoară alternativ și este dirijată prin semafoare, la intervale de câte zece minute pentru fiecare sens.

„Din această cauză, valorile de trafic cresc pe parcursul zilei, formându-se deseori coloane de autovehicule în ambele direcţii”, anunţă Poliţia.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită, să reducă viteza în zona lucrărilor și să evite manevrele riscante. Șoferii sunt sfătuiți, de asemenea, să aleagă rute alternative atunci când este posibil, pentru a evita coloanele formate în zonele în care traficul este restricționat.