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Bărbat arestat lângă Capitoliul SUA, după ce polițiștii au găsit o ghilotină în camioneta sa

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Bărbat arestat lângă Capitoliul SUA, după ce polițiștii au găsit o ghilotină în camioneta sacapitoliul / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat din California a fost arestat marți în apropiere de Capitoliu, după ce polițiștii au descoperit o ghilotină de mari dimensiuni în camioneta cu care acesta călătorise până la Washington D.C. Suspectul a fost identificat drept Philan-Tam-Duy Le, în vârstă de 35 de ani. Poliția Capitoliului Statelor Unite l-a reținut sub acuzația de port ilegal al unei arme periculoase, potrivit CNN.

Polițiștii au găsit ghilotina în camioneta parcată ilegal

Ghilotina a fost descoperită după ce autoritățile au verificat camioneta lui Le, care fusese parcată ilegal în apropierea Capitoliului.

Bărbatul ar fi condus din California până în capitala Statelor Unite, transportând ghilotina în vehicul. Poliția încearcă acum să stabilească motivul pentru care acesta a făcut deplasarea și ce intenționa să facă cu obiectul adus lanWashington.

Incidentul a atras atenția autorităților și din cauza amplasării vehiculului în apropierea uneia dintre cele mai importante clădiri ale administrației americane.

Police

Police. Sursa foto: Freepik

Fratele lui Le spune că ghilotina era „un simbol al dezaprobării”

Fratele suspectului a declarat pentru presa din California că ghilotina avea o semnificație politică și reprezenta un „simbol al dezaprobării”.

Potrivit lui Kelvin Le, fratele său era nemulțumit atât de democrați, cât și de republicani. Acesta i-ar fi criticat atât pe președintele Donald Trump, cât și pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom.

„Nu cred că ar răni pe cineva”, a mai declarat Kelvin Le.

Autoritățile continuă să verifice circumstanțele deplasării lui Le și motivul pentru care acesta a transportat ghilotina până la Washington D.C.

Amenințările la adresa congresmenilor au crescut alarmant

Arestarea are loc într-o perioadă în care autoritățile americane au raportat o creștere semnificativă a amenințărilor și a comportamentelor îngrijorătoare îndreptate împotriva oficialilor aleși.

În 2025, Poliția Capitoliului a gestionat aproape 15.000 de cazuri referitoare la declarații, comportamente sau comunicări considerate îngrijorătoare și îndreptate împotriva membrilor Congresului. Numărul a fost cu 57% mai mare decât în anul precedent.

La momentul arestării, Congresul SUA se afla în vacanță, astfel că parlamentarii nu erau prezenți la Capitoliu. Cu toate acestea, incidentul s-a produs la scurt timp după ce un alt bărbat a fost arestat în apropierea clădirii, după ce polițiștii ar fi găsit asupra lui un pistol.

Poliția continuă verificările pentru a stabili dacă deplasarea lui Le la Washington și obiectul transportat de acesta au avut legătură cu vreo amenințare concretă.

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