Social Incendiul din Delta Dunării a mistuit 75 de hectare. Situația este critică







Un incendiu de vegetație de proporții a izbucnit în Delta Dunării, afectând în prezent 75 de hectare de teren, potrivit datelor furnizate de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). Intervenția pompierilor este una complexă, desfășurându-se atât din aer, cât și pe apă și terestru.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat duminică după-amiază că incendiul este localizat pe trei laturi, însă partea de vest continuă să fie o provocare din cauza vântului.

„Estimativ de azi sunt 75 hectare, deci mai este o creștere de 5 hectare în acest moment. La acest moment sunt trei focare care fumegă și două la care se vede încă flacără. Consider că incendiul este localizat pe trei laturi, spre Vest din cauza unui vânt încă progresează lent. Sunt angrenate forțe terestre și pe calea aerului și din apă. Vor continua în cursul zilei de azi, nu cred că vor termina intervenția astăzi, cred că vor continua și mâine”, a precizat Arafat la Digi24.

Pentru stingerea incendiului sunt folosite trei elicoptere Black Hawk, care transportă și aruncă câte trei tone de apă la fiecare cursă. Potrivit DSU, apropierea surselor de apă reduce timpul de alimentare, ceea ce permite efectuarea unui număr mare de aruncări într-un interval scurt.

„Fiecare aruncare de apă e echivalentă a trei tone și faptul că apa e aproape scurtează ciclul între umplere și aruncare. Motiv pentru care au aruncat cantități mari de apă, sute de tone”, a explicat Raed Arafat.

Alături de echipele aeriene, pompierii acționează și cu motopompe pentru a utiliza apa din Dunăre și din canalele adiacente.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a precizat că la fața locului se află 42 de pompieri și 12 membri ai Inspectoratului General de Aviație, sprijiniți de o navă multirol, o ambarcațiune de mici dimensiuni și trei autospeciale de intervenție.

„În această dimineață, după recunoașterea aeriană, s-au identificat mai multe focare active, însă nu și-au depășit limitele stabilite la lăsarea întunericului. Urmează ca și în ziua de azi să acționăm pe toate fronturile și să îl lichidăm sperăm în cursul zilei de azi”, a declarat oficialul ISU Tulcea.

La operațiune participă și autorități locale, voluntari și personal specializat, iar intervenția este coordonată pentru a preveni extinderea flăcărilor către zonele împădurite.

Condițiile meteo au jucat un rol important în dinamica incendiului. După mai multe zile cu vânt intens, situația s-a ameliorat în ultimele ore. „Din fericire, în cursul nopții vântul s-a domolit și vremea de azi pare că vântul va sufla încet, ceea ce înseamnă că extinderea focarelor nu se întinde către zona terestră”, a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea.

În prezent, nu există pericol de extindere către fermele din apropiere, însă autoritățile avertizează că orice schimbare a direcției și intensității vântului ar putea complica misiunea.

Potrivit estimărilor preliminare, incendiul a distrus aproximativ 35 de hectare de fond forestier și alte 35 de hectare de vegetație uscată, lizieră și lăstăriș. Autoritățile urmează să stabilească, după stingerea completă a incendiului, cauza probabilă a izbucnirii acestuia.

Deși terenul dificil și zonele mlăștinoase din Delta Dunării îngreunează accesul forțelor terestre, pompierii spun că mobilizarea resurselor aeriene și navale a redus semnificativ riscul de propagare a flăcărilor.

„Este o zonă greu accesibilă, ceea ce face ca intervenția terestră să fie limitată. Din acest motiv, sprijinul elicopterelor și al ambarcațiunilor este esențial”, au precizat reprezentanții ISU.

Deși forțele implicate speră să reducă astăzi numărul focarelor active, autoritățile estimează că misiunea de stingere completă se va întinde și în zilele următoare. „Nu cred că vor termina intervenția astăzi, cred că vor continua și mâine”, a subliniat Raed Arafat.

Mobilizarea de resurse umane și tehnice, alături de sprijinul aerian și naval, rămâne prioritatea principală pentru oprirea incendiului, care riscă să afecteze grav ecosistemul fragil al Deltei Dunării.