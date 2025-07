Incendiu devastator la Tomorrowland. Scena principală a fost complet distrusă

Un incendiu puternic a afectat, miercuri seară, zona principală a festivalului de muzică electronică Tomorrowland din Belgia, cu doar două zile înainte de începerea evenimentului. Flăcările au cuprins scena centrală, una dintre cele mai spectaculoase construcții ale festivalului, care a fost complet distrusă, potrivit organizatorilor.

Incidentul a avut loc în orașul Boom, provincia Anvers, acolo unde se desfășoară anual festivalul. Aproximativ 100 de pompieri au intervenit rapid la fața locului, începând cu ora 18:00 (ora locală), pentru a stinge incendiul. Din fericire, nu au fost raportate victime sau persoane rănite

A dream shattered, it's incredible. It's said that Tomorrowland was set on fire thanks to its fireworks. #Tomorrowland pic.twitter.com/5L42vyaJp3

— Flame Master (@FlameMaste69) July 16, 2025