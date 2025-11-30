Încărcarea la 100% a telefonului, mit sau regulă pentru a proteja bateria

Mulți utilizatori se întreabă dacă încărcarea repetată a telefonului până la 100% afectează durata de viață a bateriei. Specialiștii în tehnologie explică faptul că acumulatorii moderni pe bază de litiu funcționează optim atunci când nivelul de încărcare rămâne între 20% și 80%. Asta nu înseamnă că dacă încarci ocazional telefonul la maxim ar putea fi grav pentru baterie, potrivit techradar.com.

Ideea că telefoanele nu ar trebui încărcate până la 100% a devenit unul dintre cele mai răspândite mituri legate de baterii. Raționamentul pare destul de simplu: simplu: dacă un exces de energie poate genera căldură sau, în situații extreme, incendii, atunci o baterie încărcată complet ar putea fi în pericol de „supraîncărcare”. Dar oare așa stau lucrurile?

Pentru a clarifica situația, cei de la techradar.com. au discutat cu specialiști care au explicat ce se întâmplă, de fapt, în interiorul unei baterii de telefon, cum a apărut acest mit și ce recomandări sunt valabile în prezent.

Unul dintre cele mai cunoscute avertismente este acela că ar trebui să deconectezi telefonul imediat ce ajunge la 100%, pentru a evita deteriorarea bateriei sau a dispozitivului. Ideea pornește de la presupunerea că o baterie complet încărcată poate primi în continuare energie, ceea ce ar duce la supraîncălzire sau chiar incendiu dacă rămâne prea mult timp conectată.

Această percepție vine probabil din tendința de a compara electricitatea cu apa, ca și cum bateria ar fi un recipient care se poate umple peste limită.

Unii utilizatori de telefoane primesc și alerte despre „încărcare optimizată” sau „încărcare programată”, ceea ce alimentează și mai mult convingerea că încărcarea până la 100% este dăunătoare. Și, din moment ce asociem energia cu căldura, ideea că un telefon s-ar putea „arde” din cauza supraîncărcării are sens.

Dar cât de mult adevăr este în asta? La această întrebare răspunde profesorul asociat Ritesh Chugh, expert în socio-tehnologie la Universitatea Central Queensland, Australia. „Este parțial adevărat, deci nu este un mit complet”. Pentru a înțelege de ce, trebuie să știm cum funcționează bateriile moderne.

Smartphone-urile folosesc acum baterii litiu-ion: „Nicio baterie de telefon nu elimină, de fapt, 100% din litiu, așa că o stare de încărcare de 100% ar putea corespunde eliminării a 60% din litiu. Dacă te-ai opri la 90%, asta ar însemna eliminarea a 54%”, explică profesorul.

Mai exact, chiar și atunci când telefonul spune că este complet încărcat, nu își folosește de fapt întreaga capacitate. Dispozitivul are un mecanism de protecție care împiedică supraîncărcarea și ajută la prevenirea deteriorării bateriei.

Profesorul explică că aceste baterii sufereau de „efectul de memorie”, pierzând capacitate dacă erau încărcate complet prea frecvent. Practic, ele „memorau” o capacitate mai mică dacă nu erau descărcate complet înainte de reîncărcare, ceea ce reducea treptat energia disponibilă.

Odată cu apariția bateriilor litiu-ion, care nu mai au acest efect, sfatul a rămas însă si astăzi. Specialistul precizează că bateriile moderne funcționează optim dacă sunt menținute între 20% și 80% încărcare.

În plus, majoritatea telefoanelor inteligente au protecții încorporate. De exemplu, iPhone-urile folosesc încărcarea optimizată a bateriei, care amână completarea încărcării peste 80% până aproape de momentul în care telefonul va fi folosit. Astfel, încărcarea la 100% ocazional nu dăunează dispozitivului, dar menținerea constantă la acest nivel poate accelera uzura bateriei în timp.