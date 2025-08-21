Cum să mărești durata de viață la bateria telefonului. Nouă reguli testate
- Iuliu Vlădescu
- 21 august 2025, 06:25
- 1. Nu o lăsa să ajungă la 0% sau la 100% prea des
- 2. Nu lăsa telefonul la încărcat peste noapte zilnic
- 3. Evită căldura excesivă
- 4. Nici frigul extrem nu e prieten cu bateria telefonului
- 5. Evită aplicațiile care consumă mult în fundal
- 6. Folosește modurile de economisire
- 7. Folosește încărcătoare de calitate
- 8. Actualizează software-ul
- 9. Nu forța bateria
Bateria telefonului tău nu trebuie să moară după un an. Cu puțină grijă, o poți menține în formă bună timp de mai mulți ani. Iată câteva sfaturi simple și eficiente, explicate pe înțelesul tuturor:
1. Nu o lăsa să ajungă la 0% sau la 100% prea des
Bateriile moderne (litiu-ion) preferă încărcările parțiale. Ideal este să menții bateria între 20% și 80%. Nu trebuie să stai mereu cu ochii pe procentaj, dar evită să o lași să moară complet sau să stea ore întregi la 100%.
2. Nu lăsa telefonul la încărcat peste noapte zilnic
Deși multe telefoane „se opresc” din încărcat, menținerea constantă la 100% poate stresa bateria. Dacă vrei să încarci peste noapte, folosește un încărcător mai lent sau activează funcția de „încărcare optimizată” dacă telefonul o are.
3. Evită căldura excesivă
Căldura este unul dintre cei mai mari dușmani ai bateriei. Nu lăsa telefonul în soare, în mașină sau lângă alte surse de căldură. Nici folosirea intensă (gaming, filmare 4K) în timp ce e la încărcat nu ajută.
4. Nici frigul extrem nu e prieten cu bateria telefonului
La temperaturi foarte scăzute, bateria se descarcă mai repede și poate părea că moare. Evită să folosești telefonul mult timp în ger sau să-l încarci când e înghețat.
5. Evită aplicațiile care consumă mult în fundal
Unele aplicații (rețele sociale, jocuri, aplicații de livrare) pot consuma baterie chiar și când nu le folosești. Verifică periodic în setări care aplicații îți „papă” bateria și dezactivează-le rularea în fundal dacă nu ai nevoie de ele constant.
6. Folosește modurile de economisire
Majoritatea telefoanelor au un mod „Battery Saver” sau „Low Power Mode”. Activează-l când ai baterie puțină sau dacă nu ai nevoie de toată puterea telefonului.
7. Folosește încărcătoare de calitate
Nu toate cablurile și adaptoarele sunt la fel. Folosește încărcătoare originale sau certificate de producătorul telefonului. Încărcătoarele ieftine pot afecta bateria pe termen lung sau chiar fi periculoase.
8. Actualizează software-ul
Update-urile de sistem nu sunt doar pentru funcții noi — ele pot îmbunătăți și gestionarea energiei. Asigură-te că ai ultima versiune de software instalată.
9. Nu forța bateria
Dacă observi că telefonul se încinge sau se descarcă brusc, oprește-l puțin sau repornește-l. Nu insista cu sarcini grele dacă pare că nu le suportă.
Bateria telefonului nu trebuie să te streseze. Cu câteva obiceiuri sănătoase și un pic de atenție, poți prelungi semnificativ durata ei de viață. Nu trebuie să fii expert în tehnologie — doar să fii atent la câteva lucruri simple zi de zi.
