Cum să mărești durata de viață la bateria telefonului. Nouă reguli testate

Bateria telefonului tău nu trebuie să moară după un an. Cu puțină grijă, o poți menține în formă bună timp de mai mulți ani. Iată câteva sfaturi simple și eficiente, explicate pe înțelesul tuturor:

Bateriile moderne (litiu-ion) preferă încărcările parțiale. Ideal este să menții bateria între 20% și 80%. Nu trebuie să stai mereu cu ochii pe procentaj, dar evită să o lași să moară complet sau să stea ore întregi la 100%.

Deși multe telefoane „se opresc” din încărcat, menținerea constantă la 100% poate stresa bateria. Dacă vrei să încarci peste noapte, folosește un încărcător mai lent sau activează funcția de „încărcare optimizată” dacă telefonul o are.

Căldura este unul dintre cei mai mari dușmani ai bateriei. Nu lăsa telefonul în soare, în mașină sau lângă alte surse de căldură. Nici folosirea intensă (gaming, filmare 4K) în timp ce e la încărcat nu ajută.

La temperaturi foarte scăzute, bateria se descarcă mai repede și poate părea că moare. Evită să folosești telefonul mult timp în ger sau să-l încarci când e înghețat.

Unele aplicații (rețele sociale, jocuri, aplicații de livrare) pot consuma baterie chiar și când nu le folosești. Verifică periodic în setări care aplicații îți „papă” bateria și dezactivează-le rularea în fundal dacă nu ai nevoie de ele constant.

Majoritatea telefoanelor au un mod „Battery Saver” sau „Low Power Mode”. Activează-l când ai baterie puțină sau dacă nu ai nevoie de toată puterea telefonului.

Nu toate cablurile și adaptoarele sunt la fel. Folosește încărcătoare originale sau certificate de producătorul telefonului. Încărcătoarele ieftine pot afecta bateria pe termen lung sau chiar fi periculoase.

Update-urile de sistem nu sunt doar pentru funcții noi — ele pot îmbunătăți și gestionarea energiei. Asigură-te că ai ultima versiune de software instalată.

Dacă observi că telefonul se încinge sau se descarcă brusc, oprește-l puțin sau repornește-l. Nu insista cu sarcini grele dacă pare că nu le suportă.

Bateria telefonului nu trebuie să te streseze. Cu câteva obiceiuri sănătoase și un pic de atenție, poți prelungi semnificativ durata ei de viață. Nu trebuie să fii expert în tehnologie — doar să fii atent la câteva lucruri simple zi de zi.