Social

Cum să mărești durata de viață la bateria telefonului. Nouă reguli testate

Cum să mărești durata de viață la bateria telefonului. Nouă reguli testateTelefon. Sursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Bateria telefonului tău nu trebuie să moară după un an. Cu puțină grijă, o poți menține în formă bună timp de mai mulți ani. Iată câteva sfaturi simple și eficiente, explicate pe înțelesul tuturor:

1. Nu o lăsa să ajungă la 0% sau la 100% prea des

Bateriile moderne (litiu-ion) preferă încărcările parțiale. Ideal este să menții bateria între 20% și 80%. Nu trebuie să stai mereu cu ochii pe procentaj, dar evită să o lași să moară complet sau să stea ore întregi la 100%.

2. Nu lăsa telefonul la încărcat peste noapte zilnic

Deși multe telefoane „se opresc” din încărcat, menținerea constantă la 100% poate stresa bateria. Dacă vrei să încarci peste noapte, folosește un încărcător mai lent sau activează funcția de „încărcare optimizată” dacă telefonul o are.

3. Evită căldura excesivă

Căldura este unul dintre cei mai mari dușmani ai bateriei. Nu lăsa telefonul în soare, în mașină sau lângă alte surse de căldură. Nici folosirea intensă (gaming, filmare 4K) în timp ce e la încărcat nu ajută.

Cea mai mare scumpire a rovinietei. Noile tarife și sancțiuni pentru șoferi, din septembrie
Cea mai mare scumpire a rovinietei. Noile tarife și sancțiuni pentru șoferi, din septembrie
Găinile, la numărat! Guvernul limitează numărul păsărilor în curțile oamenilor
Găinile, la numărat! Guvernul limitează numărul păsărilor în curțile oamenilor

4. Nici frigul extrem nu e prieten cu bateria telefonului

La temperaturi foarte scăzute, bateria se descarcă mai repede și poate părea că moare. Evită să folosești telefonul mult timp în ger sau să-l încarci când e înghețat.

Telefon mobil

Telefon mobil. Sursa foto: pixabay

5. Evită aplicațiile care consumă mult în fundal

Unele aplicații (rețele sociale, jocuri, aplicații de livrare) pot consuma baterie chiar și când nu le folosești. Verifică periodic în setări care aplicații îți „papă” bateria și dezactivează-le rularea în fundal dacă nu ai nevoie de ele constant.

6. Folosește modurile de economisire

Majoritatea telefoanelor au un mod „Battery Saver” sau „Low Power Mode”. Activează-l când ai baterie puțină sau dacă nu ai nevoie de toată puterea telefonului.

7. Folosește încărcătoare de calitate

Nu toate cablurile și adaptoarele sunt la fel. Folosește încărcătoare originale sau certificate de producătorul telefonului. Încărcătoarele ieftine pot afecta bateria pe termen lung sau chiar fi periculoase.

8. Actualizează software-ul

Update-urile de sistem nu sunt doar pentru funcții noi — ele pot îmbunătăți și gestionarea energiei. Asigură-te că ai ultima versiune de software instalată.

9. Nu forța bateria

Dacă observi că telefonul se încinge sau se descarcă brusc, oprește-l puțin sau repornește-l. Nu insista cu sarcini grele dacă pare că nu le suportă.

Bateria telefonului nu trebuie să te streseze. Cu câteva obiceiuri sănătoase și un pic de atenție, poți prelungi semnificativ durata ei de viață. Nu trebuie să fii expert în tehnologie — doar să fii atent la câteva lucruri simple zi de zi.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

06:34 - Prognoza meteo, 21 august. Un nou episod de caniculă în România. Când se răcorește vremea
06:25 - Cum să mărești durata de viață la bateria telefonului. Nouă reguli testate
06:16 - Calendar Ortodox, 21 august. Sfântul Apostol Tadeu, unul dintre primii discipoli ai lui Iisus
06:05 - Cea mai mare scumpire a rovinietei. Noile tarife și sancțiuni pentru șoferi, din septembrie
00:06 - Proteste de amploare în Serbia. MAE recomandă evitarea zonelor cu risc
23:53 - Găinile, la numărat! Guvernul limitează numărul păsărilor în curțile oamenilor

Proiecte speciale