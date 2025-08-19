Social De ce să cumperi S25 Ultra: întrece orice telefon testat







De ce să cumperi s25 ultra? Prin ce caracteristici reușește să întreacă Samsung Galaxy S25 Ultra orice telefon pe care l-ai testat? Samsung s25 excelează din multe puncte de vedere. Acest smartphone reușește să-i impresioneze chiar și pe cei mai sceptici și nu prin design, care de asemenea este superb, ci prin specificații care contează mult mai mult.

Era de așteptat ca s25 ultra să atingă performanțele pe care la atinge? Nu! Se aștepta să fie un smartphone foarte bun, dar nu chiar atât de bun. Micile detalii estetice nu sunt cele care atrag atenția. Nu este ergonomia cea care impresionează. Nu sunt marginile care, de această dată sunt rotunjite, mai plăcute.

Impresionează cu adevărat la samsung s25 ultra display-ul extrem de luminos care nu lasă loc de comentarii. Impresionează performanțele pe care le poate atinge atât în multitasking, cât și în gaming și editare video/foto. Este un telefon multitasking și un telefon gaming care merită toți banii!

Puțin mai mare cu 0.1 inch decât display-ul s24 ultra, ecranul noului telefon Ultra este un Dynamic AMOLED 2X de 6.9 inch superb, cu o suprafață utilă mult mai generoasă, Samsung alegând pentru s25 ultra să reducă dimensiunile ramelor și mai mult.

Pe lângă rezoluția de 1440 x 3120 pixeli, mai vine și cu o rată de refresh variabilă între 1 și 120Hz și unul dintre cele mai frumoase Always On display-uri de pe piața telefoanelor. Astfel, display-ul s25 ultra reușește să se distingă de alte display-uri și devine, dacă nu cel mai bun, unul dintre cele mai bune ecrane întâlnite vreodată pe vreun telefon.

Samsung a ales pentru s25 ultra și o protecție de calitate, ecranul fiind, așadar, protejat de Gorilla Glass Armor. Iar pentru a reduce reflexiile și strălucirea în exces de pe ecran și a asigura o vizualizare clară, inclusiv în lumina directă a soarelui, ecranul beneficiază de un strat antireflexiv exclusiv Gen. 2. Și chiar dacă luminozitatea declarată este de 2.600 de niți, prin nivelurile adecvate de luminozitate și stratul antireflexii amintit anterior, vizibilitatea rămâne excelentă, indiferent de condițiile de iluminare.

S25 ultra are, fără dar și poate, unul dintre cele mai lizibile display-uri, contrastul este ridicat, iar culorile sunt redare fidel. Dacă vei încerca s25 ultra, te vei îndrăgosti de cât de ușor de citit este ecranul în condiții de lumină intensă și nu numai. Iar odată testat, nu vei mai vrea să-l dai pe alt telefon.

Noul Qualcomm Snapdragon 8 Elite pentru Galaxy este prezent pe s25 ultra și este o variantă de chip cu o gestionare îmbunătățită a energiei și o frecvență mai mare decât versiunile chipset-ului deja întâlnite pe alte telefoane care au Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Cel mai notabil avantaj al chipset-ului vine sub forma experiențelor de inteligență artificială, mai exact o creștere cu 40% a performanței NPU față de Snapdragon 8 Gen 3 de anul trecut. Noul chipset face ca smartphone-ul să fie de ultimă generație în ceea ce privește performanța, atât în aplicații, cât mai ales în jocuri.

Acesta este și motivul pentru care s25 ultra este descris și ca fiind consola de jocuri de buzunar perfect.

Procesorul dispune de două nuclee Prime tactate la 4.47 GHz, de la 4,32 GHz, și șase nuclee Performance tactate la 3.53 GHz și este capabil să ofere o putere de procesare excepțională pentru sarcini solicitante, multitasking și, bineînțeles, gaming. GPU-ul Adreno 830 funcționează la 1.2 GHz în loc de 1.1 GHz și asigură performanțe grafice fluide pentru jocuri și alte aplicații cu conținut vizual intens.

Bineînțeles, dispune și de cea mai recentă generație a procesorului unic Hexagon NPU, sistemul Snapdragon X80 5G Modem-RF și sistemul de conectivitate mobilă FastConnect 7800. Qualcomm Snapdragon 8 Elite este acompaniat și de 12GB de RAM LPDDR5X, suficienți pentru multitasking și fluiditate crescută, chiar și atunci când pe telefon sunt deschise mai multe aplicații simultan.

Opțiunile de stocare variază de la 256 GB la 1 TB, iar datorită standardului UFS 4.0, viteza de citire și de scriere este mare. S25 ultra poate gestiona cu lejeritate, datorită acestei combinații de specificații, orice sarcină, inclusiv gaming intens.

Toată această putere, combinată cu modalitățile convenabile și eficiente de a conecta și utiliza ecrane externe prin cablu sau wireless, face din s25 ultra o consolă de jocuri pe care o ai mereu în buzunar. Chiar și cele mai recente jocuri video pot fi descărcate pe cel mai puternic telefon al seriei S25.

Dar asta nu este tot, interfața intuitivă bazată pe DeX face din s25 ultra un PC desktop complet, odată conectat la un mouse și o tastatură, precum și la un ecran. Experiența editării videoclipurilor cu LumaFusion, a fotografiilor cu Lightroom și a navigării pe web nu este prea diferită de cea a utilizării unui laptop cu specificații bune. Dacă vreodată te-ai întrebat cum ar putea arăta un PC de buzunar sau o consolă de buzunar, iată că s25 te ajută să deslușești acest mister.

Performanțe remarcabile înregistrează și la nivel de sunet. Are o configurație cu un difuzor în partea de jos și unul care joacă rol de cască, o configurație hibridă de difuzoare stereo care se remarcă prin volumul ridicat pe care-l poate oferi. Sunetul este reprodus foarte bine, este echilibrat, iar accentul cade ușor mai mult pe notele joase.

În comparație cu generația anterioară de telefoane, și din acest punct de vedere îmbunătățirile sunt vizibile.

Ca opțiuni conectivitate avem și suport 5G pe ambele cartele SIM, Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.4. De asemenea, s25 ultra acceptă și mesajele prin satelit cu protocolul Snapdragon Satellite și oferă un nivel suplimentar de securitate când te afli în zonele îndepărtate, fără semnal. Este inclusă și o antenă UWB care devine utilă pentru utilizarea etichetelor de urmărire și pentru utilizarea smartphone-ului s25 ultra pe post de cheie în cazul vehiculele care acceptă această funcție.