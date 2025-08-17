Social Hipertensiunea arterială și telefonul mobil. Legătura la care nu te-ai gândit niciodată







Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai răspândite afecțiuni cronice din lume, responsabilă pentru milioane de cazuri de infarct, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă. Sănătatea poate fi grav afectată dacă ai parte de tensiune arterială ridicată.

În România, peste 45% dintre adulți suferă de hipertensiune, potrivit datelor Societății Române de Cardiologie. De aceea, orice factor care poate influența tensiunea merită luat în serios. Chiar dacă pare banal – cum ar fi verificarea emailului sau a mesajelor electronice.

Un studiu recent arată că oamenii își verifică mesajele elctronice în medie de 15 ori pe zi. Pe telefonul mobil, aflat la capul patului în permanență. Ceea ce înseamnă întreruperi constante și o stare continuă de alertă. Specialiștii spun că acest comportament se aseamănă cu „micro-doze” de stres care, adunate, pot avea efecte serioase.

Cardiologul Radu Marinescu explică: „Trăim într-o stare permanentă de semi-urgență. Suntem condiționați să răspundem instantaneu mesajelor, ca și cum fiecare notificare ar fi o problemă vitală. Dar corpul nostru nu face diferența: reacționează la un email de serviciu cu aceleași mecanisme biologice ca la un pericol real.”

Dacă ai tensiune arterială ridicată – sau există cazuri în familia ta – probabil știi deja sfaturile clasice: fără tutun, mai puțină sare și grăsimi procesate, mișcare regulată. Dar medicii atrag atenția asupra unui alt factor, mai puțin evident, care poate sabota sănătatea inimii: verificarea compulsivă a mesajelor de pe telefon. Într-o lume hiperconectată, 61% dintre oameni își verifică emailul sau mesajele pe Whatsapp direct pe telefon, iar 58% fac asta chiar înainte de a se ridica din pat dimineața.

Această reacție declanșează cortizol și adrenalină, care cresc tensiunea și ritmul cardiac, îngustează arterele, favorizează formarea cheagurilor, cresc inflamația în organism.

Dr. Mona Sandu adaugă: „Pe termen lung, aceste efecte accelerează îmbătrânirea celulară și cresc riscul de infarct. Am pacienți care au un stil de viață sănătos, dar care nu pot lăsa telefonul din mână – și totuși ajung cu hipertensiune și aritmii.”

Un alt aspect important este somnul: 6 din 10 persoane recunosc că își verifică emailul și înainte de culcare. Expunerea la notificări și lumina albastră a ecranelor perturbă producția de melatonină, scade calitatea somnului și crește suplimentar tensiunea arterială.

Stabilește „ore de liniște” digitale: după ora 21, telefonul rămâne deoparte. Setează intervale clare pentru email (de exemplu, dimineața, prânz, după-amiază). Respiră conștient: 5 minute de respirație adâncă reduc imediat tensiunea. Redescoperă rutina offline: citit, plimbare, conversații față în față.

„Nu emailurile ne omoară, ci felul în care le trăim”, avertizează dr. Marinescu „Inboxul poate aștepta. Inima ta, nu.”