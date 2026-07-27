Mama lui Dani Vicol, bărbatul care și-a pierdut viața în accidentul provocat de Mario Iorgulescu, a vorbit recent despre o altă tragedie care a marcat familia. Fiica sa, sora lui Dani, a murit la vârsta de numai șapte ani, după ce a fost diagnosticată cu o formă de cancer la ochi. Dezvăluirea a fost făcută în timpul podcastului lui Melek, văduva lui Dani Vicol. Cele două au vorbit despre amintirile familiei și despre suferințele prin care au trecut de-a lungul timpului.

Mama lui Dani Vicol a povestit că fetița sa suferea de cancer la ochi. În ciuda intervenției medicilor și a eforturilor depuse pentru salvarea ei, copilul a murit la vârsta de șapte ani.

Femeia a spus că nu i-a povestit niciodată fiului său toate detaliile despre moartea surorii lui, deoarece se temea că adevărul i-ar fi provocat și mai multă suferință.

Din acest motiv, Dani Vicol nu ar fi cunoscut în amănunt împrejurările în care sora sa și-a pierdut viața.

„Eu nu am vrut să îi povestesc toate acestea. El era un copil bun și cred că îl durea foarte tare, rămânea cu sufletul așa… ce s-a întâmplat cu sora lui”, a spus mama lui Dani Vicol, în cadrul podcastului La Platou.

Dani Vicol și Melek au avut împreună un copil. Bărbatul mai avea o fiică dintr-o relație anterioară. În cadrul aceleiași discuții, mama lui Dani Vicol a vorbit despre relația pe care o are cu nepoata sa mai mare. Aceasta a spus că păstrează legătura cu familia fetei, însă comunicarea dintre ele nu este foarte frecventă.

Potrivit bunicii, adolescenta este mai retrasă și evită să vorbească despre pierderea tatălui său. Femeia consideră însă că aceasta resimte durerea la fel de puternic precum ceilalți membri ai familiei.

Ina este un copil mai tăcut. Se închide în ea, nu prea aduce problema cu tatăl ei. Vorbim foarte rar, dar o simt și o văd că suferă. În schimb, Anto pune întrebări la orice oră, cum era tati, ce făcea tati. Fata este mult mai rezervată față de Anto, a mai adăugat mama lui Dani Vicol.

Mama lui Dani Vicol a explicat că cele două nepoate reacționează diferit atunci când vine vorba despre tatăl lor.

„În timp ce Ina este mai rezervată și vorbește rar despre acest subiect, Anto pune frecvent întrebări despre cum era tatăl ei și despre lucrurile pe care le făce”..

Familia lui Dani Vicol continuă astfel să trăiască cu urmările accidentului în care acesta și-a pierdut viața, dar și cu amintirea tragediei prin care a trecut cu ani în urmă, după moartea surorii sale.