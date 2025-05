Politica În umbra penitenciarului. Ce ritualuri urmează Elena Udrea







Fosta ministră Elena Udrea ar fi solicitat, în închisoare, să stea de vorbă cu un pastor penticostal. Înainte de a ajunge la închisoare, aceasta a spus că este o „practicantă religioasă, interesată de credință și influențele credinței asupra vieții noastre”.

Elena Udrea și corupția

Elena Udrea a fost trimisă în judecată în anul 2015, după ce procurorii DNA au acuzat-o de fapte de corupție în legătură cu „Gala Bute”.

Anchetatorii au probat că Udrea ar fi coordonat un sistem prin care persoane apropiate ei au încasat, în total, în jur de trei milioane de euro de la reprezentanții unor firme, pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pe care îl conducea la acea vreme.

Elena Udrea, exmatriculată din cauza problemelor cu legea

Chiar dacă avea probleme cu legea, fosta ministră s-a înscris în 2016 la masterul „Consiliere Pastorală și Asistență Psihosocială” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai”. În toamna lui 2017, aceasta a fost exmatriculată.

„Îmi pare rău că nu am reușit să termin acum cursurile de master, pentru că pur și simplu nu am timpul necesar și mai ales nu am starea de spirit pentru a studia temeinic teologia în aceasta perioadă. Eu am ales să fac acest masterat din pasiune, nu pentru CV, ca urmare dorința mea este chiar să cercetez, să aflu lucruri, nu să trec examenele cum își iau alții „doctoratele”.

Când am început, aveam un dosar penal în instanță, acum am trei!!!!!!, am câte 5, 6 termene pe lună, mii de pagini de citit, apărări de pregătit… aproape tot timpul meu e dedicat acestei saga penale… După ce se va termina, voi relua cu siguranță cursurile. Până atunci, rămân aceeași practicantă religioasă și la fel de interesată de credința și influențele credinței asupra vieții noastre”, a scris atunci Elena Udrea pe Facebook.

A cerut să vorbească cu un pastor penticostal

Recent, surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, pentru Gândul, că fosta ministră ar fi făcut, recent, o solicitare pentru a primi consiliere religioasă de la un pastor penticostal. Cererea deținutei s-ar fi aprobat, iar Udrea ar fi avut o întrevedere cu reprezentantul cultului penticostal.