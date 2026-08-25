Banca Națională a României (BNR) propune schimbări importante în regulile de creditare, care ar putea deschide o nouă sursă de lichiditate pentru românii care dețin titluri de stat Fidelis. Investitorii ar putea folosi aceste titluri drept garanție pentru obținerea unui împrumut bancar, fără să fie nevoiți să își vândă investiția. Proiectul de modificare a Regulamentului BNR nr. 17/2012 prevede că finanțarea garantată cu astfel de active ar putea ajunge la cel mult 80% din valoarea lor de piață, în anumite condiții.

Astfel, un portofoliu de titluri de stat evaluat la 100.000 de lei ar putea susține un credit de maximum 80.000 de lei, dacă banca aplică plafonul maxim permis și sunt îndeplinite toate condițiile de eligibilitate.

Noua propunere introduce posibilitatea acordării unor „credite garantate cu titluri emise de administrații centrale și bănci centrale din Uniunea Europeană”.

Pentru a putea fi acceptate drept garanție, titlurile trebuie să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată din Uniunea Europeană și să respecte condițiile stabilite de BNR.

Măsura este relevantă în special pentru investitorii care dețin portofolii importante de titluri de stat și vor să obțină lichiditate fără să renunțe la investițiile lor.

În loc să vândă titlurile pentru a obține bani, proprietarul acestora ar putea să le folosească drept colateral pentru un împrumut și să continue să primească veniturile aferente investiției, în condițiile stabilite de bancă.

Limita propusă de BNR este de 80% din valoarea de piață a garanției.

De exemplu, pentru titluri de stat în valoare de 100.000 de lei, suma maximă teoretică a finanțării ar fi de 80.000 de lei.

Acesta este însă plafonul maxim permis de regulile propuse și nu înseamnă că orice bancă va acorda automat 80% din valoarea portofoliului. Instituția de credit va analiza veniturile clientului, riscul, valoarea garanției și celelalte condiții aplicabile împrumutului.

Valoarea titlurilor folosite drept garanție ar urma să fie urmărită zilnic, astfel încât banca să poată identifica rapid eventualele scăderi ale prețului activelor.

Proiectul BNR introduce și o condiție privind maturitatea titlurilor. Perioada rămasă până la scadența acestora trebuie să fie cel puțin egală cu durata creditului.

Prin această regulă, garanția nu ar trebui să ajungă la maturitate înainte ca împrumutul să fie rambursat.

Există și situații în care procentul maxim de finanțare este mai mic. Dacă titlurile folosite drept garanție sunt cumpărate chiar cu banii obținuți prin credit, limita urmează să fie redusă cu cel puțin 10 puncte procentuale.

Pentru titlurile denominate în euro sau dolari americani, reducerea este de minimum 10 puncte procentuale, iar pentru cele denominate în alte valute, limita ar urma să fie diminuată cu cel puțin 20 de puncte procentuale.

Proiectul BNR modifică și modul în care poate fi analizată capacitatea de rambursare a clientului.

„În cazul creditelor prevăzute la art. 171, la evaluarea capacității de rambursare, împrumutătorii pot lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție ”, se arată în proiectul legislativ aflat în etapa de consultare publică.

Prin urmare, titlurile de stat ar putea avea un dublu rol în relația cu banca. Ele ar putea servi drept garanție pentru împrumut și, în același timp, veniturile generate de acestea ar putea fi luate în calcul atunci când banca analizează capacitatea clientului de a rambursa creditul.

Aprobarea finanțării nu ar fi însă automată. Fiecare bancă va decide în funcție de propria analiză de risc și de situația financiară a solicitantului.

Introducerea posibilității de a utiliza titlurile de stat drept garanție ar putea crește atractivitatea programului Fidelis pentru investitori.

Titlurile Fidelis sunt deja tranzacționate la Bursa de Valori București, astfel că proprietarii lor au posibilitatea de a le vinde atunci când au nevoie de lichiditate. Noua regulă ar introduce o alternativă: investitorul ar putea obține finanțare bancară fără să își lichideze portofoliul.

Acest mecanism poate fi deosebit de relevant pentru clienții din zona de private banking și affluent banking, care dețin portofolii financiare consistente și au nevoie de finanțări importante.

Din punct de vedere teoretic, volumul cumulat al titlurilor Fidelis emise din 2020 până în prezent, estimat la 71,6 miliarde de lei, ar putea susține credite de până la aproximativ 57 de miliarde de lei dacă s-ar aplica în toate cazurile plafonul de 80%.

Proiectul aduce modificări și în privința creditelor care pot depăși gradul standard de îndatorare.

Limita generală nu este eliminată, însă băncile ar putea acorda, în anumite condiții, un număr limitat de credite peste pragul obișnuit.

Pentru creditele de consum, excepțiile ar putea reprezenta maximum 15% din media aritmetică a volumelor trimestriale de finanțări acordate în ultimele patru trimestre.

Aceeași limită de 15% ar urma să fie aplicată și creditelor destinate investițiilor imobiliare, în cazul finanțărilor de până la 250.000 de euro.

Băncile nu ar putea utiliza însă această flexibilizare fără limite. Instituțiile de credit trebuie să respecte plafonul stabilit de BNR și să demonstreze că persoanele cărora le acordă astfel de împrumuturi au capacitatea necesară pentru rambursarea creditelor.

Propunerile BNR creează o posibilitate nouă pentru persoanele care dețin titluri de stat tranzacționabile. Investiția nu ar mai reprezenta doar o modalitate de a obține dobândă și de a păstra capitalul până la scadență, ci ar putea servi și drept garanție pentru accesarea unei finanțări.

În cazul unui portofoliu de 100.000 de lei, plafonul teoretic de 80% înseamnă un împrumut de până la 80.000 de lei. Suma efectivă va depinde însă de banca aleasă, de tipul titlurilor, de moneda în care sunt denominate, de perioada până la scadență și de situația financiară a clientului.

Modificările propuse de BNR se află în etapa de consultare publică, astfel că forma finală a regulilor poate suferi modificări înainte de intrarea lor în vigoare.