Kash Patel a descoperit cum au folosit Democrații agențiile de stat contra lui Trump

Kash Patel / sursa foto: arhiva EVZ
Kash ate ale raportului final al procurorului special John Durham, care analizează originile anchetei „Crossfire Hurricane” Fox News.

Mii de documente sensibile, descoperite de  Kash Patel

Într-o declarație adresată presei, Patel a subliniat importanța descoperirii:

„Aceste documente ar putea dezvălui o coordonare între agențiile guvernamentale pentru a influența alegerile din 2016” Fox News.

De asemenea, Patel a criticat mass-media pentru reacțiile negative la această descoperire, afirmând că „aceleași voci care mă numeau mincinos în trecut sunt acum cele care pun sub semnul întrebării aceste dovezi” Fox News.

Investigația privind „burn bags”

În urma descoperirii, Departamentul de Justiție (DOJ) a deschis o anchetă în Districtul de Vest al Virginiei pentru a examina posibila distrugere ilegală a documentelor clasificate de către oficiali seniori ai FBI sub conducerea fostului director Christopher Wray.

Această investigație a fost inițiată după ce Patel a declarat că a găsit mii de pagini de documente în „burn bags” la sediul FBI din Washington, potrivit The Washington Post.

documente FBI

documente FBI / sursa foto: dreamstime.com

Printre documentele găsite se află anexe clasificate ale raportului final al procurorului special John Durham, care include informații despre posibilele legături între campania lui Trump și Rusia.

Aceste documente au fost declasificate și transmise senatorului Chuck Grassley.

Reacții puternice în rândul oficialilor politici

Descoperirea acestor documente a stârnit reacții puternice în rândul oficialilor politici și ai agențiilor de informații. Directorul CIA,

John Ratcliffe, a declarat că „aceste dovezi arată o posibilă coordonare între agențiile guvernamentale pentru a influența alegerile din 2016” Fox News.

De asemenea, președintele Donald Trump a reacționat pe rețelele sociale, afirmând că „acești indivizi ar trebui să răspundă pentru acțiunile lor”.

În context internațional, descoperirea acestor documente a atras atenția asupra modului în care agențiile de informații din Statele Unite au gestionat informațiile sensibile și au interacționat cu alte guverne în perioada premergătoare alegerilor din 2016.

Criticii susțin că aceste acțiuni ar putea submina încrederea publicului în instituțiile democratice și în procesul electoral.

Kash Patel a descoperit cum au folosit Democrații agențiile de stat contra lui Trump
