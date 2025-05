Ilie Bolojan: Rusia exploatează slăbiciunile interne ale țărilor din Europa de Est

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat că în Europa de Est se desfășoară un război hibrid, pe care Rusia îl duce împotriva țărilor care sprijină Ucraina. El a subliniat că, cu cât aceste țări sunt mai slabe pe plan intern, cu atât resursele lor sunt folosite mai mult pentru a menține controlul, în loc să fie direcționate spre apărare.

Întrebat luni, dacă România se confruntă în prezent cu un atac, Ilie Bolojan a spus că din punct de vedere teritorial, țara noastră nu este atacată, acesta a răspuns pentru Radio Europa Liberă că „România nu este atacată în vreun fel într-o formă directă, în sensul de a fi agresată teritorial.

Dar în Europa, în aceşti ani, în afară de războiul din Ucraina care este vizibil, care face victime, înseamnă oameni, înseamnă familii, înseamnă case distruse, există un război care nu se vede, care este un aşa-numit război hibrid pe care practic îl vedem în Europa, dar mai ales în ţările Europei de Est şi mai ales acolo unde există spaţii pentru ca lucrurile care pot fi stricate să fie stricate mai profund”, a afirmat Ilie Bolojan.

Preşedintele interimar al României a vorbit despre spaţiile fertile pentru conflicte politice, care apar în special în perioadele electorale.

Aceste spaţii sunt în ţări cu neîncredere mare în societate, autorităţi, instituţii şi politicieni. Vina principală este atribuită clasei politice.

În astfel de condiţii, platformele online şi algoritmii lor pot amplifica dezacordurile, adversităţile şi neîncrederea, ducând la falii sociale puternice.

Fenomenul nu este specific doar României, ci şi altor ţări, precum Polonia, unde autorităţile au raportat recent sabotaje pe teritoriul lor.

„Unde sunt aceste spaţii? Sigur când ai alegeri, când în general, sunt dispute politice, sunt conflicte politice.

În care ţări? În ţările în care există un teren fertil pentru aşa ceva, ceea ce înseamnă că e o neîncredere mare în societate, înseamnă neîncredere în autorităţi şi în instituţii şi în oamenii politici, ceea ce nu este, să spunem meritul altora, ci este în principal vina noastră a lumii politice, dar când ai aceste condiţii prielnice, este foarte simplu ca prin platformele online, prin algoritmii acestora să potenţezi dezacordurile, să potenţezi adversităţile”, a mai declarat preşedintele interimar al României.

Ilie Bolojan subliniază că Rusia exploatează slăbiciunile interne ale acestor țări, forțându-le să-și consume resursele pentru a menține stabilitatea internă, în loc să se concentreze pe apărare.

Soluția propusă este ca oficialii publici să consolideze încrederea în instituții prin transparență, profesionalism, competență și respectarea angajamentelor. De asemenea, orice acțiuni ilegale trebuie combătute prin mijloace legale, fără a ceda în fața acestui război hibrid.

„Deci în Europa de Est şi în ţările din prima linie avem acest război hibrid pe care Rusia îl poartă practic cu ţările care susţin Ucraina, pentru că cu cât aceste ţări sunt mai slabe în interior, cu atâta energiile pe care le au, atâta câte le au, în loc să le folosească pentru a se apăra, le folosesc pentru a ţine cât cât lucrurile sub control şi asta este o realitate de care nu putem fugi, dar asta nu înseamnă că trebuie să depunem armele şi aici este acţiunea pe care trebuie să o facă cei care sunt responsabili pe funcţiile publice”, a explicat Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că, cu cât un potențial pericol se află mai departe de granițele României, cu atât mai favorabilă este situația pentru țară. Bolojan a adăugat că România devine mai sigură pe măsură ce flancul estic este întărit.

„La aceste sancţiuni, ca să fie într-adevăr eficiente, ar fi de preferat să se găsească o soluţie comună cu Statele Unite, aşa cum s-a acţionat şi până acum. În mod cert şi din partea Statelor Unite este o dorinţă de a se ajunge la o soluţie cât de cât de încetare a focului şi apoi de a găsi nişte formule şi cred că asta este şi dorinţa noastră ca europeni. În această perioadă România a avut această abordare şi eu personal am susţinut-o pentru că aceasta este şi în interesul României în primul rând”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

România nu își dorește avansarea armatei rusești

Bolojan subliniază deschiderea totală a Ucrainei pentru negocieri și o încetare necondiționată a focului, inclusiv discuții directe cu Rusia. Dacă aceste eforturi eșuează, el propune intensificarea presiunilor asupra Rusiei, printr-o colaborare strânsă cu Statele Unite, pentru a o aduce la masa negocierilor.

„Noi nu avem interesul sub nicio formă ca Armata rusă să avanseze înspre România. Pentru acest lucru e nevoie ca apărarea ucraineană să stea picioare şi e nevoie ca pe termen lung să avem un stat Ucraina, care are un teritoriu securizat care are capacitatea de a se apăra pentru că apărându-se pe ei sunt primul avanpost de apărare al Europei”, a mai spus președintele interimar.