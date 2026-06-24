Ilie Bolojan: Prezența militarilor americani în România contribuie direct la securitatea țării

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat miercuri la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite la București, în cadrul campaniei „Freedom 250”, dedicată marcării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA. În discursul susținut la eveniment, oficialul a vorbit despre rolul Statelor Unite în securitatea României, despre investițiile americane și despre relațiile bilaterale dintre cele două state.

În intervenția sa, premierul interimar a făcut referire la rolul pe care Statele Unite l-au avut în ultimele două secole și jumătate la nivel internațional.

„Sunt aici să spun cu respect că această mare naţiune de 250 de ani are o influenţă covârşitoare asupra lumii prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forţa armatelor sale. Să ne gândim doar la salvarea Europei, la căderea comunismului. Se cuvine să mulţumim Statelor Unite pentru aceşti 250 de ani şi asupra impactului global masiv pe care l-au avut, inclusiv asupra României. Sunt aici, de asemenea, să spun că, în afară de aceste lucruri, cele mai importante aspecte care ne-au motivat sunt valorile pe care le vedem atunci când steagul Americi este la orizont, libertăţile individuale, democraţia, egalitatea de şanse sunt nişte valori extraordinare care ne-au motivat şi pe noi şi ne motivează în continuare”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a arătat că relația dintre România și Statele Unite depășește componenta strategică și militară, fiind construită și pe valori democratice comune.

Ilie Bolojan a transmis un mesaj de apreciere pentru contribuția militarilor americani aflați în România și pentru rolul Statelor Unite în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

”Se cuvine să mulţumim Statelor Unite şi militarilor acesteia pentru că, fiind prezenţi în România, fiind coloana vertebrală a NATO, în situaţia dificilă din regiune, alături de militarii noştri, alături de militarii celorlalte ţări din NATO, contribuie semnificativ la securitatea României şi la siguranţa cetăţenilor noştri”, a declarat premierul interimar.

Discursul a inclus și referiri la colaborarea economică dintre cele două state și la investițiile realizate de companiile americane în România.

Premierul interimar a mulțumit companiilor din Statele Unite care desfășoară activități în România și a evidențiat contribuția acestora la economie.

”Se cuvine să mulţumesc apoi companiilor americane care au investit în România, care înseamnă locuri de muncă, înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă oportunităţi, dar şi pentru ceea ce fac aceste companii promovând ţara noastră în Statele Unite al Americii, individual sau prin Camera de Comerţ Român-Americană. Sunt aici să mulţumesc comunităţilor româneşti din Statele Unite, studenţilor noştri, tuturor celor care trăiesc în America, să mulţumesc prietenilor americani din România, comunităţi americane de aici, pentru că sunt o punte între relaţiile dintre ţările noastre şi sunt o bază a dezvoltării acestora”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a evidențiat și rolul comunităților românești din Statele Unite în consolidarea relațiilor dintre cele două țări.

În cadrul evenimentului, Ilie Bolojan l-a felicitat pe ambasadorul Statelor Unite pentru activitatea desfășurată de la începutul mandatului său la București.

”Sunt convins că va contribui semnificativ în anii următori la întărirea parteneriatului dintre România şi Statele Unite, la dezvoltarea relaţiilor de afaceri, la promovarea investiţiilor în domeniul energiei, al infrastructurii şi aşa mai departe. Mult succes, domnule ambasador, în această onorantă misiune”, a declarat premierul interimar.

Totodată, Ilie Bolojan a adresat mulțumiri atașatului comercial și însărcinatului cu afaceri al Statelor Unite la București, care își încheie mandatul după aproape patru ani petrecuți în România.