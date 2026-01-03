Ilie Bolojan, despre situația din CCR: S-a constituit o minoritate de blocaj

Ilie Bolojan a vorbit pentru prima dată despre situația creată în CCR la finalul lui 2025, despre care spune că „pentru a evita o decizie s-a constituit o minoritate de blocaj care a amânat decizia”. Premierul speră însă ca pe data de 16 ianuarie să fie luată o decizie cu privire la pensiile magistraților.

Ilie Bolojan a precizat că din informațiile prezentate în mass-media pare că cei din CCR au constituit o minoritate pentru a bloca luarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților.

„Era foarte bine ca CCR să tranșeze cât mai repede posibil orice fel de solicitare legată de constituționalitatea unui proiect de lege. Fără să am date din interior, dar din relatările publice, pare că pentru a evita o decizie s-a constituit o minoritate de blocaj care a amânat decizia. Sper să se găsească resorturile și înțelepciunea ca pe 16 ianuarie să se ia o decizie. Sper să se ia o decizie favorabilă. Ipotetic, dacă nu se ajunge la o formulă cu șase judecători prezenți, se poate amâna”, a declarat premierul la Digi24.

Premierul a apreciat că modul în care procedează judecătorii Curţii Constituţionale nu poate fi considerat firesc și a subliniat că, având salarii consistente și o funcție importantă, aceștia ar trebui să își ducă responsabilitățile până la capăt.

„E anormal să procedezi în acest fel, nu adopți tactici politice de blocaj, de amânare, aici rămâi și iei decizii, argumentând. Dacă tot ești plătit cu o sumă bună, atunci să-ți faci datoria inclusiv fiind prezent la ședințe și luând decizii așa cum îți dictează conștiința”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că susține doar inițiativele care pot fi aplicate în mod real și care beneficiază de sprijin, altfel ele rămân doar exerciții de imagine politică. El a atras atenția că schimbările frecvente de legislație pot genera instabilitate și că, în acest moment, nu vede „o masă critică” pentru noi modificări.

„Sunt adeptul să vii cu propuneri care au șanse de a fi puse în practică, care au o anumită susținere, altfel sunt doar propuneri de profilare politică. Modificând în permanență legislații creăm o anumită instabilitate. Nu cred că există azi o masă critică pentru a modifica legislația”, a continuat premierul României.

Oficialul a mai spus că proiectul vizat ar putea fi implementat în luna ianuarie și că nu există un conflict între Executiv și magistrați, insistând asupra necesității deblocării fondurilor europene.

„Eu cred că în ianuarie sunt toate condițiile, datele sunt cât se poate de clare, cred că e un proiect corect pentru societatea românească. Nu există niciun conflict între Guvern și o parte din justiție, nu e un proiect făcut împotriva cuiva.

Blocarea proiectului ne pune în situația să nu mai putem face nimic pentru deblocarea celor 200 de milioane de euro reținuți ca jalon la PNRR.

Avem în zona de interne un polițist criminalist care la 50 de ani e la maturitatea experienței profesionale. Ori, atunci îl pensionezi? În mod normal, creșterea vârstei de pensionare trebuie făcută peste tot, e o problemă de echitate. Aceste lucruri trebuie făcute cât mai repede posibil. E nevoie să creștem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard”, a mai spus Ilie Bolojan.