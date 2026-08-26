„Prințul” din Trivale, Nicolae Dobrin a fost un mijlocaș ofensiv de geniu. Nicolae Dobrin a fost un vrăjtor al balonului rotund. S-a născut la 26 august 1947, la Pitești.

Titularul „numărului 10”, Dobrin a jucat la echipe de club din 1959 până în 1983. Din 1959, a intrat la Dinamo Pitești, jucând până în 1981, an în care s-a transferat la CS Târgoviște. La Pitești, a jucat 390 meciuri, înscriind 106 goluri. La Târgoviște, a avut 13 meciuri cu 5 reușite. În 1982-1983, a revenit la Pitești, echipa numindu-se Argeș Pitești. A jucat numai 5 partide fără să înscrie.

La Națională, a jucat de 48 ori, reușind 6 goluri. Mai bine de o jumătate de secol a persistat întrebarea: de ce nu a jucat Dobrin la „Mundialul” din 1970. Angelo Niculescu a povestit că marele Dobrin nu a putut ține pasul cu efortul la acele călduri sufocante din Mexic.

Alți contemporani spun că Dobrin prindea puteri magice printre piteștenii săi. Dobrin era un geniu, comentatorul Ilie Dobre spunând că, în opinia sa, dacă Hagi ar fi jucat cu Dobrin adversar, nu ar fi atins balonul.

Cu echipa din Trivale, Nicolae Dobrin a devenit de două ori campion național în 1972 și 1979. Dinamo și Craiova l-au ofertat intens în 1981-1982.

Un alt aspect din cariera marelui Dobrin avea să fie la 2 ani după Mexic 1970. Pe 25 octombrie 1972, Dobrin umilea la Pitești, Realul din Madrid cu 2-1. Marele Santiago Bernabeu îl dorea pe „Prinț” la Madrid. Punea jos 2 milioane de dolari și oferea Piteștiului o instalație performantă de nocturnă dacă Dobrin ar fi ajuns în tricoul Realului. Dobrin a stat câteva săptămâni la Madrid, începând din 14 decembrie 1972, dar din păcate, nu a reușit să rămână în Spania.

În data de 9 noiembrie 1972, în retur, Real Madrid a reușit să câștige cu 3-1, golul victoriei, de 3-1 fiind reușit abia în minutul 87. Dobrin ar fi dorit să își ia soția și copilul la Madrid, dar regimul nu i-a permis acest fapt. Cu Dobrin în echipă, pe 18 octombrie 1978, Valencia a fost umilită de Pitești. Alți spanioli umiliți de piteșteni au fost cei de la Sevilla.

Data de 26 octombrie 2007 a fost cea mai tristă zi din istoria Piteștiului. „Prințul din Trivale”, „Gâscanul”, „Gicu” a plecat să joace în echipa îngerilor.