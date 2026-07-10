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Hugo Broos, antrenorul care a rescris istoria Africii de Sud, se retrage: „Soția mea e fericită”

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Hugo Broos, antrenorul care a rescris istoria Africii de Sud, se retrage: „Soția mea e fericită”Sursa foto: Instragram
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Din cuprinsul articolului

Selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos, a confirmat că se retrage din antrenorat, punând capăt speculațiilor privind viitorul său. Belgianul în vârstă de 74 de ani a lăsat însă deschisă posibilitatea de a rămâne în cadrul Federației de Fotbal din Africa de Sud într-un rol de consultant.

Hugo Broos și-a anunțat retragerea

După două săptămâni de incertitudine, Hugo Broos a confirmat că nu va continua pe banca tehnică a naționalei Africii de Sud.

Antrenorul belgian, care a condus reprezentativa „Bafana Bafana” timp de cinci ani și a calificat-o la prima Cupă Mondială după o pauză de 16 ani, a declarat că decizia sa este definitivă.

„Voi continua ca antrenor până la urmă? Nu, este ireversibil!”, a afirmat Broos într-un interviu acordat publicației belgiene voetbalnieuws.be.

Ar putea rămâne consultant al Federației

Deși renunță la cariera de antrenor, Broos a dezvăluit că Federația de Fotbal din Africa de Sud i-a propus să rămână implicat într-o altă funcție.

„Dacă au nevoie de mine pentru altceva, poate în scouting. Am avut deja o conversație cu președintele Federației. Ar vrea să mă păstreze, dar într-un rol diferit, de consilier sau ceva de genul acesta. Mă voi întoarce la sfârșitul lunii iulie pentru a-mi lua rămas-bun. Sunt curios să văd ce îmi va propune”, a spus tehnicianul.

Și-a schimbat decizia după Cupa Mondială

Înaintea turneului final, Hugo Broos anunțase că se va retrage după competiție.

Totuși, după eliminarea Africii de Sud în șaisprezecimile de finală, în urma înfrângerii cu 0-1 în fața Canadei, pe 28 iunie, tehnicianul lăsase să se înțeleagă că ar putea continua.

În cele din urmă, acesta a decis să pună capăt carierei de antrenor.

Cariera lui Hugo Broos

Născut în aprilie 1952, Hugo Broos a fost unul dintre cei mai apreciați fundași ai Belgiei, evoluând pentru Anderlecht și FC Bruges. În tricoul naționalei Belgiei a adunat 24 de selecții.

Ca antrenor, a câștigat titluri și Cupe ale Belgiei cu Anderlecht și FC Bruges și a fost desemnat de patru ori antrenorul anului în Belgia.

Pe plan internațional, cea mai importantă performanță a fost câștigarea Cupei Africii pe Națiuni cu naționala Camerunului, în 2017.

Broos a glumit și pe seama retragerii, spunând că soția sa este încântată de decizia luată, dar l-a avertizat „să nu îi stea în cale” după ce va renunța la activitatea de zi cu zi din fotbal.

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