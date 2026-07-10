Selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos, a confirmat că se retrage din antrenorat, punând capăt speculațiilor privind viitorul său. Belgianul în vârstă de 74 de ani a lăsat însă deschisă posibilitatea de a rămâne în cadrul Federației de Fotbal din Africa de Sud într-un rol de consultant.

După două săptămâni de incertitudine, Hugo Broos a confirmat că nu va continua pe banca tehnică a naționalei Africii de Sud.

Antrenorul belgian, care a condus reprezentativa „Bafana Bafana” timp de cinci ani și a calificat-o la prima Cupă Mondială după o pauză de 16 ani, a declarat că decizia sa este definitivă.

„Voi continua ca antrenor până la urmă? Nu, este ireversibil!”, a afirmat Broos într-un interviu acordat publicației belgiene voetbalnieuws.be.

Deși renunță la cariera de antrenor, Broos a dezvăluit că Federația de Fotbal din Africa de Sud i-a propus să rămână implicat într-o altă funcție.

„Dacă au nevoie de mine pentru altceva, poate în scouting. Am avut deja o conversație cu președintele Federației. Ar vrea să mă păstreze, dar într-un rol diferit, de consilier sau ceva de genul acesta. Mă voi întoarce la sfârșitul lunii iulie pentru a-mi lua rămas-bun. Sunt curios să văd ce îmi va propune”, a spus tehnicianul.

Înaintea turneului final, Hugo Broos anunțase că se va retrage după competiție.

Totuși, după eliminarea Africii de Sud în șaisprezecimile de finală, în urma înfrângerii cu 0-1 în fața Canadei, pe 28 iunie, tehnicianul lăsase să se înțeleagă că ar putea continua.

În cele din urmă, acesta a decis să pună capăt carierei de antrenor.

Născut în aprilie 1952, Hugo Broos a fost unul dintre cei mai apreciați fundași ai Belgiei, evoluând pentru Anderlecht și FC Bruges. În tricoul naționalei Belgiei a adunat 24 de selecții.

Ca antrenor, a câștigat titluri și Cupe ale Belgiei cu Anderlecht și FC Bruges și a fost desemnat de patru ori antrenorul anului în Belgia.

Pe plan internațional, cea mai importantă performanță a fost câștigarea Cupei Africii pe Națiuni cu naționala Camerunului, în 2017.

Broos a glumit și pe seama retragerii, spunând că soția sa este încântată de decizia luată, dar l-a avertizat „să nu îi stea în cale” după ce va renunța la activitatea de zi cu zi din fotbal.