Hristocentric – prima conferință națională de dialog între teologie și psihologie

Prima Conferință Națională a Proiectului Hristocentric va avea loc pe 6 octombrie 2025, la Palatul Patriarhiei Române. Întâlnirea marchează o etapă decisivă în dialogul dintre clerici și specialiștii în sănătate mintală – psihologi, medici, psihiatri, neurologi și profesori universitari. Tema centrală este îmbunătățirea colaborării dintre cei care se ocupă de suflet și cei care se ocupă de psihic, într-un moment în care societatea românească se confruntă cu o creștere alarmantă a problemelor emoționale și spirituale.

La eveniment sunt așteptați 150 de participanți, iar lucrările vor include atât prezentarea rezultatelor unei cercetări naționale unice, cât și o masă rotundă menită să identifice soluții concrete de colaborare.

„Este prima conferință de anvergură națională realizată de Comunitatea Hristocentric și prima întâlnire formală între reprezentanții Patriarhiei Române și membrii comunității noastre. Vor fi prezenți și vor lua cuvântul personalități de înaltă vizibilitate și o reală credibilitate în ceea ce privește dialogul Bisericii Ortodoxe cu specialiștii în sănătate mintală.

Tot acum va avea loc și prima comunicare publică a rezultatelor analizelor focalizate asupra nevoilor, experiențelor și modalităților concrete de colaborare între preoți, psihologi și medici”, a precizat prof. univ. dr. Adrian Opre, decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, membru al board-ului Hristocentric.

Hristocentric se bucură de recunoaștere academică, ceea ce confirmă necesitatea unui astfel de proiect. „Prezența membrilor Hristocentric din întreaga țară este ea însăși un manifest, un act testimonial al dorinței reale de a construi împreună. Conferința de la București închide o primă etapă și deschide o alta, cu responsabilități crescute și perspective noi”, a declarat psihologul Andreea Cîntărețu, manager de proiect.

În viitorul apropiat se dorește înființarea unei asociații profesionale care să stimuleze metodologia de lucru, să promoveze standarde etice și să răspundă adecvat specificului cultural și spiritual românesc.

Programul Conferinței Hristocentric poate fi consultat aici