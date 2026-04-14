Sever Voinescu: În afaceri, o marcă de mașină nu salvează proasta reputație

Acumularea de bunuri pentru a fi validat social. O temă ce a fost analizat la conferința de la Mănăstirea, la care au participat Sever Voinescu și Dan Andronic.

În lumea afacerilor, există adesea percepția că imaginea exterioară poate substitui competența. Sever Voinescu a demontat acest mit, explicând că accesoriile de lux, precum mașinile scumpe închiriate pentru o singură zi, nu pot salva o reputație profesională precară. În opinia sa, adevăratele parteneriate se bazează pe livrabile și pe seriozitate, nu pe marca automobilului din parcare.

„Povestea asta cu business-ul, am auzit-o și eu. Asta cu trebuie să mă duc să fac business cu nu știu cine, închiriez un Mercedes o zi. Am auzit și eu lucruri de genul ăsta. Mi s-au părut întotdeauna precauții. Adică eu nu cred că dacă tu ești un zero și reputația ta în cercurile profesionale e joasă, poți să te duci și cu avionul privat.

Probabil că poți păcăli așa pe omul care e de păcălit. Dar nu cred că o mașină, de exemplu, o marcă de mașină în afaceri salvează o reputație proastă. Nu cred. Dimpotrivă, cred că o reputație bună poate fi susținută foarte bine și cu un Volkswagen și cu o Skoda. Și oamenii fac afaceri pentru că ăla știe să facă. Am văzut în piață, am văzut produsele, am înțeles cum se mișcă, e ok, livrează bine, se ține de contracte”, a spus Sever Voinescu.

Cei care aleg să își construiască o identitate falsă prin împrumutarea unor simboluri ale bogăției riscă să eșueze rapid. Genul de persoană care își închiriază pentru o zi un costum de lux și un Mercedes, sperând să obțină contracte de milioane de euro, nu are o bază solidă pentru a menține succesul pe termen lung. Această strategie a aparențelor poate păcăli privirea pe moment, dar nu rezistă testului timpului în fața profesioniștilor care caută valoare reală.

Dan Andronic a oferit o perspectivă istorică asupra acestui fenomen, comparând evoluția României cu marile transformări prin care au trecut America sau Anglia în trecut. Jurnalistul consideră că dorința românilor de a părea altceva decât sunt își are rădăcinile în perioada comunistă, o epocă a deprivării și a egalității forțate în sărăcie.

„V-aș propune să ne uităm la America după Războiul de Independență sau la Anglia, după Revoluția Industrială. La 36 de ani de la Revoluție, România a evoluat. E adevărat că din perspectiva mentalității, sunt foarte mulți oameni care își doresc să arate că sunt altceva decât ceea ce sunt. Și asta cred că vine tot dintr-o ruptură de comunism, unde toți eram, în sărăcia noastră, toți eram egali. Era foarte complicat să-ți cumperi o mașină”, a afirmat Dan Andronic.