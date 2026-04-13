Marea problemă a societății românești: lipsa cronică de încredere

Lipsa de încredere între români și a românilor în instituții. O mare problemă a societății, ce a fost analizată într-o conferință la Mănăstirea Oașa, la care au participat Sever Voinescu și Dan Andronic. Evenimentul a fost transmis pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Deși datele recente indică o ușoară îmbunătățire față de deceniul trecut, România rămâne la coada clasamentelor europene în ceea ce privește încrederea socială. Această reticență de a investi capital de încredere în celălalt sau în instituțiile statului are rădăcini istorice și experiențe colective, care au modelat psihologia actuală a cetățeanului.

„O problemă foarte serioasă a societății românești este lipsa de încredere. Apropo de statistici, în societatea noastră e gradul cel mai mic de încredere socială, dar crește față de ultimii ani. Am vorbit cu cineva care se ocupă de asta și față de ultimii 10 ani se constată o creștere a gradului de încredere între oameni și instituții în România.

Dar, în continuare suntem la un nivel foarte jos. Nu e cazul să spun de ce, anume experiențele noastre, am trecut prin asta. Problema știți care este? Cum nu am încredere în oameni, dar am credință în Dumnezeu. În mintea mea, dacă eu am credință în Dumnezeu, eu am credință și sunt deschis către tot ce a făcut Dumnezeu pe lumea asta. Eu pot să am credință în Dumnezeu, dar unele chestii pe care le-a făcut Dumnezeu nu îmi plac”, a explicat Sever Voinescu în cadrul conferinței.

Un aspect central al discuției de la Mănăstirea Oașa a fost contradicția dintre identitatea religioasă a românilor și comportamentul lor civic. Deși România se declară o țară cu o majoritate creștin-ortodoxă practicantă, acest lucru nu se traduce automat într-o deschidere mai mare către aproapele. Din contră, prudența excesivă și teama de a fi „păcălit” par să guverneze interacțiunile cotidiene.

Sever Voinescu a subliniat că încrederea este, în esență, un act de curaj și o datorie morală pentru cel care își asumă valorile creștine, chiar dacă acest parcurs implică vulnerabilitate.

„E aproape datoria creștinului ca primul pas în orice relație cu oricine să fie încrederea. Noi avem această chestiune, numai proștii au încredere, ai încredere, te păcălești, după aceea suferi, e mai bine să nu suferi, închide-te în tine, privește-l pe unul, pe altul cu suspiciune”, a punctat scriitorul.

Dincolo de dimensiunea spirituală și socială, lipsa de încredere are un impact direct asupra economiei. Într-o societate unde contractele nu sunt respectate sau unde partenerii de afaceri se suspectează reciproc în permanență, costurile de tranzacție cresc, iar dezvoltarea este frânată. Sever Voinescu a argumentat că succesul modelului capitalist este indisolubil legat de capacitatea oamenilor de a onora cuvântul dat.

„Capitalismul este performat, este o societate a încrederii. Capitalismul perfect este o societate a contractului. Contractul în sine, ca instituție, este produsul idei de încredere. Eu am încredere în dumneavoastră că dacă vă dau acum 10 lei, vă întoarceți cu caietul pe care mi-am spus că costă 10 lei. Am încrederea asta. Dacă nu am, nu mai putem face niciodată afaceri”, a exemplificat acesta.

Concluziile dezbaterii de la Oașa au evidențiat necesitatea asumării riscului de a fi dezamăgit. Fără acest pas inițial de încredere, societatea rămâne blocată într-un cerc vicios al izolării. Tensiunea dintre dorința de protecție personală și nevoia de comuniune reprezintă marea încercare a românului contemporan.

„Pe de-o parte suntem creștini, suntem ortodocși, credem în Dumnezeu, mergem la biserică masiv, suntem unii cu alții cu ceilalți. Pe de altă parte, n-am încredere în lumea asta. În oameni n-am încredere. Eu știu că e greu să ai încredere, pentru că atunci când ești dezamăgit, când ești strădat, te doare. Încrederea presupune un risc”, a conchis Sever Voinescu.