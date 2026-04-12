Ce l-ar întrista cel mai tare pe Iisus dacă ar veni a doua oară pe pământ. Arhimandritul Mihail Daniliuc face lumină

Părintele Mihail Daniliuc a explicat la un podcast, care crede că ar fi reacția Mântuitorului dacă ar veni acum pe Pământ, mai exact ce l-ar întrista cel mai tare.

Unul dintre motivele durerii lui Iisus ar fi, în opinia arhimandritului, legat de modul în care oamenii aleg să iubească. ”Iisus este cu noi: iată eu sunt cu voi până la sfârștul veacului, Domnul este întristat în primul rând, cred, de incapacitatea noastră de a răspunde iubirii lui.

Nu cu aceiași capacitate, că nu putem să facem noi, ce-a făcut el pentru noi, niciodată. Dar măcar să conștientizăm că noi suntem iubiți de Hristos, de Dumnezeu Tatăl care l-a trimis pe Hristos”, a explicat acesta.

Omul bisericii a continuat explicația. ”Să știți că Iisus a venit pe pământ conștient că va fi omorât nu a fost o surpriză că îl vor omorâ oamenii. Dacă vă uitați pe icoana nașterii de la Betleem, o să vedeți că-n multe icoane, ieslea e pictată ca un mormânt de piatră. Iar Iisus, copilul este înfășurat cu giulgiu, nu cu scutece.

Este prefigurarea a ceea ce s-a întâmplat peste câțiva ani când Iisus avea să fie omorât și pus în mormânt. Noi nu vom putea nicicând să întoarcem această iubire a lui Hristos, iubindu-l cu această iubire plină de jertfă”, a mai spus Mihail Daniliuc.

În opinia acestuia singurii oameni care au răspuns cu aceiași iubire au fost martirii. ”Deși să știți că în trecut au fost mulți creștini care au probat această iubire cu prețul vieții lor, martirii. Martirii au fost oamenii care l-au iubit pe Hristos, mai mult decât pe propria lor viață.

Apostolii l-au văzut pe Domnul, și viu și înainte de a pătimi, și mort și înviat. Și majoritatea au murit ca martiri în mare parte. Dar sfinții martiri, nu l-au văzut fizic, au trăit la 300-400 de ani după Hristos, cum să moară pentru el?! Când ei nu l-au văzut. Deci viața sfinților martiri este proba acestei iubiri nețărmuite. Biserica este recunoscătoare pentru jertfa lor”, a încheiat părintele.