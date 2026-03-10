Războiul din Orientul Mijlociu nu-i o piedică. Focul haric va fi adus în Republica Moldova

Republica Moldova. În pofida războiului din Orientul Mijlociu, Focul haric va fi adus şi în acest an în Republica Moldova.

Mitropolia Moldovei a anunţat într-un comunicat că o delegaţie din clerici şi credincioşi vor pleca pe 6 aprilie într-un pelerinaj în Israel, de unde va reveni cu Focul haric, care va fi transmis tuturor credincioşilor ortodocşi în Noaptea Învierii.

Deplasarea este organizată de „o agenție de turism cu experiență în organizarea pelerinajelor religioas”, cu binecuvântarea Mitropolitului Vladimir.

Potrivit comunicatului Mitropoliei Moldovei, pelerinajul va avea loc în perioada 6–11 aprilie 2026, iar delegația va fi condusă de Episcopul de Căpriana, Filaret.

Vizita din Săptămâna patimilor a delegaţiei moldoveneşti în Israel include vizitarea principalelor locuri sfinte ale creştinismului. Este vorba despre Nazaret, Betleem, Ierusalim, Ierihon și Deșertul Iudeii. Urmează să fie vizitate mai multe mănăstiri şi locuri menţionate în Noul testament.

În traseul turistic este inclus şi râul Iordan, în care doritorii vor putea să facă baie.

Totodată, delegaţia din Republica Moldova va asista la trei liturghii - Liturghia de Buna Vestire în Nazaret cu Patriarhul Ierusalimului, Liturghia nocturnă la Sfântul Mormânt și Slujba Pogorârii Sfintei Lumini.

EvZ a aflat că pelerinajul este organizat de firma turistică Panda Tur, iar oferta încă rămâne deschisă pentru mai mulţi doritori.

Pelerinajul de cinci zile va costa 1545 de euro pentru o persoană şi include zborul Chişinău - Tel-Aviv-Chişinău, cazarea, două mese pe zi, serviciile ghidului şi excursiile, asigurare medicală și toate transferurile.

Prețul este un pic mai mare față de anul trecut, din cauza scumpirii biletelor de avion.

Operatorul de la Panda Tur nu a putut să ne răspundă la întrebarea privind securitatea pelerinilor pe timp de război. „Ruta de avion Chişinău – Tel-Aviv nu a fost anulată. Deci, credem că zborul va avea loc. Dacă ruta va fi anulată sau pelerinajul nu vaa vea loc din cauza noastră, noi vom restitui banii”, ne-a declarat operatorul de la agenţia de turism.

Şi conducerea Mitropoliei Moldovei se arată optimistă că pelerinajul va decurge fără probleme. „Menționăm că, în pofida circumstanțelor existente în Orientul Mijlociu, organizatorii pelerinajului mențin o legătură permanentă cu instituțiile statului gazdă, în vederea asigurării bunei desfășurări a pelerinajului și a siguranței participanților.

În cazul apariției unor modificări ale situației din regiune, programul pelerinajului va fi adaptat corespunzător, iar participanții vor fi informați în timp util”, se menţionează în comunicatul Mitropoliei Moldovei.