Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 decembrie 2025. Dracul se ascunde în morile de apă

Pe 9 decembrie s-au născut John Milton, Johann Joachim Winckelmann, Elisabeth Schwarzkopf, Kirk Douglas, John Cassavetes, Mircea Vaida, Vasile N. Velican, Dan Diaconescu.

Sinaxar, în calendarul creştin-ortodox, pe 9 decembrie este Zămislirea Sfintei Fecioare Maria, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, de către Sf. Ana. Proorociţa Ana. Dezlegare la pește.

Pe stil vechi era ziua solstiţiului de iarnă. Zi de speranţă pentru popoarele din antichitate, pentru că Soarele începea să crească, ziua să fie mai lungă. Începea un nou ciclu al naturii.

Popular, se crede că ultima zi a festivalului Sf. Nicolae, Sf. Nicolae cel Mic, ziua de 9 decembrie este nefastă, fiind ziua dracului, care se ascunde în mori, în morile de apă, ca să facă rău oamenilor. (Olteanu, Speranţia)

Mori pe ape, moara cu făcaie, piua de sumane, moara pe două râuri. Geniul tehnic al poporului român s-a ilustrat de timpuriu, poate, din neolitic tocmai, sigur de pe vremea agatârşilor, când au fost construite, primitiv, dar ingenios, primele mori de apă. Omul de pe meleagurile noastre avea la dispoziţie, din belşug, lemn de toate esenţele şi ape curgătoare de toate felurile. Atunci, acum – vai de capul nostru!

Peste veacuri, la începutul secolului XX şi, mai ales, între cele două războaie, în România s-au dezvoltat mult două şcoli tehnice care se luptau cu cei mari şi tari, pentru supremaţia mondială: hidroenergetica şi tehnologia petrolului. Industria petrolului românească nu prea o ştiu, le ştiu pe cele din Orientul Mijlociu şi Apropiat şi din Iran. Dar hidroenergetica – o ştiu!

De exemplu, mulţi cred că lacurile din nordul capitalei sunt naturale. Nici pe departe. Sunt artificiale. Au fost proiectate de marele inginer şi profesor Dorin Pavel, cel care a adus de la laboratoarele din Göttingen, din Germania, profilele aerodinamice pentru realizarea celebrului avion de vânătoare IAR-80.

De aceea avionul românesc construit la Braşov semăna cu Focke-Wulf 190, puternicul şi fără egal avion de luptă german multirol. Celebrul căpitan Dan Vizanty, cu nom de guerre „Mon Cher” a pilotat IAR-80 şi 81C în război şi spunea că sunt cele mai bune. Tătăl meu, locotenetul din aviaţia regală Liviu Stan Ştefănescu cu nom de guerre „Harry” a zburat pe FW-190. Nu erau în dotarea armatei române aşa că a fost detaşat, ofițer de legătură, la o escadrilă Luftwaffe. Avioanele erau similare, deseori erau confundate, cel german era mai puternic pentru că avea alt motor şi avea tunuri, nu mitraliere, dar aerodinamica era la fel.

Vedeţi dragi lupi, padawani şi hobbiţi mecanica fluidelor este una singură, la apă, ca şi la aer. Singura deosebire este că aerul este compresibil. Însă, legile şi teoremele sunt identice. La nivelul anului 1938, cel mai bun an din istoria României, până în prezent, - se terminaseră de proiectat toate hidrocentralele tehnic realizabile, de pe toate fluviile și râurile României.

Vă spun acest lucru pentru că profilele dinamice Göttingen le-am folosit şi eu la proiectarea turbinei unei microhidrocentrale, acum, vai, peste cincizeci de ani, la proiectul de diplomă. Microhidrocentralele erau o noutate, pe atunci. La proiectul de diplomă am vrut să-i demonstrez decanului şi şefului catedrei, faimosul Sandu Diaconu că a avut dreptate. Obiceiul era ca între absolvire şi susţinerea diplomelor să aibă loc un bal, o mare petrecere. La acest bal decanul ne şoptea fiecăruia, ceva la ureche. Mie mi-a spus: „Eşti un inginer foarte bun, poate cel mai bun din generaţia asta, atenţie, nu risca, nu exagera!”

Am vrut să demonstrez decanului că sunt cel mai bun, că avea dreptate. Proiectul meu de diplomă a fost un proiect de execuţie industrial, aşa cum văzusem că se face în institutele de proiectări de pe lângă fabrici. Proiectare asistată de calculator, o noutate absolută pe atunci, programe scrise în elegantul limbaj Fortran IV, un număr de 121 de planşe de execuţie, pe calc, gata să fie multiplicate şi date în secţiile de producţie. Eram un foarte bun desenator tehnic şi aveam şi „scule” pe măsură, cumpărate, tot din Germania. Rotring, Staedler şi Pelikan Graphos. Teoria am expediat-o în trei pagini, în introducere.

Eu doream să fiu inginer, să construiesc hidrocentrale, nu să fiu academician! Viaţa mi-a oferit şansa să particip la construcţia a trei mari amenajări hidroelectrice, în ţară şi străinătate, dintre care un baraj în dublu arc de 127 metri înălţime. Sandu Diaconu, probabil, este mulţumit, acolo unde este acum!

Recent, astă vară, cineva de la o firmă particulară m-a sunat să mă întrebe dacă nu mai am un exemplar din proiectul meu de microhidrocentrală. Nu, nu mai aveam, ultimul exemplar mi l-a cerut Combinatul Reşiţa, în anul 1979. Eu eram în Dubai şi solicitarea a venit oficial, prin ambasadă. Trebuia să le dau acceptul, nu?

Poate că ştiţi, poate că nu, dar energia electrică produsă de hidrocentrale este cea mai ieftină. De zeci de ori mai ieftină decât cea produsă termo, sau atomo.

În plus este energia cea mai prietenoasă cu mediul, nu produce poluare. În România mai este de amenajat cam o treime din potenţialul hidro. În mod normal aceasta ar trebui să reducă costul kilowattorei cu mai mult de 30%.

În plus, sunt circa 35.000 de situri de instalat microhidrocentrale, pe râurile de munte din România.

Totuşi, în România se fuge ca de dracul din moară de energia hidro. Mai mult, există o mulţime de „ecologişti” care atacă hidrocentralele şi micro. Cu pretexte fantastice, sau pur idioate, care mi-au produs hohote de râs, dar la care opinia publică pune botul, fiind minţită şi dezinformată şi neavând nici pregătirea tehnică necesară ca să decopere impostura.

Este, evident, o strategie care nu doreşte energie ieftină şi nepoluantă. Sprijinită de guvernele prezente şi trecute şi de potentaţii trecători, pentru că ei nu mai reprezintă de mult interesele naţionale, ei au telecomanda peste mări şi ţări.

De ce a intrat dracul în morile de apă? Păi, este simplu. Statul nu doreşte energie ieftină, el este interesat în creşterea preţurilor şi în menţinera artificială a unor preţuri umflate. Din aceste preţuri statul încasează procente. Un preţ mic, înseamnă şi încasări la stat mici. Şi apoi de unde maşini scumpe, vile şi călătorii exotice? Statul nu doreşte producere de energie nepoluantă. Gestionarea deşeurilor radioactive de la Cernavodă, de exemplu, este o întreagă industrie, din ale cărei comisioane trăiesc bine o mulţime de mangafale. La fel cu dealurile, haldele de steril produse de termocentrale.

Statul nu doreşte construcţia de hidro, sau micro. De ce? Simplu, la o construcţie hidro se ia comision o singură dată, la construcţie, şi apoi apa curge, energia merge pe sârmă! La termo şi atomo se ia comision lunar, pentru că trebuie aprovizionate cu cărbune, păcură, gaze, material radioactiv, făcute mereu reparaţii şi modernizări.

În plus, micro oferă independenţă energetică relativă, cât curge râul respectiv, unor colectivităţi rurale, la preţuri de 150 de ori mai mici decât energia furnizată acum. Cum să permiţi aşa ceva, cum să renunţi la monopolul energiei şi la profituri foarte grase?

Mă pregătesc pentru o seară pașnică, am făcut focul, ceaiul Darjeeling aburește în cană și o să citesc câte ceva din ”Legendele și miturile Greciei antice”, o carte elegantă, de 432 pagini, frumos legată și cu file de hârtie lucioasă, apărută în anul 1958, la Editura Științifică, București. Opera academicianului N.A. Kun. V-o recomand, este o sursă serioasă, de încredere, poate o mai găsiți prin anticariate.

Așa o să mai treacă o noapte, cu încrederea fermă că mâine este o altă zi!

BERBEC Astăzi trebuie să dai dovadă de bunăvoinţă. Interesează-te de problemele celor din jur şi, dacă poţi, promite-le ajutor. Gândeşte-te cum să îţi organizezi mai bine mica vacanţă de Crăciun. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Et in Arcadia ego ! Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Dacă poţi!

TAUR Obişnuinţele cotidiene te obosesc astăzi mai mult decât trebuie. Ai intrat într-o rutină zilnică, monotonă şi nemotivantă, aşa că trebuie să găseşti o strategie de schimbare a situaţiei! Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Oferă-ţi puţină relaxare. Sanatatea pare că este bună, normală, dar atenţie la viroze, iar cu banii, se poate şi mai bine! Perioada zilei de astăzi este benefica pentru tratamente cosmetice, de întreţinere, proceduri medicale de tot felul, chiar intervenţii chirurgicale.

GEMENI Îţi urmăreşti cu fidelitate interesele, propria linie de conduită, dar astăzi reuşeşti să dai o mână de ajutor şi colegilor, celor dragi, familiei. Aştepţi o rezolvare favorabilă a situaţiei! Ai prostul obicei să „abureşti” oamenii, adică să vorbeşti pe lângă subiect. Pe seară, îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un vîrtej de aventuri din cele mai interesante. Te aşteapta o perioadă grea şi obositoare de petreceri şi nopţi nedormite.

RAC Afacerile tale, cu bani sau cu amor, sunt pe un curs critic. Îţi mai trebuie foarte puţin ca să reuşeşti. Vezi dacă nu poţi primi ajutor, de la vremelnici aliaţi, sau mercenari, în soldă. Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

LEU Prieteni vechi, pe care i-ai pierdut din vedere, revin în atenţia ta, din timp şi spaţiu. Poţi să obţii succesul în mai multe chestiuni care privesc serviciul şi relaţiile dintre oameni. Atât leii cât şi pisicile sunt singurele feline care torc, iar o legendă africană spune că neamul pisicesc s-a născut dintr-un strănut al leului primordial. Cu bagajul cultural îmbogăţit te poţi întoarce la lucru, că am uitat să spun, astăzi ai o zi obositoare. Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, iţi solicită, dimineaţa, ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit! Sau o s-o treacă îngeraşii la condicuţa ta de bună purtare!

FECIOARĂ Ai unele ocazii pe care poţi să le exploatezi, dacă nu te repezi şi o iei încetişor. Avansează cu metodă şi grijă, mereu e un teren minat, peste tot sunt capcane, făcute să te descurajeze. Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte termene, probabil se apropie Crăciunul! Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale. Este vorba de mimetism social, nu de cine ştie ce ce trăiri complexe, sau evoluţii spirituale

BALANŢĂ Norocul este azi punctual la întâlnire. Nu mai încerca, nu mai ocoli, îndrăzneşte! Romanii ziceau că norocul ajută pe cel curajos şi ştiau despre ce vorbeau! Seară plăcută, poate în doi! Pe de altă parte, Saturn indică, ca un ceas rămas în urmă, întârzieri şi amânări. Te-ai obişnuit, deja ca lucrurilă să nu-ţi iasă din primă, cu toate că situaţia este statistică. Unii nativi din Balanţă pot să aibă succese imediate şi aproape fără efort, Astrologia nu este o filozofie comunistă, nici pe departe – evident, nu avem toţi aceiaşi soartă, acelaşi destin, aceiaşi viaţă!

SCORPION Nu te risipi în mai multe direcţii, nu-ţi strica orzul pe gâşte! Ai o idee bună, pisează până se fac praf. Ostilii declaraţi! Dacă vrei pace, pregăteşte-te de război, o vorbă de la romani! Tradiţia spune că nu poţi să le ai pe amândouă, aşa că nu fugi după doi iepuri în acelaşi timp. Eu aş alege pentru tine - banii ! Că dacă ai bani, vin mai toate, automat! Pe seară stai bine cu norocul. Vezi, să nu ai şansa să te încurci pe undeva, mai bine joacă la loto că este oricum, aproape acelaşi lucru.

SĂGETĂTOR Te afli în centrul atenţiei. Ai reuşit să atragi interesul, acum încearcă să oferi performanţă! Aşa se urcă pe scara socială. Poţi obţine bani, aprecieri, dar tu vrei altceva. Respect! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Ultima parte a zilei nu este foarte prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli şi prudenţă faţă de anturajul apropiat, vei putea evita neplăcerile.

CAPRICORN O zi senină şi frumoasă, cum nu ai mai avut de mult timp. Astăzi starea de bine e prietena ta cea mai bună, care te ajută să uiţi obstacolele şi necazurile şi să te simţi motivat şi oprimist. Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău. Nu te enerva, nu riposta, nu fi agresiv, lumea este aşa cum este şi nu poţi să o schimbi. Dar poţi să încerci! După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate sală, poate sauna.

VĂRSĂTOR Ştii foarte bine că situaţiile nu se rezolvă din fotoliu. Trebuie să acţionezi, să fii la faţa locului, să convingi personal oamenii şi să adaptezi rapid, la teren, soluţiile optime. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat infinit mai multe probleme decât violenţa şi războaiele. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu risca nimic în această zi, pentru că Jupiter este un pic supărat pe tine. Ei, nimic personal, treburi cosmice...

PEŞTI Eşti în formă şi ai atâta încredere în forţele tale, că îi impresionezi pe cei din jur, care vor să accepte ideilor tale, să te urmeze. Spaţiul, timpul şi gândul nu sunt atât de diferite! În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice!