Horoscopul lui Dom’ Profesor,  8 ianuarie 2026. Stephen Hawking

Pe 8 ianuarie s-au născut Elvis Presley, Stephen Hawking, Jose Ferrer, David Bowie, Cristian Vasc, Silviu Catargiu, Manole Marcus.

Nimic în calendarul creştin ortodox cinstit, singura sărbătoare creştină importantă este abia la sfârşiul lunii ianuarie. Astăzi, 8 ianuarie, Sfinţii de serviciu: Gheorghe Hozevitul, Emilian şi Domnica.

Însă, în "Kalendar", continuă zilele însemnate ale tradiţiei strămoşeşti adaptate climei şi obiceiurilor de pe aici.

După cum am mai spus-o de multe ori, orice sărbătoare mare importantă, de la daco-daci, sau mai dinainte, ţinea trei zile. A doua zi a "iordănelii sau a tontoroiului" este dedicată moaşelor, femeilor care ajutau la naştere.

Moaşa face un colac şi îl pune pe masa pregătită de oaspeţi. Vin în vizită toţi cei pe care i-a moşit şi aduc cadouri, importante sau simbolice, după buzunarul fiecăruia. Neapărat un cadou colectiv, din partea întregului sat: un cojocel nou şi un port întreg, cu salbă de argint, pentru vară.

Ţăranii noştri erau prizonierii iernii, nu prea aveau multe de făcut şi printr-un mod sau altul, prelungeau perioada sărbătorilor de iarnă!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi astăzi, Stephen Hawking ar fi împlinit 84 de ani! Să ne amintim, cu admirație, de acest exemplu al victoriei spiritului asupra materiei. În 1963 când a fost diagnosticat cu boala lui Lou Gehrig, medicii i-au mai dat doi ani de viaţă. Dar nu au ţinut seama de voinţa şi de puterea minţii lui Stephen! S-a săvârșit din această viață în anul 2018.

Nu o să vorbim despre ultimile lui cărţi, sau despre ultimile lui luări de poziţie. Am în faţă un fanzin universitar, de la Cambridge, din anii 1970, numit „Pulsar”. Evident, despre astrofizică, astronomie, fizică fundamentală, puţină ştiinţă popularizată şi puţină astrologie, dar astrologie făcută la un nivel superior, ştiinţific. Pentru acel articol, despre astrologie, am cumpărat revista, dintr-un anticariat din Soho, în anul 1979.

Recent, am realizat că printre articolele de ştiinţă popularizată era şi un articol semnat de Stephen Hawking, „Cum arată extratereştrii”. Erau anii nebuniei UFO şi a serialelor de tip „Invaders”. Se părea că primul contact cu o inteligenţă extraterestră era inevitabil. Teoria conspiraţiei spune că, de fapt, a avut loc, dar totul este secret. Mi-am luat permisiunea să colaborez un pic, să fac unele conexiuni, cu ceea ce am aflat şi din alte surse.

Hawking începe articolul foarte ştiinţific demonstrând că există o mare probabilitate ca modelul carbon al vieţii să fie destul de răspândit în galaxia noastră. Avansează numărul de 10.000 de civilizaţii extraterestre, care pot fi într-o rază de o câteva milioane de ani lumină. Probabil, dacă nu sigur, aproape toate aceste civilizaţii sunt mult mai dezvoltate decât civilizaţia de pe Terra. Aşa că este aproape sigur că ei vor veni pe Pământ, dacă nu cumva au şi făcut acest lucru.

Articolul continuă, genial, cu o analiză a lanţului trofic de pe Terra. În mod neaşteptat, pe o planetă acoperită mai mult de 80% de apă vârful lanţului trofic este o făptură terestră: omul.

Dacă evoluţia ei, a făpturii extraterestre, a avut loc pe o planetă foarte grea, cu gravitaţie imensă, există posibilitatea, slabă, ca să fie patrupedă. Să ne amintim din serialul SF „Andromeda” în care legendarii vedani, stăpânii Universului, cei albaştri, aveau patru picioare pentru că erau originari de pe Tarn Veda, o planetă cu o gravitaţie foarte mare. Probabil, ideea a fost luată din articolul lui Hawking!

Organele, simţurile, trebuie să fie dispuse în cel mai înalt punct al fiinţei inteligente extraterestre. Necesitatea unui craniu este evidentă. Hawking nu crede în monştrii cu coarne, sau colţi, pentru că ar fi îngreunat prea mult craniul şi nu ar putea să lase loc creierului pentru dezvoltare. Mâini articulate, sau tentacule? Tentaculele au avantajul şi seducţia lor, mai ales dacă, spune cu umor autorul, v-a căzut ceva între fotoliu şi perete! Dar, continuă fizicianul, ca să ajungi în vârful lanţului trofic, trebuie să te lupţi, să fii un prădător eficient, cu membre tari, care pot fi folosite ca arme. O caracatiţă are farmecul ei, dar doar într-un spaţiu acvatic, cu trei dimensiuni.

Un schelet puternic, cu coloană vertebrală, este absolut necesar. Poate, fizicianul spune poate, de două ori, exprimând-şi îndoiala - există posibilitatea unor fiinţe extraterestre care să aibă un exoschelet. Dar continuă el, într-o probabilitate foarte mică, extrem de mică, numai unde la bază vieţii este siliciul şi nu carbonul. Nu se oboseşte să ne explice de ce, dar pentru el, probabil, că era un lucru evident.

Vederea trebuie să fie binoculară, ca să se poate determina cu precizie distanţele. Poate că extratereştrii sunt capabili să vadă şi în alte spectre, decât cel vizibil pământenilor, poate în infraroşu. Auzul şi mirosul sunt simţuri absolut necesare într-o atmosferă densă, pe bază de oxigen-azot. Extratereştrii pot să mai aibă şi alte simţuri, cum ar fi simţul presiunii, prezent la unele făpturi acvatice pe Pământ şi simţul radiaţiilor, care pot „mirosi urât”, dacă sunt periculoase.

Ca mărime şi greutate, fiinţele extraterestre raţionale nu pot să fie microscopice sau să aibă o sută de tone – spune fizicianul. El crede că trebuie să se situeze undeva, la mijlocul scării fiinţelor de pe planeta respectivă. Aşa cum este omul, undeva, la mijloc, între microb şi balenă!

Relatările despre „little green men” pot să fie adevărate. Aici geniul lui Stephen King se dezvăluie, în toată splendoarea. Nu, spune el, vizitatorii de pe UFO nu sunt extratereştri. Doar apar numai în apropierea Pământului, niciodată în spațiu. Suntem noi, umanii, peste mii şi milioane de ani! „Omuleţii” nu vin din spaţiu, ci din viitor! Este evident, după grija cu care evită contactul, ca să nu provoce o reacţie temporală, dar şi după analizele pe care le fac pe animale şi subiecţi umani. Cel mai probabil, explică fizicianul, oamenii de peste un milion de ani sunt confruntaţi cu degenerarea genetică şi cu acumularea erorilor prin clonare repetată şi caută răspunsul şi soluţionarea extincţiei lor în trecutul îndepărtat, în istoria Pământului. Teoria „primului bolnav”, prima aberaţie genetică ascunsă, probabil produsă de experienţele nucleare nebuneşti din secolul XX.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, citind un articol de Stephen Hawking, ascultându-l pe Mozart, sau uitându-mă la acuarelele lui Degas, sunt cuprins de admiraţie în faţa gloriei pământeşti, de ceea ce are mai bun şi mai frumos umanitatea. În astfel de momente este bine să trăieşti pe Pământ, zâmbind la ziua de mâine, când, cu certitudine, trebuie să fie o altă zi!

Dacă ai încerca astăzi, să reduci ritmul, să te odihneşti mai mult, pentru că majoritatea planurilor de viitor, mai ales în viaţa personală, suferă din cauza întârzierilor induse de Saturn. Astăzi, însă, poţi avansa decisiv în rezolvarea problemelor profesionale. O dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te organizezi mai mult, mai ales în prima parte a zilei. Eşti supus la două influenţe relativ puternice, dar opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi, sau posesiuni comune. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut, sunt mai puţine, orele, dar trebuie să profiţi de lumina naturală.

Pentru rezolvarea unei situaţii trebuie să recurgi la cunoştiinţe şi prieteni din trecut. Parcă a fost o altă viaţă! Cu toate că îţi doreşti să pleci, drumurile nu sunt aspectate favorabil. Primeşti o vizită plăcută şi una nu prea (cea de a doua poate fi a soacrei, sau a inspectorului de la fisc). Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie, să rezolvi din timp problemele care apar. Nu aştepta foarte mult de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! Este vorba de afaceri, nu de distracţie. Nu amesteca plăcutul cu utilul. Totuşi, o informaţie de ultimă oră te pare că te avantajează. Verifică datele cu prietenii apropiaţi şi de încredere, multe veşti sunt false sau reprezintă o opine, nu adevărul.

Eşti nemulţumit de ziua de azi şi de lipsa de performanţă, de calitatea îndoielnică a mărfurilor şi a oamenilor. Pierzi timp şi bani şi asta te enervează. Calmează-te, îţi faci singur rău! În a doua parte a zilei o perioadă excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Sigur nu o să le faci tu pe toate, dar zodia Gemenilor are o mulţime de nativi aşa că, pe total, programul o să fie îndeplinit. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente, planifică banii cu grijă şi lasă spiritul de gaşcă, de turmă. Ierbivorele tâmpe stau în turmă, prădătorii dibaci acţionează singuri, spunea Gurdjieff!

Zodiacul temperat, cu Luna favorabilă, te îndreptăţeşte să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Azi trebuie să te implici mai mult! Dimineaţa poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun – o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. Un proiect început anul trecut ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Dar, nu uita că, chiar prietenul tău cel mai bun, îţi oferă părerea sa despre problemele tale, nu soluţia. Nimeni nu poate să gândească în locul tău!

O zi liniştită, pentru că ai alungat motivele de stres din gândurile tale. Eşti chiar entuziast şi zâmbitor, se pare că anul 2016 are un „gust” bun pentru tine. Însă, nu pleca la drum lung! Astăzi mârâi cu competenţă la persoanele care nu iţi plac. Vrei să araţi bine şi să te simţi bine în lume, dar nu te înduri să-ţi cumperi lucruri mai bune şi mai scumpe. Zgârcenia asta o să te coste mai mult. Este aşa de greu să te simţi bine? O seară favorabilă, mai puţin în ceea ce priveste călătoriile. Stai acasă şi ocupă-te de programul tău obişnuit şi stelele spun că totul o să fie bine. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii, morile zeilor macină încet... dar infinit de fin!

Astăzi ai noroc la bani. Bani mulţi, puţini, numai Dumnezeu ştie! Însă, dacă ai probleme financiare, insistă dimineaţa asta, poate ai într-adevăr noroc şi topeşti inima de gheaţă a băncii. În general şi astăzi în special, nu este favorabil să-ţi iei niciun angajament pe care, apoi, este greu să-l respecţi. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină plictisitoare zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul afacerilor. Totuşi stelele arată că ai noroc, tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar repet, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt!

Poţi apăsa pe acceleratorul vieţii. Conjunctura favorabilă te ajută se rezolvi rapid şi bine unele situaţii. Astăzi ai şi energie şi noroc, profită şi promovează-ţi interesele tale strategice. Dacă poţi să te odihneşti toată ziua şi să stai undeva protejat, uscat şi la căldură, bine, merci, ar fi superb. Ai nişte aspecte care oricum le-aş pune tot favorabile sunt, pe un fond general, şi el, favorabil. Dar... măcar evită, la căderea nopţii, transportul cu maşina, sau călătoriile cu avionul. Nu te speria, conjunctura ţine numai astăzi, mâine eşti ca nou... şi cu mai mult noroc! Şi nici nu influenţează toată zodia că doar nu suntem roboţi programaţi de stele. Puţin umor şi haz de necaz nu strică, de fapt este o terapie absolut obligatorie, acum, când singura certitudine este lipsa certitudinii.

O zi scorpionească, care începe cu o dimineaţă bună, dar la sfârşit are un ac cu venin! Evită să fii pe drum, sau în afara casei, după căderea întunericului. Prevenit, înseamnă pregătit, nu? Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o perioadă de sărbători cu mâncăruri indigeste şi nopţi nedormite şi un început de activitate brusc, dens şi cu multe probleme. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie, stai seara acasă. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Vei avea recompense consistente.

Ast[zi nu eşti făcut pentru lucrul în echipă, spiritul gregar îţi dă frisoane. Poate ai un acces de agorafobie, dar cel mai bine ar fi să eviţi aglomeraţia, gloata, spaţiile publice, îmbulzeala. O anumită tensiune domneşte la serviciu sau in in familie, dar e bine să nu dai importanţă si să-ti vezi liniştit de treburile tale. Evită „gloata ineptă” ca să nu rămâi fără card, ceas şi portofel. Pentru mulţi Săgetători astăzi este o zi cu frisoane. Pe unii îi ia cu rece pe la arc şi săgeţi pentru că sunt în criză de timp. Aşa că este bine să ceri ajutor de pe acum ca să nu fii refuzat mai târziu, când toată lumea intră în criză de astenie, următoarea perioadă fiind cea mai depresivă a anului. Dar atenţie, încep discounturile, soldurile!

Târăşti după tine proiecte păguboase, iubiri pierdute şi amintiri nefaste. Astăzi trebuie să faci puţină curăţenie în gândurile, sufletul şi imaginea ta. Timpul nu aşteaptă să uiţi şi să ierţi! In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi! Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor, sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor. Nodul tău gordian, sau calcâiul lui Ahile, cum preferi, se numeşte viaţa ta amoroasă. Oricum, nu prea ai de unde alege, mulţumeşte-te cu ce ai!

Astăzi trebuie să mulţumeşti colectivului, echipei, grupului etc. Este doar o altă ipocrizie, stai liniştit! Meritele tale sunt evidente, dar ţie nimeni nu o să-ţi spună o vorbă bună. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Dacă te duci la serviciu, înseamnă că ai de lucru. Aşa că păstrează-l! Serviciul. Poţi să faci urât şi după ce pleacă şeful din birou. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva inefabil, ceva secret, o poveste interesantă. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor.

Se spune că prietenul la nevoie se cunoaşte, dar nu încerca să ceri ajutor, verificând proverbul, pentru că, probabil, o să ai surprize. Aşa se strică prieteniile, cerând bani cu împrumut! Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali, sau conjuncturali. Cineva încerca să te abordeze direct şi să te atragă intr-o afacere cam dubioasă. Nu e genul tău şi poţi să rezişti, ba chiar zâmbind! Este indicat să nu te implici emoţional atâta vreme cât este doar o problema de bani, ba mai mult, sunt doar nişte promisiuni vagi!