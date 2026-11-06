Horoscopul lui Dom’ Profesor, 7-8 noiembrie 2026. Cei trei mari

7, 8 noiembrie

Pe 7 noiembrie s-au născut Leon Trotsky, James Cook, Marie Curie, Albert Camus, Dorina Lazăr, Mariana Mihuţ, Ion Bănuţă, Paul Georgescu. Pe 8 noiembrie s-au născut Margaret Mitchell, Alain Delon, Christiaan Barnard, Christian Lee Hefner, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Dumitru Micu, Ion Brad, Nicolae Paulescu.

O notă specială pentru Margaret Mitchell, autoarea romanului meu preferat, "Gone with the Wind". Şi pentru Alain Delon, care a jucat în alt film drag mie, "Les Aventuriers" în 1967. L-am văzut în 1968 şi pot să spun că mi-a influenţat mult viaţa.

O altă notă specială pentru Gheorghe Gheorghiu-Dej, prieten cu bunicul meu, dom’ Pascale Americanul! O să mă întrebaţi, cum de erau prieteni un mare comunist şi un negustor din Obor, unde este lupta de clasă, antagonismul revoluţionar? O să vă povestesc, pe vremea aceea, lumea era mult mai simplă, erau puţini oameni şi unii dintre ei erau de calitate!

Dom’ Pascale a plecat în ‘33 la grevă cu oborenii ca să-i despresoare pe greviştii de la CFR de jandarmi. Altfel i-ar fi împuşcat pe mulţi dintre ei. Nu era nici luptă de clasă, nici anti-sistem, doar aşa au hotărât negustorii din Obor că era drept şi cinstit: să nu moară nimeni, dacă cineva a greşit să fie arestat și judecat!

Gheorghe Gheorghiu-Dej nu a uitat că-şi datora viaţa lui dom’ Pascale Americanul, care, în redingotă neagră şi cu melon pe cap şi cu baston de bambus cu cap de argint, în fruntea a câtorva sute de băieţi de prăvălie şi ucenici muşchiuloşi şi cu umerii laţi i-a spus de sus căpitanului de jandarmi, cu care era rudă îndepărtată, era din Săruleşti: „Băi, Marine, ciara mă-tii de jandarm prost, arestează-i şi du-i la bulău! Nu mai trage, în cine tragi? Nu fii idiot că te spun lui maică-ta!” Aşa a rămas legenda în familie aşa v-o spun şi eu domniilor voastre.

Realizaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi? Din cei şase preşedinţi pe care i-a avut România până acum, trei au fost Scorpioni: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu! Semn zodiacal tare, de lider, Scorpionul! Și acum avem un Săgetător, semn de foc, poate, poate o să iasă ceva bun, până la urmă. Parcă, parcă, începe să se comporte ca un Preşedinte al tuturor românilor. Doamne, ajută!

O zi deosebită, sâmbătă, 7 noiembrie, când sunt Moşii de Toamnă, pomenirea morţilor. Reper vechi de când este timpul, timp. Probabil, de la agatârşi, cabiri şi pelasgi prin filieră greacă şi daco-romană. O sărbătoare veche, veche, adoptată de creştini ca multe alte repere ale locului. În calendar: 33 de mucenici din Melitina şi Lazăr din Muntele Galison. Este un prilej de pomenire cu mare întristare a celor 32 de mucenici, de martiri, săvârşiţi înainte de vreme, unii din ei neîmpărtăşiţi şi fără lumânare.

Încă o zi deosebită, duminică, 8 noiembrie, în calendarul creştin-ortodox: Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. La mulţi ani! - celor care poartă numele respective, sau derivate.

"Evenimentul Zilei" din 7 noiembrie, adică, după calendarul vechi, iulian, 25 octombrie, a fost, evident, în 1917, începutul revoluţiei bolşevice.

De câte ori este 7 noiembrie am sentimente complexe. Treptat, mergând acolo, în Rusia, la locul faptelor, de mai multe ori, apoi în alte zeci de locuri şi câştigând experienţă prin trecerea anilor, sentimentul s-a focalizat: imi este milă, foarte multă milă. Şi poate, indignare şi revoltă!

Milă faţă de omul simplu care a fost mereu, tot timpul, păcălit cu idealuri şi vorbe mari şi a plătit mereu şi mereu cu viaţa.

Pe 25 octombrie/7 noiembrie 1917 a avut loc Revoluţia din Rusia. Aşa cum a anunţat Nikita Sergheevici Hruşciov, de la tribuna Kremlinului, pe data de 7 noiembrie 1961: „La 7 noiembrie sărbătorim Revoluţia din octombrie!” ceea ce a stărnit oarece râsete, dar avea dreptate. Sigur, suna ca titlul acela din “Scânteia” pentru care editorul a primit vot de blam: “Ministrul Cioară s-a întors de la Moscova, pe calea aerului!”

Revoluţia bolşevică... În timpul revoluţiei au murit zeci, poate sute de mii de oameni simpli. Apoi milioane, în sângerosul război civil. Pentru ce?

Pentru ce au murit oameni în toate revoluţiile din lume? Pentru ca nişte oportunişti să ajungă la putere şi să instaureze un sistem şi mai prost şi mai păcătos şi mai corupt. Iată, dacă consultăm istoria constatăm că americanii sunt pragmatici, niciuna dintre mişcările de stradă nu a ajuns la revoluţie, în schimb, mexicanii, nişte visători, au avut sute de revoluţii că la un moment dat erau mai mulţi generali decât soldaţi!

Dar, să trăim în prezent, să lăsăm istoria, că, vorba tatălui meu, serveşte doar ca să te cerţi. Iată, în prezent, există o masă de protestatari în România, corecţi şi bine intenţionaţi. Suferă din cauza unor probleme şi doresc să fie rezolvate. Sunt numiţi de apărătorii sistemului: satanişti, omenii lui Georgescu, anarhişti, anti-sistem, hipsteri, spioni ruşi, etc etc. Numai legionari nu i-au făcut!

Citindu-l cu respect şi atenţie pe Nae Ionescu realizez că aceleaşi realităţi, aceleaşi probleme, aceeaşi corupţie a clasei politice, ca cea de astăzi, au dat naştere mişcării legionare, ca o mişcare de purjare a societăţii, de refacere morală şi naţională.

Bun, un autor american, îmi scapă acum numele şi cartea, a scris un întreg volum, excelent documentat, pe ideea că atât capitaliştii cât şi comuniştii s-au aliat împotriva lui Hitler pentru că neamţul edifica un sistem politic în care corupţia era eliminată prin pedepse îngrozitoare, lagărul de concentrare fiind cea mai mică. Cum, fără corupţie, au sărit toţi. Şi cum mai facem averi, vile, maşini şi proprietăţi? Prin muncă, cum spune Hitler? Hai să fim serioşi! Rade-l! Şi l-au ras.

La noi, ca la noi. „Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! Dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele... esenţiale... Din această dilemă nu puteţi ieşi... Am zis!” Farfuridi, adică orice politician român, în al treilea act al capodoperei lui Caragiale, „O scrisoare pierdută” – „O ţidulă prăpădită” pe moldoveneşte.

Corupţia, hoţia, iresponsabilitatea şi nesimţirea merg înainte, din ele e făcut sistemul. Se poate politică fără politicieni, fără partide politice? Ei bine, da! Am trăit într-o astfel de ţară, am trăit bine.

Mi-a atras atenția un articol din ”The Conversation” semnat de Nicolae Westcott, profesor de practică în diplomație, Departamentul de Științe Politice și Studii Internaționale, SOAS, Universitatea din Londra. Iată:

Sunt în curs de desfășurare discuții privind o posibilă întâlnire între Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin în marja summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific din 18-19 noiembrie. Perspectiva a stârnit comparații cu summitul „Celor Trei Mari” de la Ialta din februarie 1945, la care liderii Marii Britanii, SUA și Uniunii Sovietice au discutat despre o împărțire a lumii după cel de-al Doilea Război Mondial.

Este clar că Trump, Xi și Putin, fiecare la conducerea unei țări care se consideră o „mare putere”, seamănă mai degrabă cu ideea unei noi ordini mondiale care se va învârti în jurul lor. Președintele SUA pare să se considere unul dintre membrii unui triumvirat modern cu președinții Putin și Xi, care – la fel ca predecesorii lor din 1945 – pot propune și dispune de alte națiuni după bunul plac.

Numai pentru acești lideri, Trump pare să arate respect și deferență – în comparație cu disprețul pe care îl demonstrează față de majoritatea celorlalți președinți și prim-miniștri.

Strategia de securitate națională a SUA din 2025 a afirmat în mod explicit că emisfera vestică ar trebui considerată o regiune cu predominanță americană și a sugerat că Rusia și China ar putea avea sfere de influență similare. Schimbarea de conducere impusă de SUA în Venezuela și sprijinul pentru regimurile populiste simpatizante din America Latină sugerează că SUA iau această situație în serios.

Între timp, scopul lui Putin de a restabili controlul rusesc asupra Ucrainei prin forța armelor, amenințărilor și subversiunii pentru a înconjura Rusia cu regimuri simpatizante din fosta sferă sovietică este la fel de clar.

Xi nu și-a ascuns scopul de a recâștiga controlul asupra Taiwanului și este evident dornic să exercite influență chineză în Myanmar și, mai larg, în Asia de Sud-Est și în Marea Chinei de Sud.

Toți trei par să considere Europa – și în special Uniunea Europeană – ca un obstacol în calea acceptării viziunii lor asupra lumii.

UE demonstrează cum țările pot atinge stabilitate și prosperitate prin convenirea asupra suveranității comune și respectarea unor norme comune, drepturile omului și statul de drept fiind în centrul acordului.

Atât SUA, cât și Rusia par hotărâte să slăbească Europa alimentând nemulțumirile față de ordinea stabilită și sprijinind partidele populiste anti-UE, despre care speră că îi vor submina unitatea.

Desigur, imperialismul implică mai mult decât controlul fizic asupra teritoriului. În cele din urmă, este vorba despre cine ia deciziile importante privind distribuția resurselor, comerțul, securitatea și guvernarea. Parțial din acest motiv, în anii de după al Doilea Război Mondial, așa-numita ordine internațională „liberală” a părut mult mai puțin liberală multor state care își câștigaseră abia recent independența.

Mulți consideră controlul neocolonial a continuat mult timp după ce frâiele oficiale ale puterii fuseseră predate prin norme economice și de guvernare impuse. Pentru ei, imperialismul nu a dispărut niciodată cu adevărat: a luat doar forme noi.

Însă lumea s-a schimbat în mod fundamental de la perioada de glorie a imperialismului din secolul al XIX-lea. Imperiul a fost o formă de guvernare suficient de comună timp de milenii, deoarece era o modalitate eficientă de a aduce oameni de diferite credințe, culturi, limbi și locații sub o singură autoritate care impunea ordinea. Dar nu a putut supraviețui ascensiunii naționalismului, bazat pe o singură cultură, etnie, limbă și un guvern mai dedicat.

Acest naționalism competitiv s-a dovedit a fi cronic instabil. Deși un echilibru precar al puterii a ținut la distanță conflictele majore pentru o vreme, acesta a dus în cele din urmă la cele două războaie mondiale, cele mai distructive, din istoria omenirii, între 1914 și 1945. Până la sfârșitul celui din urmă, omenirea își dezvoltase capacitatea de a se autodistruge complet – iar liderii mondiali au decis că trebuie să existe o modalitate mai bună de a soluționa diferențele.

De la 43 de state membre în 1946, ONU a crescut la 193 de membri, mulți dintre ei luptând pentru o independență pe care sunt hotărâți să o păstreze. Ordinea multilaterală postbelică a contribuit la sfârșitul imperiilor și a căutat să facă lumea sigură pentru țările mici, astfel încât oamenii și pământurile să nu mai poată fi comercializate ca proprietățile într-un joc de Monopoly.

Poporul însuși, așa cum au demonstrat recent groenlandezii, refuză să fie comercializat – iar iranienii, la fel de mult ca și ucrainenii, au arătat că sunt dispuși să lupte pentru a-și alege propriul guvern, nu pentru a-l lăsa impus de alții (și rămâne de văzut cât va mai dura Delcy Rodríguez ca președinte interimar al Venezuelei, instalat de SUA).

Pe lângă acestea, comerțul și tehnologia au transformat relațiile dintre oameni și state. Globalizarea poate fi demodată, dar este încă o realitate. Volumul comerțului mondial a crescut cu aproximativ 4.500% din 1950 și a susținut o creștere substanțială atât a populației, cât și a veniturilor . Liderii, democrați sau nu, au nevoie ca această prosperitate să continue dacă vor să rămână la putere.

Tehnologia a avut un impact la fel de profund. Internetul a conectat oameni din întreaga lume, chiar dacă este dominat de câteva companii americane și controlat riguros în câteva țări de state autoritare. Iar dezvoltarea unor tehnologii militare noi și eficiente, cum ar fi dronele, a transformat modul în care se poartă războaiele.

Vedem acest lucru în Iran și Ucraina. În aceste războaie, precum și în Irak, Afganistan, Siria și Gaza, indiferent de dezechilibrul de putere, „cei slabi” au reușit să provoace ”dureri majore” celor „puternici”. Forța singură nu mai funcționează ca o modalitate de a soluționa disputele. În schimb, ea duce doar la „războaie veșnice” în care nimeni nu este dispus să recunoască înfrângerea.

Aceste războaie arată, de asemenea, că a avea prieteni este la fel de important pentru succes ca și a avea forță de muncă, bani și echipament militar. Tratamentul disprețuitor al lui Trump față de aliații tradiționali ai SUA a adus mari daune puterii și influenței americane în lume. Va fi greu pentru oricine va deveni președinte în 2028 să repare acest lucru.

Se vor uni „puterile de mijloc” pentru a păstra o ordine bazată pe reguli, așa cum speră prim-ministrul canadian Mark Carney? În practică, acestea reprezintă un grup prea divergent, dintre care mulți (în Orientul Mijlociu, de exemplu) sunt la fel de predispuși să caute avantaje individuale din ordinea în decădere, pe cât sunt predispuși să lucreze pentru a construi un sistem mai bun care să le constrângă.

Însă, dintre cele 193 de state ale lumii, toate, cu excepția câtorva, sunt țări mici și mijlocii, al căror interes covârșitor este să existe o ordine globală care să continue să respecte anumite reguli, să respecte drepturile celorlalți și să permită comerțului global să înflorească pașnic. Nu puterile de mijloc, ci cele mici au cel mai mare interes în păstrarea unei ordini bazate pe reguli.

Întrebarea este cine îi poate mobiliza pentru a păstra – chiar a spori – libertatea pe care au dobândit-o? Acesta este scopul pe care ar trebui să se concentreze liderii democrațiilor rămase în lume.

Nimic nou, doar o analiză ceva mai compactă decât altele. Nimic nou, dar adevărat, când vă spun că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Sâmbătă, zi optimă pentru orice inspiraţie subită. Duminică, poţi să-ţi permiţi fantezii uitate, o raită prin magazine şi telenovele lacrimogene, nu se supără nimeni, dacă te simţi bine! Sâmbătă, o veste, sau o întâlnire, îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club neinflamabil, pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

TAUR

Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar în weekend ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor in ceea ce faci şi inspiraţie. Nu sta pe gânduri, distracţie şi relaxare! Sâmbătă poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco, însă nu te aventura să pleci la munte. Primeşti, poate, ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. În general, trebuie să acorzi mai multă atenţie odihnei, să dormi mai mult!

Când te simţi vinovat, faci cadouri… dar, de data asta nu-ţi mai merge, e nevoie de ceva mai mult, o explicaţie, scuze, poate şi întelegere şi solidaritate faţă de cineva iubit. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, ceea ce te face să-ţi aminteşti de lucruri plăcute.

RAC

Combină farmecul personal cu tactul şi calmul necesar şi poţi obţine acordul, aprobarea de care ai atâta nevoie. Sigur, suntem în Balcani, aşa că nu uita că, la pile egale, meritul contează! Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după ce reflectezi, te gândeşti, măcar un pic. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti...

Weekendul este una dintre perioadele în care nu te deranjează nimeni. Drept pentru care poţi să visezi la o seară în oraş, cu prietenii, la cumpărături, poate la un film, relaxat şi senin. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre leoniană în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte călduroasă de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că iţi stau bine.

FECIOARĂ

Sâmbătă ritmul zilnic e posibil să se accelereze mai mult, dar tu trebuie să ţii bine hăţurile! Duminică manifeşti o abilitate suspectă către comunicare, dar numai către o anumită persoană! Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Duminică, norocul iţi este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole şi dificultaţi fără să faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ţi doreşti!

Te ilustrezi printr-o grijă, protecţie, arătată familiei, copiilor, părinţilor, fraţilor şi/sau surorilor, rudelor până la a treia spiţă. Nicio grijă, conjunctura ţine numai în weekend! Sâmbătă, continuă pe drumul ales. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi. Şi tu doreşti armonie!

SCORPION

Dai semne de oboseală, de oboseală cronică. Stelele îţi indică să te odihneşti şi să-ţi menajezi sănătatea. Mai multă relaxare, somn suficient, puţină mâncare de calitate, evită stresul! O zi obişnuită de sâmbătă, plată, poate plictisitoare. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent, mai ales la frig, la schimbările bruşte de temperatură. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

Un weekend bun, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese cu mare uşurinţă. Poţi face un bilanţ onest, realist, ca să te pregăteşti pentru sezonul rece. Sâmbătă vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte – este sâmbătă şi trebuie să te relaxezi. Weekend-ul te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste te influenţează mult. Duminică afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă sunt de la televizor. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, centaurii cei rapizi, dar nesăbuiţi, ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza!

CAPRICORN

Ai încredere, tot ce a fost greu a trecut. Te îndrepţi spre o perioadă cu reuşite în care prietenii îţi vor fi sprijin, iar familia temei, primeşti ajutor pentru că sângele apă nu se face! Sâmbătă poţi avansa în rezolvarea problemelor sentimentale. Duminică, din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi în analize păguboase şi procese de conştiinţă. Cere un sfat de la Leu sau de la un Geamăn.

Eşti oarecum neatent, probabil din cauza grijilor. Deşi toate problemele tale din ultimul timp te-au făcut să-i neglijezi pe cei pe care îi iubeşti, în weekend poţi să-ţi îndrepţi atitudinea. Sâmbătă informaţiile contradictorii creează probleme. Configuratia astrologică iţi indică să nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu relaţiile sentimentale, cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ doua zile bune.

PEŞTI

Eşti obosit, dar te-ai şi distra cât poţi, doar este weekend. Vitaminele, mâncarea naturală şi relaxarea te pot ajuta să depăşeşti punctul mort şi să te bucuri în continuare de destinul tău! Sâmbătă vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă pentru tine, un „naş” sau un protector din familie, sau din anturajul tau de weekend, Leu sau Vărsător, (zodii de foc sau aer, în general) te va ajuta, probabil sâmbătă. Duminică este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de prietenie şi în dragoste. Dividende garantate!