Ce se întâmplă după moarte. Studiu revoluționar care schimbă tot ce se știa până acum

Progresele științifice din secolele XX și XXI au dus la o evoluție majoră în înțelegerea morții. În același timp, timp de zeci de ani, persoanele care au supraviețuit unei întâlniri cu moartea și-au amintit episoade lucide inexplicabile care implică o conștiință și o conștientizare sporită. Acestea au fost raportate folosind termenul popular – dar prost definit din punct de vedere științific – de „experiențe în apropierea morții”.

O echipă multidisciplinară formată din lideri naționali și internaționali, condusă de Prof. Dr. Sam Parnia, director al Departamentului de cercetare în domeniul îngrijirii critice și al resuscitării de la NYU Grossman School of Medicine, a publicat în Annals of the New York Academy of Sciences „Guidelines and Standards for the Study of Death and Recalled Experiences of Death” (Orientări și standarde pentru studiul morții și al experiențelor rememorate ale morții), o declarație de consens multidisciplinară și direcții viitoare propuse.

Acest studiu, care a examinat dovezile științifice acumulate până în prezent, reprezintă prima declarație de consens examinată de specialiști pentru studiul științific al experiențelor rememorate în jurul morții.

Cercetătorii care au participat la studiu reprezintă numeroase discipline medicale, inclusiv neuroștiințe, terapie intensivă, psihiatrie, psihologie, științe sociale și umaniste, și reprezintă multe dintre cele mai respectate instituții academice din lume, inclusiv Universitatea Harvard, Universitatea Baylor, Universitatea California Riverside, Universitatea din Virginia, Universitatea Virginia Commonwealth, Colegiul Medical din Wisconsin și Universitățile din Southampton și Londra.

Printre concluziile acestora se numără:

-Datorită progreselor înregistrate în medicină de resuscitare și de îngrijire critică, mulți oameni au supraviețuit întâlnirilor cu moartea sau au fost aproape de moarte. Acești oameni – care se estimează că reprezintă sute de milioane de persoane din întreaga lume, pe baza unor studii anterioare asupra populației – au descris în mod constant experiențele rememorate în jurul morții, care implică un set unic de amintiri mentale cu teme universale.

-Experiențele rememorate în jurul morții nu sunt în concordanță cu halucinațiile, iluziile sau experiențele induse de droguri psihedelice, conform mai multor studii publicate anterior. În schimb, acestea urmează un arc narativ specific care implică o percepție a:

a) separarea de corp cu un sentiment de conștiință sporită și vastă și recunoașterea morții; b) călătoria către o destinație; c) revizuire semnificativă și cu scop a vieții, care implică o analiză critică a tuturor acțiunilor, intențiilor și gândurilor față de ceilalți; d) o percepție de a fi într-un loc care se simte ca „acasă” e) o întoarcere la viață.

-Experiența morții culminează în subteme separate, neidentificate anterior, și este asociată cu transformarea și creșterea psihologică pozitivă pe termen lung.

-Studiile care arată apariția activității gamma și a vârfurilor electrice – de obicei un semn al stărilor de conștiență intensificate pe electroencefalografie (EEG) – în legătură cu moartea, susțin și mai mult afirmațiile a milioane de oameni care au raportat că au experimentat luciditatea și conștiința intensificată în legătură cu moartea.

-Experiențele înspăimântătoare sau angoasante în legătură cu moartea nu împărtășesc adesea nici aceleași teme, nici aceeași narațiune, calități transcendente, inefabilități și efecte transformative pozitive.

Ce se întâmplă după moarte

„Stopul cardiac nu este un atac de cord, ci reprezintă stadiul final al unei boli sau al unui eveniment care provoacă moartea unei persoane. Apariția resuscitării cardiopulmonare (CPR) ne-a arătat că moartea nu este o stare absolută, ci mai degrabă un proces care ar putea fi potențial inversat la unele persoane chiar și după ce a început.

Ceea ce a permis studierea științifică a morții este faptul că celulele creierului nu se deteriorează ireversibil în câteva minute de la privarea de oxigen atunci când inima se oprește. În schimb, ele mor în decurs de câteva ore. Acest lucru le permite oamenilor de știință să studieze în mod obiectiv evenimentele fiziologice și mentale care au loc în legătură cu moartea”, a explicat, pentru sciencedaily.com, Prof. Dr. Sam Parnia.

Până în prezent, spun cercetătorii, dovezile sugerează că nici procesele fiziologice, nici cele cognitive nu se încheie odată cu moartea și că, deși studiile sistematice nu au putut dovedi în mod absolut realitatea sau semnificația experiențelor și afirmațiilor pacienților privind conștientizarea în legătură cu moartea, a fost imposibil să le infirmăm nici pe acestea.

„Puține studii au explorat ce se întâmplă atunci când murim într-un mod obiectiv și științific, dar aceste descoperiri oferă o perspectivă intrigantă asupra modului în care există conștiința la oameni și pot deschide calea pentru cercetări ulterioare”, a adăugat Parnia.