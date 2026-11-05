Horoscopul lui Dom’ Profesor, 6 noiembrie 2026. Din Cehia

6 noiembrie

Pe 6 noiembrie s-au născut împăratul Iulian al II-lea, Adolph Sax, Ray Conniff, Cesare Lombroso, Emil Loteanu, Olga Delia Mateescu, Petre Geambaşu, Alexandru Mitrea, Petre Haneş.

Iarăşi nimic în "Kalendar", iar în calendarul creştin Pavel Mărturisitorul din Constantinopole şi Luca din Sicilia... sanctificaţi, probabil, în perioada de afirmare internaţională a creştinismului, în care fiecare ţară, regiune, trebuia reprezentată între sfinţi.

Despre împăratul Iulian al II-lea, preferatul meu dintre împărații romani, ca și alte lucruri scrise de mine și care sunt mereu actuale, vă rog să citiți AICI - după cum am spus și ieri, nu mai repet, cu toate că repetiția este mama învățăturii, iar istoria are obiceiul să se repete!

Din Praga de Aur, Vít Pohanka raportează:

Echipele de dezamorsare a bombelor nu au găsit explozibili sau alte obiecte periculoase la bordul a patru aeronave care au primit amenințări cu bombă în timp ce zburau spre Praga, joi. Avioanele, două din Marea Britanie și câte unul din Irlanda și Grecia, au aterizat în siguranță între orele 9:45 și 10:30. Amenințări similare au vizat zboruri comerciale din alte părți ale Europei, inclusiv trei aeronave din Bulgaria și zboruri care aterizau la Viena și Bruxelles. Percheziții suplimentare ale aeroportului din Praga și ale împrejurimilor sale nu au găsit nimic suspect, iar măsurile de securitate au fost ridicate înainte de prânz. Operațiunile aeroportuare nu au fost afectate. Poliția cehă examinează posibile legături, ancheta fiind condusă de Centrul Național pentru Combaterea Terorismului, Extremismului și Criminalității Cibernetice.

Partidele de opoziție cehe nu au reușit, pentru a treia zi consecutiv, să includă pe ordinea de zi a Parlamentului o moțiune de demitere a președintelui camerei inferioare, Tomio Okamura (Partidul Libertății și Democrației Directe). Deputații opoziției contestă modul în care a gestionat dezbaterea privind eliminarea taxelor de licență pentru televiziune și radio. Aceștia spun că Okamura a restricționat în mod nedrept timpul de vorbire și a programat un vot pentru sâmbătă dimineața devreme, înainte ca dezbaterea să fi început măcar. Joi, coaliția de guvernare formată din ANO, Libertate și Democrație Directă și Șoferii a blocat propunerea fără vot. Okamura a respins anterior obiecțiile opoziției drept minciuni și atacuri.

Producătorul auto ceh Škoda Auto declară că va reconsidera sponsorizarea Campionatului Mondial de Hochei pe Gheață dacă Rusia revine la turneu. Compania, sponsor principal din 1993, se opune unei hotărâri a Curții de Arbitraj Sportiv care permite echipelor ruse să revină în competițiile Federației Internaționale de Hochei pe Gheață. Škoda susține că agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei face ca participarea sa să fie incompatibilă cu valorile companiei. Echipa rusă ar putea reveni la campionatul din 2027 din Germania. Alți sponsori, inclusiv compania cehă de pariuri Tipsport și fabrica de bere Plzeňský Prazdroj, au ridicat, de asemenea, obiecții, în timp ce mai mulți sponsori străini au amenințat că se vor retrage.

Vânzările cu amănuntul în Cehia au crescut cu 4,1% față de anul precedent în septembrie, încetinind de la o cifră revizuită de 4,4% în august, potrivit cifrelor publicate joi de Oficiul Ceh de Statistică. Rata anuală de creștere a încetinit pentru a doua lună consecutiv, în timp ce vânzările au crescut cu doar 0,1% față de august. Vânzările de bunuri nealimentare au crescut cu 7,3%, iar vânzările de alimente au crescut cu 2,7%. În schimb, vânzările de combustibili au scăzut cu 4,5%. Comercianții online au înregistrat cea mai puternică creștere, vânzările crescând cu 14,5% față de aceeași lună a anului trecut.

Proporția companiilor cehe care utilizează inteligența artificială s-a dublat în ultimul an, conform cifrelor publicate joi de Oficiul Ceh de Statistică. IA este utilizată acum de 35% dintre companiile cu peste zece angajați, inclusiv aproape trei sferturi dintre firmele mari, jumătate dintre întreprinderile mijlocii și aproape o treime dintre întreprinderile mici. Cele mai comune aplicații includ generarea de text, cod de calculator și vorbire asemănătoare omului. Aproximativ o cincime dintre companii utilizează IA pentru a crea imagini, videoclipuri sau muzică. Sondajul a mai constatat că 60% dintre companiile cehe plătesc pentru servicii cloud, de peste trei ori mai mult decât proporția de acum un deceniu.

Cehii se simt mai în siguranță decât în ​​orice moment din ultimii patru ani, conform celui mai recent Indice de Siguranță întocmit de asigurătorul ČSOB Pojišťovna și agenția de sondaje STEM/MARK. Indicele a crescut ușor la 54,1 puncte din 100, pe baza unui sondaj realizat pe 2.000 de persoane. Respondenții se simt cel mai în siguranță în ceea ce privește păstrarea locuințelor lor, în timp ce complicațiile grave de sănătate și pierderile financiare majore rămân cele mai mari preocupări ale lor. Sănătatea mintală este o altă problemă semnificativă, în special în rândul tinerilor. Trei din cinci respondenți sub 25 de ani spun că dificultățile psihologice i-ar putea determina să ia în considerare părăsirea locului de muncă, comparativ cu 45% dintre toți adulții chestionați.

Cam așa arată starea unei țări relativ normale.

O să vă dați seama în curând, doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 6 noiembrie 2026

Astăzi ai nevoie de cantităţi importante de răbdare şi calm, ca să faci faţă prostiei desfăşurate cu insolenţă în jurul tău. S-ar putea să descoperi unele lucruri edificatoare pentru tine. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia.

TAUR

Cooperează mai strâns cu partenerii de muncă, sau de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Astăzi stelele sunt binevoitoare, poţi avea o şansă. Nu o rata, cum faci de obicei! Dimineaţa zilei este foarte dinamică, perioadă în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei noi. Domeniul sentimental e avantajat, în sensul unor trăiri, simţăminte noi, dar şi oameni şi locuri pe care nu le-ai mai văzut, poate prieteni vechi, colegi de şcoală, camarazi din trecut.

Conflict dintre sentimente şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni. Trebuie să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Profită de bunăvoinţa stelelor şi avansează în carieră, dar şi relaxează-te.

RAC

Trebuie să pui la punct unele probleme tehnice legate de casă. Nicio configuraţie negativă şi nicio grijă importantă. Este una din zilele acelea când eşti productiv, liniştit şi optimist. Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pământ. Primeşti veşti, unele bune. Te bucuri pentru că o problemă care te obseda pare că se rezolvă, dar realizezi că depinde de altcineva, nu de tine.

Nu reacţiona la nimic, taci, aprobă şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg, de acord!” descurajează aproape pe oricine. Lucrarile s-au aglomerat din nou, ai mult de munca şi niciun chef. La prânz poate este bine să-ţi îndulceşti viaţa, aşa că oferă-ţi o prăjitura cu o cafea bună, eu aşa aş face dacă aş avea voie, de fapt aşa fac, fără zahăr şi dă telefon unei prietene, să mai bârfiți de una, de alta. Aşa se face...

FECIOARĂ

Conjunctura descurajează orice este important sau riscant. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci confidenţe, sau compromisuri indiscrete. Ascultă, însă, cu mare atenţie! Totuşi, o zi norocoasă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune. Îndreaptă-ţi atenţia şi către profesia sau meseria ta. Cere ce ţi se cuvine. Dar nu uita familia, prietenii, cei dragi, în general! Treci printr-o perioadă de oboseală cronică, urmare eforturilor făcute. Sfatul stelelor e să-ţi oferi o pauză, nu te îngriji de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Cel puţin aşa spune Scriptura!

Nu te avantajează lucrurile serioase, grave, sobre, pentru că astăzi pare a fi o zi de carnaval, distrează-te, mai ales pe seară şi fă-i şi pe cei din jur să se relaxeze şi să simtă bine! Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci, relaxează-te, distrează-te, râzi cât poţi!

SCORPION

Conjunctura celestă este favorabilă, mai puţin în domeniul serviciului. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. Pe total, o zi bună, în special pe seară. Realitatea de astăzi este cam vulgara, oamenii cam rudimentari, aşa că trebuie sa dai dovada de exigenţă în alegerea anturajului, mai ales cu cine ieşi în oraş în seara asta. Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, ceea ce este normal în distopia sanitară, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă cu mere şi brânză!

Treci printr-o perioadă de vulnerabilitate emoţională, aşa că nu lua hotărâri pripite şi nu fii nervos. Evită conflictele şi totul se poate rezolva. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din anturaj, dacă reuşeşti să aduci suficiente argumente valide. Astăzi trebuie să te descurci singur, iar dacă ai succes nu trebuie să împarţi laurii victoriei cu nimeni. Oricum, cei din jurul tău sunt foarte ocupaţi şi tensionaţi, aşa că nu ai de ales...

CAPRICORN

Astăzi ai o idee bună. Stelele spun să nu o mai plimbi de colo-colo, să o aplici repede! Ai o atitudine pozitivă, corectă, faţă de viaţă şi profesie, dar trebuie să fii un pic mai rapid! Zi favorabilă discuţiilor, verbului, clarificării unor probleme, cumpărăturilor de mărfuri ieftine. Hârtiile semnate astăzi pot fi mai târziu lovite rapid de nulitate, deci nu semna contracte de cablu, donatii pentru nu-ştiu-ce-chestie, convocatorul pentru şedinta de bloc, împrumuturi la bancă! Nu mai da sfaturi, mai ales la serviciu, daca nu ţi se cer şi nu mai vorbi atâta numai despre tine.

Norocul nu te ocoleşte azi, oriunde ai fi şi orice ai face. Nu este vorba de bani sau glorie, ci de ceva mult mai important, de preţuirea celor dragi! Tot ceea ce începi azi este favorizat. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Atenţia ta se îndreaptă către o situaţie mai veche, importantă. Trebuie să dai dovadă de calm şi tact ca să poţi rezolva o problemă, o situaţie, care pare dificilă. Nu te repezi, gândeşte-te bine, ia toţi factorii în consideraţie şi poţi reuşi!

PEŞTI

Nimic foarte special, nimic interesant, nimic spectaculos. O zi monotonă, chiar liniştită. Pe seară stelele te îndrumă la un film, pe Netflix, apoi la o vorbă pe reţea. Pe total, o zi normală! Nu da ocazia formării unor opinii colective. Mai ales dacă aceste opinii crezi că nu îţi sunt favorabile. Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar incă nu ştii in cine poţi avea incredere. Stelele spun să mai astepti cu confesiunile. Ai aşteptat ziua de azi cu nerabdare şi speranţă că se vor rezolva o parte dintre problemele tale. Nu ai ce regreta, dar este loc şi de mai bine!