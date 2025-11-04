Horoscopul lui Dom' Profesor,   5 noiembrie 2025. Guy Fawkes și Tauridele

Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 noiembrie 2025

5 noiembrie

Pe 5 noiembrie s-au născut Vivian Leigh, Lester Piggot, Elke Sommer, Art Garfunkel, Mihail Sadoveanu, Ion Vlădoiu, Elena Merişoreanu, Ion Pârcălab, Alexandru Şiperco, Mihai Covaliu.

Nimic în "Kalendar"... iar în calendarul creştin-ortodox, Galaction, Epistimia şi Grigorie.

Dar, o notă specială pentru diva adevărată care a fost Vivian Leigh, pe care o pomenim astăzi. Nu ştiu dacă se găsea o altă actriţă, atunci şi în toată istoria teatrului sau a filmului, care s-o înţelegă şi s-o interpreteze mai bine pe Scarlett O'Hara! Pentru o perioadă de timp, atinsă de graţia divină, Vivian Leigh a fost, a devenit, Scarlett O'Hara, fiica Sudului! Evident, o nativă din Scorpion...

Ziua de 5 noiembrie este importantă, dar nu ca şi conjunctură astrologică. O predominare benefică face ziua „călduţă”, dar nu poate săraca zi să fie foarte bună, din cauza vanităţii şi a răutăţii unor oameni!

Ei bine, ziua de 5 noiembrie este importantă pentru că arată cum se constituie, cum se formează tradiţiile populare.

În Marea Britanie este „Guy Fawkes Night”. Am mai vorbit şi altă dată, dar o să repet, pentru că repetiţia este mama învăţăturii!

Faptul istoric este, că, un complot condus de renumitul catolic Robert Catesby plănuia să arunce în aer Parlamentul, parlamentarii şi pe Regele James I, cu ocazia celebrării a patru ani de activitate a susnumitului forum politic.

Guy Fawkes s-a însărcinat cu executarea planului ce avea ca scop aruncarea în aer a clădirii Parlamentului britanic cu ajutorul a 30 de butoiaşe cu praf de puşcă, ascunse într-o căruţă cu cărbune ce urma să fie depozitat în pivniţa Parlamentului, exact sub piciorele aleşilor şi ale unsului lui Dumnezeu. Pe data de 4 noiembrie 1605!

Însă zbirii care păzeau Parlamentul l-au prins pe Guy Fawkes şi a doua zi, 5 noiembrie, populaţia a sărbătorit prinderea criminalului.

Treptat, ziua de 5 noiembrie s-a transformat într-o sărbătoare aproape naţională, dacă nu foarte naţională, cu focuri de artificii, în unele locuri chiar se dădea liber de la serviciu! Şi prilej de cerşetorie, la început copiii şi apoi tot felul de indivizi dubioşi îmbrăcaţi grotesc, cer oricui „un penny pentru sărmanul Guy”!

Totul se sfârşeşte când o efigie, un manechin de zdrenţe, închipuind pe Guy Fawkes este ars pe un rug special făcut, apoi toată lumea pleacă clătinând-se elegant şi „cockney” spre case. Pentru că, după cum ştiţi, clima britanică fiind cam umedă şi rece în noiembrie, ca să nu mai vorbim de ceaţă, ei bine, se consumă abundent băutura lui Guy: seducătorul gin britanic!

Ce avem de învăţat din istorioară, pildele, deci:

Britanicii aveau Parlament încă de la începutul secolului XVII şi se cam săturaseră de el, de doreau să-l arunce în aer! Mai toate popoarele civilizate au vrut să arunce în aer Parlamentul propriu sau al vecinilor, la un moment dat în istorie. De exemplu, nemţii au dat foc propriului Parlament, Reichstagul şi pentru că a fost un fiasco total, au dat vina pe bulgari! Orice eveniment interesant se poate transforma în sărbătoare naţională ca să se poată bea gin! Sau altă băutură alcoolică, de exemplu, ruşii au 365 de sărbători anuale în care este absolut obligatoriu să bei vodcă! Ca să fie sărbătorit evenimentul, trebuie să existe o continuitate de populaţie care cunoaşte tradiţia. În prezent, Marea Britanie fiind locuită de indieni, arabi şi români aceştia nu doresc să arunce Parlamentul în aer şi au alte preferinţe alcoolice!

Fiind toamnă, să mai ieşim din încrîncenarea măsurilor antipopulare, cred că nu v-a făcut rău această povestioară scrisă în stilul lui Jerome K. Jerome! Doamne, ce am mai râs, adolescent fiind, când am citit prima oară "Trei într-o barcă, fără a mai socoti şi căţelul".

La fel cum am râs cu lacrimi când am citit "Viţelul de Aur", "Douăsprezece scaune" şi "Atitudine dispreţuitoare faţă de stomac" ale neegalaţilor Ilf şi Petrov. Sau râsetele în hohote la filmele lui Norman Wisdom, ale lui Louis de Funes sau Fernandel, dar să nu-i uităm pe Toma Caragiu şi Amza Pellea, pe Birlic, Tomazian şi mulţi alţii, de exemplu Radu Zaharescu şi... cum îl chema pe cel de al doilea cupletist? Horia Şerbănescu!

Ce se întâmplă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi? Nu mai vrea lumea să râdă? Ne este interzis râsul? Nu se mai fac cărţi, filme, piese de teatru cu umor de bună calitate? Unde ne sunt comicii, unde ne este râsul? Nu mă refer la atrocităţile vulgare de la televiziune, acelea sunt subproduse care te fac să plângi, sau să rânjeşti ca prostul!

Răspunsul îl găsiţi în "Numele Trandafirului", capodopera lui Umberto Eco. Râsul bun trebuie interzis! Nu poţi să stăpâneşti un popor care râde bine, râde frumos, râde când trebuie şi din toată inima! Trebuie să râdă la comandă şi numai de prostii vulgare!

Râsul eliberează şi condamnă. "Să te faci de răs!" este o locuţiune care condamnă reaua atitudine. Râsul este ultima redută în faţa prostiei, hoţiei, vulgarităţii, dictaturii, în faţa Nimicului care încearcă se ne cuprindă.

Râdeţi de ei, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, pentru că dacă nu avem colţi de aur, săbii laser şi spade contra orcilor, ei bine... avem râsul!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași vârful ploii de meteori Tauridele Australe din 5-6 noiembrie aduce potențialul unor meteori strălucitori și mingi de foc dramatice.

Ploaia de meteori Tauridele Australe atinge apogeul în noaptea de 4-5 noiembrie, dar se văd la fel de bine și pe 5-6 noiembrie, când o mulțime de meteori strălucitori ar putea fi văzută străbătând cerul Pământului în timp ce planeta noastră trece prin marginea exterioară a unui roi de resturi expulzat de cometa rătăcitoare 2P/Encke.

Stelele căzătoare se observă atunci când fragmente de comete antice se ciocnesc cu atmosfera Pământului cu zeci de mii de kilometri pe oră, acestea ard rapid într-un spectacol magnific, fiind copleșite de frecarea creată de coliziunile cu moleculele de aer din atmosferă. Tauridele sudice sunt cunoscute pentru producerea de mingi de foc spectaculoase, deoarece bucăți deosebit de mari de resturi interplanetare se pot izbi de planeta noastră, putând produce meteori care pot transforma momentan noaptea în zi pe măsură ce prind viață pe cerul nopții.

Anul 2025 se întâmplă să fie un „an de roi” pentru Tauridele Sudice, care ar putea fi martorul unui spectacol deosebit de impresionant în timpul vârfului din 4-5 noiembrie, când până la 10 meteori strălucitori ar putea fi vizibili în fiecare oră, împărțind cerul cu o Lună aproape plină. Cu toate acestea, lumina Lunii ar putea însemna că doar cei mai strălucitori meteori vor fi vizibili.

Se crede că anii de roi au loc pe măsură ce Pământul trece printr-o regiune a urmei de resturi a lui Encke, care conține o masă de fragmente deosebit de mari. „Întâlnim acești meteori mai mari de aproximativ două ori pe deceniu, la intervale neregulate”, a declarat expertul Societății Americane de Meteori, Robert Lunsford, pentru Space.com într-un e-mail. „Particulele normale ale Tauridelor au de obicei dimensiunea pietrișului de mazăre, cu câteva particule mai mari amestecate. Particulele de roi au doar dimensiunea unor mingi de baseball sau de baschet, dar vor apărea ca niște mingi de foc de la sol în loc de meteori normali.”

Un moment bun pentru a observa meteorii Tauridelor Sudice este în orele de după miezul nopții, în zilele din jurul vârfului ploii de stele, potrivit EarthSky.org . Stelele căzătoare asociate cu ploaia de stele vor fi vizibile îndepărtându-se de un punct de origine numit radiant, situat în constelația Taur , care se ridică deasupra orizontului la scurt timp după apusul soarelui și urcă în cel mai înalt punct al său pe cerul sudic în orele de după miezul nopții.

Încearcă să acorzi 30 de minute pentru ca ochii tăi să se obișnuiască complet cu întuneric - încercând în același timp să eviți să te uiți direct la Lună - și alege o porțiune de cer la 40 de grade deasupra constelației Taur, unde dârele de meteoriți vor fi cele mai lungi. Nu uita, lățimea pumnului încleștat, ținut la întinderea brațului, reprezintă aproximativ 10 grade pe cerul nopții.

Lunsford observă că Pământul trece prin marginea exterioară a roiului în timpul vârfului Tauridelor Sudice din 2025, care va oferi probabil un spectacol mai puțin spectaculos în comparație cu evenimentul precedent al roiului din 2022. „Până acum însă, activitatea meteorică din octombrie a fost mai mare decât în ​​mod normal, ceea ce indică faptul că este posibil să fi subestimat intensitatea spectacolului din acest an”, a continuat Lunsford. „Păcat că are loc o Lună plină în timpul perioadei principale a acestui spectacol.”

Următorul roi de Tauride Sudice nu este programat să aibă loc până în 2032, așa că asigurați-vă că vedeți în perioada 5-6 noiembrie pentru a avea șansa de a surprinde o demonstrație spectaculoasă de meteori. Astronomii interesați să surprindă o minge de foc în timp ce străbate cerul nopții ar trebui să citească ghidul nostru pentru imagistica stelelor căzătoare, împreună cu rezumatul nostru al celor mai bune camere și obiective pentru astrofotografie .

Dar, pentru astronomii amatori dotați cu un instrument optic cu diametrul de peste șaptezeci de milimetri, observarea Lunii poate fi perfectă. Trebuie să alegem, sau meteori, sau Luna !

Așa este în viață, suma alegerilor noastre se numește destin, după cum avem mereu ceritudinea speranței, cât timp mâine este o altă zi !

BERBEC Ai nevoie de puţină linişte ca să evaluezi bine situaţia şi şansele pe care le ai. Primeşti o mulţime de informaţii, de veşti. Trebuie să foloseşti datele care te avantajează în mod direct. Este o zi bunicică spre bună. Horoscopul tău te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune.

TAUR Nu lăsa vechile nerealizări şi adversităţi să revină în actualitate. Ce-a fost, a fost! Dar şi situaţiile noi pot ridica probleme greu de rezolvat. Aşa că găseşte un drum mai uşor de urmat! Dar oricât te străduieşti şi te concentrezi, lucrurile nu par să iasă după cum le-ai proiectat şi le-ai visat. Mai încercă! Sau renunţă la planuri, dacă eşti comod şi planurile nu sunt importante pentru tine. O perioadă ceva mai complicată, spre seară. Probabil eşti mai obosit...

GEMENI Dispunerea ordonata a zodiacului de astăzi te ajuta să faci ceva ordine şi să aduci logica carteziană în propriile gânduri. De ceva timp încerci să faci faţă unei enervari fără motiv. Conversaţia, tot sistemul tău de comunicare devine mai vioi şi chiar mai vesel, dacă nu chiar mai precis şi exact, dar generalităţile pe care le debitezi sunt plate şi fără originalitate. Eşti maestru în vorbe şi poate şi la relaţiile umane, dar astăzi nu ai trece clasa. Vorbeşte puţin, precis şi numai la obiect!

RAC Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior şi pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu te lasa impresionat de zvonuri şi perspective sumbre, zâmbeşte şi rezolvă-ţi problemele tale. Astăzi cam îţi cad lucrurile din mână şi nu prea te simţi în apele tale. Lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care se poat adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută.

LEU Ai energie şi eşti bine dispus. Reuşeşti să termini lucrurile la timp şi în condiţii bune! Poţi să-ţi odihneşti neuronii, fie la un film plăcut, poate o comedie, sau la o vorbă cu prietenii. Odată cu Soarele, protectorul zodiei, bine aspectat, ziua de azi îţi este favorabilă la bani – câştiguri mici, dar necesare, probabil că ai încasat deja ceea ce aveai de primit! Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. În a doua parte a zilei, mai ales după miezul zilei ai impresii ca dintr-un caleidoscop.

FECIOARĂ Fiind vorba despre nişte probleme personale, veştile primite astăzi nu trebuie anunţate în public, ci analizate cu discreţie. O veste primită spre sfârşitul zilei te bucură foarte tare. Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente, dar mare atenţie la obligaţiile de natură socială, sau a relaţiilor umane, asumate pe termen lung. O veste bună urmată de o mică pierdere. Atenţie la mijloacele de transport în comun.

BALANŢĂ Nu lăsa nicio schimbare majoră să te tenteze, nu vinde, nu cumpăra, nu călători, nu-ți face noi prieteni! Problemele cu banii s-au mai rezolvat puţin, relaxează-te şi odihneşte-te mai mult! O veste bună care te face să fii mulţumit pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici la distracţie.

SCORPION Veşti bune care privesc viitorul tău apropiat. Urmează-ţi în continuare instinctul, intuiţia, prima impresie! Astăzi reuşeşti să rezolvi în condiţii favorabile un impas, o problemă mai veche. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, socializării pe net, plimbărilor prin supermarketuri. Configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.

SĂGETĂTOR Viaţa ta sentimentală nu este exact ce ţi-ai dorit. Nici astăzi, se pare, nu este nicio schimbare. Trebuie să mai ai răbdare, afinităţile selective şi chimia amorului sunt probleme grele! Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o neânţelegere profesională sau o decepţie sentimentală. Totuşi, ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil.

CAPRICORN Există o latură defensivă în zodia ta care se activează imediat ce apare o problemă. Dar, ai un oarecare procent de noroc şi azi trebuie să acţionezi. Fii realist şi cu picioarele pe pământ! Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. A tuturor! Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună. Dar, fatalitas, toată lumea este ocupată şi nimeni nu poate sau nu vrea să te ajute. Descurcă-te singur!

VĂRSĂTOR E cazul unei stabilizări a situaţiei tale socio-emoţionale. Calitaţile zodiei, în care spontenaitatea şi energia sunt de menţionat, te ajută astăzi să ai succes în domeniul relaţiilor umane! Este timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Acordă mai mult timp şi fă eforturi diplomatice ca să placi anturajului.

PEŞTI Astăzi ai un moral de oţel, o formă de zile mari şi mintea pusă pe treabă. Urmăreşte cu atenţie dezvoltarea intereselor tale sentimentale. Pentru că dacă nu este dragoste, nimic nu este! Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza neatenţiei tale şi a faptului că nu te încalţi corespunzător, picioarele nu prea sunt bine protejate. Atenţie, mai ales la picioare, domeniul corpului guvernat de zodia ta, dupa cum am mai spus! Uită-tă bine la ce cumperi şi cât costă, nu ai credit nelimitat. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală cotidiană te face să cheltuieşti prea mult.