Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 martie 2026

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 martie 2026. Despre Astrologie (LII).

Pe 5 martie s-au născut Henric al II-lea, Heitor Villa-Lobos, James Madison, Rosa Luxemburg, Rex Harrison, Pier Paolo Pasolini, Elaine Page, Andy Gibb, Aurică Beldeanu, Radu Stanca.

Pe 5 martie în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Conon din Isauria, Conon Grădinarul, Iraida şi Marcu Pustnicul.

Zi de muncă în calendarul poporului român, în "Kalendar" dar şi a cincea babă: Cosânzeana, Joiana sau Rebi. Cine îşi alege această babă şi se adevereşte, adică este timp frumos toată ziua, poate speră să arate mai bine, „mai ţanţoş”, tot anul.

Astrologia este o știință. Așa îi spune și denumirea, din grecește: ”știința despre stele”. Are o metodă, mai multe teoreme, cheile de interpretare, de exemplu, și un vocabular specific. Nu este o știință exactă, ca matematica sau fizica. Este o știință socială statistică, supusă unei nedeterminări de tipul celei enunțate de Werner Heisenberg.

Astrologia are ca metodă obţinerea hărţii stelare, a temei astrale. Aceasta se face cu rigurozitate ştiinţifică. Ipoteza filosofică de lucru este că timpul influenţează materia. Că orice lucru, fiinţă etc este influenţat de data producerii, a naşterii. Cum spune vechea vorbă: "...daca ai început bine, o duci bine!"

Prin calcule nu foarte complicate, aritmetică şi geometrie elementară, logaritmi, coordonate geografice, tabele ale timpului sideral şi mai ales tabelele de efemeride, tabelele caselor, etc se poate face tema astrală la un moment dat şi la un loc precizat.

Astăzi, tema astrală se face într-o secundă cu ajutorul unui program de PC. Este normal ca în harta astrală locul Pământului să fie la mijloc, ca în cazul unei hărţi GPS (Global Positioning System). Dacă tema astrală s-ar face pe Marte, s-ar pune Marte în mijlocul hărţii, evident! Asta nu înseamnă că Astrologia consideră că Pământul este Centrul Universului şi că celelalte planete, inclusiv Soarele şi Luna se învârtesc în jurul lui! Această teorie a fost foarte dragă Bisericii care a renunţat abia foarte târziu la această eroare.

Astrologii ştiau din secolul I că Pământul este rotund şi că se învârteşte în jurul Soarelui, iar Luna în jurul Pământului. Persecuţiile Bisericii au fost intense, să ne amintim de procesul lui Galileo Galilei şi mai ales de execuţia, de arderea pe rug, ca eretic, a lui Giordano Bruno.

Precizez toate acestea, pentru că un prieten de la un institut de la Vatican, de la Specola Vaticana mi-a trimis un material stufos, despre astrologie, opera unor prelați spanioli. Treabă bună, dezinformare la greu, minciunele, minciuni și minciuni grosolane, operă de iezuiţi!

Greşelile Bisericii catolice sunt multe şi grave, iar când Sf. Ioan-Paul al II-lea şi-a cerut scuze în public în numele Bisericii Universale pentru toate greşelile comise, se înţelege că a făcut-o şi pentru inexactităţile, hai să spunem pe nume, minciunile spuse despre astrologie şi crimele comise contra astrologilor.

Într-o întâlnire cu tinerii din ţara lui natală, Polonia, bunul și hotărâtul papă care a fost Sf. Ioan Paul al II-lea a fost întrebat de o fată ce crede despre astrologie. Papa a zâmbit şi a spus: „Eu sunt Taur. Nu cred că horoscopul care apare în ziare poate să-mi influenţeze viaţa într-un fel. Totuşi, unele horoscoape dau sfaturi bune. Cred că astrologia a fost prea aspru judecată în trecut. Mai cred că astrologia făcută cu credinţă în Iisus este un mare sport al minţii omeneşti”.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, trăim într-o mare de minciuni. Toţi ne vor binele... și ne mint! Unii ne învaţă cum să mâncăm, ce să mâncăm, alţii ne salvează sufletul, ne învaţă şi ne dictează cum să trăim, alţii ne mint că ne fac sănătoşi, zăvorându-ne în închisoarea regimului şi a medicamentelor fără rost, alţii spun, minţind bineînţeles, că o să ne facă viaţa mai bună!

Şi noi acceptăm aceste minciuni... O să vă spun o istorie adevărată, din State, nu este un banc, este o relatare mai veche a bunului doctor Mercola.

La un psihiatru s-au întâlnit douăzeci de persoane, pentru terapie de grup. Aveau cancer în ultimul stadiu. După şedinţă, au mai discutat între ei. Zece dintre ei au zis că-şi bagă picioarele în sistemul medical mafiot umilitor şi chinuitor - că nu mai iau medicamente şi nici nu vor să facă chimioterapie... Zece au plecat capul şi au zis că... continuă medicaţia! Rezultatul, după zece ani de zile: niciunul dintre cei zece care continuaseră tratamentul nu mai era în viaţă, din grupul celorlalţi decedaseră doar trei!

Ceea ce vreau să vă spun se referă la politicianişti... prea îi veneraţi, prea le respectaţi "tratamentul", prea îi luaţi în serios pe aceşti clovni, pe aceşti nefericiţi bolnavi de vanitate şi putere. Nu-i mai luaţi în seamă şi o să trăiţi... bine! Poate și mult!

Trebuie să înţelegeţi că aceşti indivizi sunt angajaţii noştri, ai poporului, pe care îi plătim din banii noştri munciţi şi câştigaţi cu greu, ca să facă ceea ce scrie în descrierea posturilor lor, pentru binele ţării şi al cetăţenilor. Nu i-am ales ca să fie nobili, sau regi, să se îmbogățească peste poate furând de te și miri, ci ca să slujească țara și poporul.

Să ştiţi că am controlat, ceea ce scrie în "job description" este corect şi folositor poporului. La preşedinte, la prim ministru, la preşedintele senatului, al doilea post în stat, ca şi în regulamentele camerelor. Pe hârtie totul este perfect, aşa cum era şi "Statutul Partidului Comunist".

Prea au politizat totul aceşti indivizi dubioşi, prea au divizat şi învrăjbit naţiunea, dar nu aveţi grijă, ceva se pregăteşte, unde nici nu se aşteaptă şi o să vină ploaia cea mare ca să spele gunoaiele astea murdare. Uneori este bine să fi colonie - iar metropola nu este deloc mulţumită de maimuţele astea care vor să ne ducă la aeroport, dar noi vrem să stăm acasă. Ca în reclama aceea mai veche!

Depinde doar de voi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi să nu "angajaţi" alţi nefericiţi, alte ”mangafale” şi mai mari!

Gândiţi-vă cu creieraşul domniilor voastre, nu doare, nu mai luaţi de bun ceea ce vă spune televizorul, vă face rău, vă îmbolnăvește, este o iluzie, un drog, o minciună elaborată, voi sunteţi reali, aşa cum realitatea, singura realitate, este că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

O parte din zodie se pregăteşte pentru primăvară, altă parte doar pentru posibila ploaie de afară. Azi programul tău se schimbă, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. Astăzi poţi avea o oportunitate profesională. Nu o rata cum faci de obicei. Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oameni. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă. Evita la birou orice lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudenţei. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Nu te duce la bancă sau la bursă, nici măcar în piaţa la cumpărături. Un aspect disarmonic te poate face să pierzi ceva bani, ceea ce poate fi un adevărat dezastru în aceste timpuri de criză.

TAUR

Nu lăsa loc la neînţelegeri şi la interpretări - efectul lor poate fi de cascadă şi te pot depăşi. Caută modalităţi de exprimare clare, repetă de mai multe ori esenţialul, fă-te înţeles! Trăiești momente de fior și râs, o tragi-comedie ionesciană, care se datoreşte numai felului original in care amesteci tu relatiile şi problemele. Rezolvarile temporare şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poate unde eşti din zodia cuprinsă de influenţa frumoasei Venus! Până la urmă să ştii că nu este nimic rău, doar hazul de necaz este mare. Adică trebuie să te gândeşti de nouă ori şi să tai odată. Nu tot ce este nou este şi mai bun!

GEMENI

Ast[zi derulezi strategii mai bune decât de obicei. Fii atent, ai ocazia să auzi nişte zvonuri de culoar care pot să-ţi folosească. Pe plan sentimental se pare că ai de încheiat un armistiţiu! Astăzi emoţiile tale sunt pastelate iar conjunctura astrologică arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru frumos. Ai idei, mai precis o idee. Stelele spun să nu o mai plimbi de colo-colo, să o aplici repede că o să ţi-o ia altul înainte!

RAC

Dorinţa permanentă de armonie şi spiritul tău defensiv găsesc azi aprobarea şi susţinerea anturajului. Poate unde reuşeşti să ai unele succese în relaţiile umane, prin diplomaţie şi calm. Atenţie mărită să nu pierzi, sau să ratăceşti un obiect, cheile sau, Doamne fereşte, portofelul. Fereşte-te de discuţii aprinse. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg!” descureajează pe oricine pus pe revanşă. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă, poate fi şi o moştenire sau în general atitudine ta faţă de viaţă şi de persoana respectivă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

LEU

Eşti avantajat de conjunctura astrală. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce se întâmplă în jurul tău, trebuie să continui neabătut pe calea ta. Nu fii pisică, pardon, felină leneşă, nu renunţa! Atenţie la alergii de primăvară sau la răceli. Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte şi totul se rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Astăzi problemele Leilor şi mai ales ale Leoaicelor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa!

FECIOARĂ

Astăzi mai multă atenţie că să nu ratezi unele amănunte care îţi pot fi favorabile. Mai ales pe plan sentimental! Dar, găseşti că ziua e chiar agreabilă, pentru că nu ai nimic greu de rezolvat! Dacă într-adevăr lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple.

BALANŢĂ

Uşoare divergenţe de opinii pot crea tensiuni greu de gestionat, la serviciu sau în cuplu. Încearcă să fii tolerant şi să amâni lucrurile care nu-ţi fac plăcere, cu calm şi chiar cu umor! Supraveghează cheltuielile şi redu-le sau renunţă la cele pe care le consideri extravagante. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Există un timp pentru fiecare lucru! însă, nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci şi tu confidenţe şi compromisuri costisitoare. Ascultă însă cu atenţie. O informaţie poate fi foarte folositoare în viitor...

SCORPION

Ai vrea să evadezi, să pleci la tropice, unde este soare şi cald! Grijile tale îţi apar mai mici şi chiar ai idei cum să le rezolvi. În duo, partenerul tău este în toane bune şi te răsfaţă! Ti-ai facut inamici fără să ştii. Invidia este un păcat capital şi detractorii tăi o să afle în curând acest lucru, mai ales când o să facă cunoştiinţă cu veninul din vârful cozii tale zodiacale! Totuşi, te afli sub protecţia speciala a stelelor, mai ales daca lucrezi in administraţia publică sau comerţ. O veste, bună, de departe.

SĂGETĂTOR

Dimineaţa trebuie să faci concesii ca să păstrezi avantajele. Evită astăzi orice efort fizic, nu eşti într-o formă bună. Nu promite nimic, nu cheltui sume mari, amână hotărârile importante! Atenţie la cumpărături, la completările de luni, după consumul din weekend. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Din exterior (al tău şi al familiei) vine un bombardament de informaţii. Aproape toate false. Cineva vrea să vadă ce se întâmplă şi marchează datele. „Scutură pomul” cum spun specialiştii... Tu sa stai deoparte!

CAPRICORN

Incertitudinea şi nesiguranţa te părăsesc astăzi. Încrederea în forţele proprii se consolidează şi eşti gata să acţionezi cu intensitatea necesară. Eşti motivat şi poţi avea succes! Însă, conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni strategice, pe termen lung. Nu, nu, nu, astăzi! Organizează-ţi o seară festivă, meriţi după tot efortul făcut să refuzi pe toată lumea.

VĂRSĂTOR

Trebuie să faci planuri serioase de primăvară, dar ceva nervi din cauza unor tensiuni în anturaj. Situaţie pe care trebuie să o rezolvi cu zâmbetul pe buze şi să treci mai departe. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii te-au uitat. Toată lumea este ocupată şi strivită de sistem. În a doua parte a zilei sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie.

PEŞTI

Prin negocieri şi diplomaţie poţi să obţii astăzi cele mai bune rezultate. Trebuie sa te bazezi pe propriile forţe... În cuplu, trăieşti momente de osmoză totală, de comuniune prin iubire! Cu toate că pare a fi încă o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu promite nimic, mai ales membrilor familiei. Oricum, majorităţii nativilor din zodie nimic notabil nu i se poate întâmplă. Mai puţin faptul că, poate, dragostea este cel mai frumos lucru din lume!