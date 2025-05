Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 mai 2025. Despre cutremure







5 mai

Pe 5 mai s-au născut: împăratul Justinian, Karl Marx, Soren Kirkekaard, Tyrone Power, Tatiana Samoilova, Aurel Stroe, Mihnea Gheorghiu.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Neofit, Gaie, Gaian şi Irina.

Încă o zi obişnuită, de lucru, acum două mii de ani, pentru daci. Ca şi acum.

Teoria conspiraţiei spune că statul, unele state cel puţin, cunoaşte, sau cunosc, data posibilă a producerii unui seism cu o probabilitate de unu din trei. Dar nu fac public acest lucru pentru că prin panica şi dezordinea provocate s-ar pierde mult mai mult decât prin distrugerile provocate de cutremur. O variantă a teoriei conspiraţiei spune că sovieticii, acum ruşii, pot să declanşeze cutremure, la comandă.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi “marii păpuşari” sunt în criză de idei. Nu mai ştiu cum să vă păcălească, să vă facă agenda, să vă mute gândul de la problemele într-adevăr importante.

Pînă la urmă s-a ajuns la concluzia, la un workshop, că mai există un resort care să influenţeze, să condiţioneze şi să ghideze opinia publică: frica. Pe primul loc se situează cutremurele, apoi urmează aproape la egalitate: războaiele, epidemiile şi bolile ciudate (SIDA, Ebola, boala vacii nebune, COVID), incendiile, inundaţiile, erupţiile vulcanice, catastrofele ecologice, etc. “Omul de rînd trebuie să se sperie săptămînal că va pierde şi puţinul care îl are !” – a declarat cu cinism un psiholog austriac, genul savantului dereglat, dar genial. Ceilalţi au rîs, dar nu era rîsul lor.

Frica de cutremur este adînc înrădăcinată în fiinţa umană, o frică atavică şi nebuloasă, o frică viscerală şi iraţională care nu poate fi stăpînită în totalitate nici de cele mai logice creiere. Ameninţarea cu producerea unui cutremur este o strategie de stăpînire a reacţiilor opiniei publice, sau există într-adevăr un risc real?!

Să vedem despre ce este vorba…

Lista ţărilor în care au fost cutremure majore, distrugătoare, cu peste o mie de victime, în secolul XX constituie un club mic, dar tragic : China, Japonia, Chile, Iran, Peru, Turcia, Italia, Pakistan, Afganistan, India, Mexic şi Guatemala. Din nefericire şi România face parte din această listă a “World Data Center for Seismology” şi încă de două ori: prima dată pentru cutremurul de la 10 noiembrie 1940, cu magnitudinea de 7,3 şi a doua oară cu seismul din 4 martie 1977 de 7,2 grade pe scara Richter. Tot statistica ţinută de NEIC (National Earthquake Information Center) arată că în secolul XX, au avut loc anual, pe tot globul, în medie, 19 de cutremure majore, adică de gradul 7 şi peste, pe scara Richter.

Cel mai activ an a fost 1943 cu 41 de cutremure importante, iar cel mai liniştit an a fost 1986, cu doar 6 cutremure majore. Cel mai nefast an a fost 1976 cînd au pierit din cauza cutremurelor cel puţin jumătate milion de oameni.

NEIC arată că în fiecare an, pe Terra are loc un cutremur catastrofal de cel puţin gradul 8 pe scara Richter, 18 cutremure importante de magnitudine 7 – 7.9; 120 de cutremure puternice de 6 – 6,9 grade; 800 de cutremure medii de 5 – 5,9 grade; 6 200 seisme uşoare de 4 – 4,9 grade şi 49 000 de cutremure mici între 3 şi 3,9 grade. Zilnic au loc cel puţin 190 000 de seisme mai mici de gradul 3. Deci, când ziariștii fără subiecte amenință cu cutremure de gradul 3,2, stați liniștiți, este doar un ”clickbait”.

USGS (United States Geological Survey) susţine că, statistic vorbind, anul 2025 ar trebui să fie un an liniştit din punct de vedere al activităţilor seismice. Totuşi, dacă ne uităm pe lista NEIC constatăm că în primele patru luni din anul 2025 au avut loc peste 300 de cutremure semnificative, mari, majore, unele în locuri considerate stabile. Savanţii sunt de părere că există, la nivel mondial, o amplificare a activităţii seismice şi vulcanice.

Oamenii de ştiinţă au, ca întotdeauna, modul lor de a caracteriza cutremurele. Ei fac deosebiri esenţiale între intensitatea, energia, magnitudinea şi efectele unui cutremur. Importanţi seismologi precum Richter, Mercalli, Gutenberg, Filippo, Marcelli, Peterschmitt, Şebalin, Soloviev, Tsuboi, Wadati cît şi nenumăratele echipe japoneze au încercat să determine magnitudinea exactă a unui cutremur de pămînt şi relaţia lui cu energia eliberată. Astăzi există două modalităţi de măsurare a unui cutremur : scările de intensitate şi cele de magnitudine.

Astfel, există Scara internaţională a intensităţilor a lui Mercalli, cu XII grade, fiecare grad fiind definit de efectele seismului într-un loc dat. Astfel gradul X este descris astfel: “majoritatea clădirilor din piatră sau cărămidă sunt distruse, clădirile solide din lemn şi podurile suferă avarii, cîteva sunt distruse; blocurile din beton armat sau structură metalică sunt avariate puternic, cîteva sunt distruse; conductele de apă, de gaz sunt sparte. Se formează fisuri pe terenurile mobile, surpări de-a lungul pantelor şi malurilor apelor. Apa lacurilor şi a rîurilor iese din matcă”.

După cum arată celebrul Haroun Tazieff în cartea sa “Cînd pămîntul se cutremură”: „Noţiunea de magnitudine e incomparabil superioară acelei de intensitate: pentru acelaşi cutremur de pămînt sunt numeroase intensităţi, dar nu există decît o singură magnitudine”. Pornind de la analiza amplitudinii maxime a undelor înregistrate de seismograful cu torsiune Wood-Anderson, Charles Francis Richter şi Beno Gutenberg elaborează, în 1935, la Pasadena, o scară a magnitudinilor seismice, cunoscută astăzi ca scara Richter. Zero pe scara Richter nu înseamnă absenţa activităţii telurice - un şoc de magnitudine “0” face ca acul unui seismograf aflat la 100 de kilometri de centrul seismului, numit epicentru, să se mişte cu o amplitudine de un micron.

Scările de intensitate sunt aritmetice, adică, de exemplu, intensitatea VI este de şase ori mai mare decît intensitatea I şi de trei ori mai mare decît intensitatea II. Scara Richter, a magnitudinilor, este logaritmică şi fiecare unitate este de zece ori mai puternică decît cea precedentă : magnitudinea 6 este de zece ori cît magnitudinea 5, de o sută de ori cât 4, de o mie de ori cît 3, şi de un milion de ori mai puternică decît magnitudinea zero. Rezultă că magnitudinea 9 este de o mie de milioane de ori mai puternică decît magnitudinea zero.

Energia pe care aceste paroxisme telurice le eliberează sub forma unor unde elastice este de mărime a 100-10.000 de bombe termonucleare declanşate simultan. De exemplu, un cutremur de magnitudinea 7,2 (cel mai probabil în următoarea perioadă în Romînia) este de 10 ori mai mare decît un seism de 6,2 grade, dar eliberează de 32 de ori mai multă energie. Aceasta arată de ce la cîteva zecimi diferenţă unul faţă de altul, un cutremur poate fi cumplit de devastator.

De fapt, pe omul obişnuit, bancher sau muncitor, nu prea îl interesează magnitudinile şi energiile – este treaba savanţilor şi a cercetătorilor. Pe omul plătitor de taxe şi impozite, din care se finanţeză şi cheltuielile cu cercetarea seismică, institutele şi agenţiile, pe omul de rînd, îl interesează… doar când va fi următorul cutremur important !

Să ne imaginăm, din nou, un scenariu de coşmar dar care poate deveni realitate, chiar mâine. Este primăvară, sau toamnă. Au loc mai multe cutremure majore pe axa Himalaia, Caucaz, Anatolia; apoi în Karst şi în nordul Italiei. Etna şi Stromboli devin mai activi. Sistemul de sateliţi „The World-Wide Earthquake Locator” constată variaţii majore ale ionosferei deasupra Carpaţilor de curbură. Se înregistrează şi variaţii mari ale cîmpului electromagnetic. Sateliţii respectivi indică şi o oarecare deplasare a plăcii tectonice, faţă de reperele martor. Senzorii NASA dispuşi în grota din Ciucaş şi în alte locuri din Carpaţii de curbură, în Vrancea, semnalează apariţia infrasunetelor de 3,8 pînă la 4 Hz.

Tot aceiaşi senzori, sau alţii, arată că au apărut în atmosferă urme de gaze rare infernale şi indică supraconductibilitatea solului. Apa dispare, sau miroase a sulf, din fântânile satelor din Vrancea. Sătenii de acolo sunt nervoşi, animalele neliniştite. Şerpii ies pe şosea. O Lună plină, uriaşă şi roşie, domină orizontul. Pendulele merg aiurea sau au stat. Vulcanii noroioşi, brusc, se opresc sau îşi amplifică mult activitatea. Sateliţii NEIC înregistrează variaţii mari ale gravitaţiei şi alţi parametrii anormali şi dau automat alarma. Dispozitive de semnalizare, pe care nu ar fi vrut nimeni, niciodată, să le vadă funcţionînd, se declanşează.

Este un scenariu SF. De ce? Să vă dau un exemplu. Te duci cu maşina la un mecanic auto bun. Nici nu ai deschis capota, când el îţi spune, zâmbind, că bat tacheţii şi că trebuie să facă un diagnostic cu computerul de bord. Mecanicul ştia că motorul are tacheţi şi ştia zgomotul normal de fucţionare. Un bun mecanic ştie pe dinafară tot motorul.

Nu este cazul oamenilor de ştiinţă care lucrează în seismică. Ei nu ştiu cum arată interiorul Pământului şi ce şi cum declanşează, produc, cutremurele. Sunt ipoteze, păreri ştiinţifice, de ce ar fi în interiorul Pământului, nimeni nu ştie sigur. Aşa că pot să „audă” avertismentele Pământului, pot să bată tacheţii cutremurelor, ei nu le înţeleg.

Pot să apară la televizor savanţi şi/sau impostori, escroci, care să anunţe cutremure peste cutremure. Mint! Ia spuneţi-mi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi câţi „cutremurologi” au avut dreptate, câţi au „ghicit”? Niciunul, vă spun eu... dar insistă cu speranţa că urma scapă turma şi până la urmă, spunând în fiecare zi că o să fie cutremur, o s-o nimerească.

Cât despre ruşii care produc cutremure, la comandă - sunt ruşii băieţi deştepţi, dar nu chiar aşa! Este o invenţie a coloanei a cincea, a spionajului rusesc, ca să bage puţin frisoane celor creduli. Iar cei care răspândesc zvonurile de acest tip cred că sunt de mult în atenţia serviciilor, sau fac parte din ele, ca să vadă cine pune botul şi ce informaţii mai pot ieşi la suprafaţă! Scutură pomul!

Probabilistic, matematic, deci, cu cât trece mai mult timp de la ultimul cutremur distrugător, omorâtor de oameni, cu atât creşte şansa repetării lui. Sau, nu... natura nu ştie matematică!

O să trăim și o să vedem, natura găsește întotdeauna o soluție, doar este una dintre ipostazele lui Dumnezeu. Și mai este ceva, speranța care nu moare niciodată și șansa de a mai încerca odată, doar mâine este o altă zi !

NOTĂ Nu vă plictisesc cu alegerile, vreau doar să observ că peste 50% din votanți nu au vrut să răspundă la exit-pol. Asta înseamnă un vot masiv anti-sistem...

BERBEC Astăzi trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei dragi. Pentru că dragostea este comparată uneori cu muzica, tare ai dori ca partenerul tău să schimbe puţin refrenul! Ziua de astăzi aduce ceva nou în viaţa ta – este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi. Sunt mai multe aspecte malefice generale, dar cred ca se referă la evenimente sociale şi la relaţiile dintre oameni - care sunt prost aspectate. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri.

TAUR La serviciu, unde activezi, lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional e azi bine aspectat. Cooperează mai strâns cu cei din jur şi comunică clar! O zi care se anunţă tonică. Profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate pe care o ai poate trece prin mişcare, sport şi eliminarea toxinelor. Trebuie să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Conjunctura astrologică arată că o comunicare precisă a sentimentelor tale în perioada menţionată este foarte benefică şi cu efect pe termen lung. De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nicio neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare!

GEMENI Ţi-e gândul la bani, asta pentru că nu prea îi ai! Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Dar, verifică, nu iese fum fără foc! Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binânţeles, – în sensul verificării dacă partenerii de sau din familie sau de afaceri sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie.

RAC Orele dimineţii sunt mai bune pentru decizii inspirate, sau întâlniri importante, în domeniul tău de activitate. Dragostea e bine aspectată în a doua parte a zilei, nu amesteca lucrurile. Ziua de astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, între mental şi material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cum am mai spus, lucrurile pot să fie mai simple.

LEU Astăzi, surpriză, poţi trăi emoţii frumoase! Nu te aşteptai deloc, nu ai prevăzut asta. Uneori, viaţa îţi arată şi partea ei plăcută, spiritual vorbind, parte pentru care te bucuri că trăieşti! Nu exagera cu bătutul la cap inutil, anturajul este binevoitor! Este şi o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prietenii adevăraţi.

FECIOARĂ Perioada e favorabilă, dar atenţie la variaţiile de temperatură, la ploaie, îmbracă-te corespunzător şi totul poate să fie avantajos! Fii atent la relaţiile cu Gemenii şi Scorpionii. Este o zi a atenţiei mărite pentru că stelele arată posibile pierderi de bani şi de relatii, de prietenii chiar. În perioada menţionată trebuie să eviţi orice promisiune, sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei.

BALANŢĂ Rişti să fii luat la ţină, astăzi. “Fă pe mortul” nu ştii, nu ai văzut, nu ai auzit. Ceva s-a încurcat în scurta vacanţă şi se caută ţapi ispăşitori! Nu e învins, cel care nu intră în luptă! Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc astăzi lipsa de energie provocată de somnul incomplet. Pe seară, relaxează-te! Te simţi aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa ţii nasul pe sus. Planetele colective arata aspecte „ilegale”. Ceva se intamplă in anturajul tau apropiat. O intriga, un comploţel, ceva – şoapte in amurg şi intalniri de carvunari pe inserate. Este momentul sa pregatesti contramasurile !

SCORPION Cu mai multă diplomaţie şi mai puţine „înţepături” poţi să te simţi bine. Frecventează rudele, prietenii, care te fac să te simţi confortabil. Domeniul interselor tale e bine aspectat! Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Spiritul tău elitist se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de bârfe suculente, intrigi enigmatice şi comploturi vesele. Te interesează farmazoneriile şi tot felul de societăţi secrete elitiste.

Ritmul tău de viaţă este foarte rapid, cel puţin astăzi, la acest început gotic de muson de vară. Puţini ţin pasul cu tine. Eşti ca o văpaie, ca un aruncător de flăcări, iar natura ta neastâmpărată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt...

SĂGETĂTOR Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuială. Mici ambiţii personale, mai curînd nişte achiziţii, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute azi spre mulţumirea ta. Încerca să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri. Nu iti imagina ca iti poţi trăi viaţa după telenovele şi filme pentru că nu ai nici un regizor care să-ţi spună ce şi cum să joci! Un procent dintre nativii din zodia Săgetătorului, astăzi, nu se bucură foarte mult. Recunosc, au motive.

Şi tu ai motivele tale. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou!

CAPRICORN Dimineaţa, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate, în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Seara, poate, într-o vizită. Ziua de astăzi este o perioadă în care anumite planete aflate în zodii, altele decât domiciliul lor, influenţează, poate prin rezonanţă poate prin alt mecanism obscur, evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

VĂRSĂTOR O zi de luni liniştită, un început bun de săptămână. Fără complexe poţi rezolva situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemele urgente. Domeniul sentimental e bine aspectat. Este o zi amestecata. Astăzi, cine riscă, nu câştigă! Impresia generală a horoscopului tău este de reaşezare şi regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai uşoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcări” - păstrează zâmbetul pe buze, steaua ta protectoare, Altair cel puternic, te va proteja in continuare! Ai incredere!

PEŞTI Ai unele veşti, poate chiar unele propuneri interesante. Nu amâna, reacţionează imediat, informează-te şi dă răspunsul tău cât mai repede posibil! Nu pierde ocazia, oportunităţile sunt rare! Mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane în care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. Trebuie să treci repede peste ele, pentru că ai o zi foarte plină! Dar, poate fi chiar o perioadă monotonă şi capricioasa de vreme: când prea umed, când mai frig - dacă vei amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu, poate pentru sfârşitul săptămânii, poate pentru săptămâna viitoare...