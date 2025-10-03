Horoscopul lui Dom’ Profesor, 4-5 octombrie 2025. Aparatul Raudive și al II-lea Amendament

Pe 4 octombrie s-au născut Buster Keaton, Pancho Villa, Charlton Heston, Alvin Toffler, Susan Sarandon, Dimitrie Pompeiu, Florian Pittiş, George Constantinescu, Maria Filotti, Mircea Albulescu, George Astaloş, Nicolae Gâju, iar pe 5 octombrie s-au născut Vaclav Havel, Louis Lumiere, Donald Pleasance, Aurel Manolache, Chiriac Manuşaride, Anghel Demetriescu, Doina Uricaru, Ion Dodu Bălan, Mihai Bandac, Zaharia Stancu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 4 octombrie, sunt Sfinţii Ierotei din Atena, Domnina, Audact şi Calistena, iar pe 5 octombrie sunt Sfinţii, adică Sfintele Haritina şi Mamelta. Nimic în „Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 4 octombrie, anul 1957, a fost lansarea, de către URSS, a primului satelit artificial al Pământului, ”Sputnik 1”. Sursă: ”Book of Days” pagina 494, ”Cronologia Universală Larousse”, pagina 428.

Așa a început una dintre cele mai costisitoare și inutile întreceri, în loc să se coopereze într-un domeniu dificil și plin de pericole. SUA0 și URSS au fost cei doi competitori și au aruncat pe fereastră, gurile rele spun, peste un milion de miliarde de dolari, la cursul din 2017! Nu au aruncat chiar pe fereastră, multe din tehnologiile spațiale au fost folosite în industria militară, sau civilă.

Un weekend de toamnă, capricios, ca un trandafir cu ţepi! Aspecte complexe, negative, majoritatea cuadraturi, este ceva... ceva neliniştitor!

Am fost invitat de nişte doamne şi domni, mai demult, când încă mă deplasam ușor, la o şedinţă de spiritism! Nu m-am dus...

Comunicarea cu cei care au încetat din viaţă, "spiritismul" este un fenomen cel puţin suspect. Numărul mare de şarlatani şi de fraude dovedite au făcut ca subiectul să fie compromis, spiritismul fiind privit cu îndoială şi de multe ori, respins în totalitate.

Totuşi, prin anii '70 a făcut senzatie comunicarea psihiatrului Konstantin Raudive, un letonian stabilit in Germania. Raudive descoperise, în mod accidental, că un magnetofon care înregistrează avînd ca sursă un radio acordat numai pe zgomotul de fond (fară să prindă niciun post), sau direct, la o dioda prevazută cu o antenă scurtă, redă la ascultarea benzii înregistrate, voci ciudate. Unele atât de slabe, încît a fost necesar un complicat procedeu de filtrare şi amplificare, pentru a asculta despre ce era vorba. Vocile aveau un ritm straniu şi vorbeau în mai multe limbi.

“Construcţia propoziţiilor şi a frazelor parea că se supune unor reguli diferite de ale noastre; de asemenea, pronunţia este foarte diferită, ceea ce poate însemna că sunt produse de organe ale vorbirii care nu se aseamănă deloc cu cele umane” – nota Raudive în best-seller-ul său “Voices from Nowhere”, în 1971.

La 24 martie 1971, la studiourile BBC din Londra a avut loc un test care a fost proiectat să clarifice ”problema vocilor”. Au participat 32 de ingineri şi tehnicieni, “crema” specialiştilor în radio şi telecomunicaţii. Raudive nu a fost lăsat nici măcar să atingă aparatele, care erau proprietatea studioului. Specialiştii au început prin a instala propriile aparate într-o cameră dublu surdă, adică complet izolată fonic şi electromagnetic (cuşcă Faraday). În cele 24 de ore ale experimentului, cele două “aparate Raudive” care fuseseră instalate în studiou au înregistrat peste două sute de voci distincte şi diferite.

Specialiştii au arătat în procesul-verbal care a fost încheiat cu ocazia experienţei : “… prin măsurile luate am eliminat orice posibilitate de interferenţe sau surse accidentale externe în spectrul infraundelor, a undelor radio, a microundelor şi a undelor de înaltă şi foarte înaltă frecvenţă. Dacă este vorba de o fraudă, fapt de care ne îndoim profund, avînd în vedere precauţiile luate şi particularităţile experimentului, în orice caz nu este vorba de o şarlatanie sau o scamatorie ieftină premeditată”.

Rezultatele testului cu aparatul Raudive a pus multă lume pe gînduri. Şi nu numai pe ingineri şi fizicieni. Cu toate că cele două aparate care au luat parte la test erau identice, cât pot fi de identice două magnetofoane Hi-Fi de studio, la redarea benzilor s-a constatat cu surpriză că mai multe înregistrări erau diferite. Mai mult, vocile păreau că răspund la nişte întrebări puse, sau că iau parte, în felul lor straniu, la discuţiile din studiou.

Din 1971 şi pînă în prezent s-au înregistrat multe sute de mii de ore şi mii de kilometri de bandă magnetică cu aparatul Raudive.

Cu toate încercările, unele notabile, nu s-a reuşit să se răspundă pînă în prezent la următoarea întrebare : “Sursa înregistrărilor este activitatea naturală şi normală umană (unde cerebrale, unde telepatice, etc.) sau este vorba de o manifestare de dincolo de viaţă, din “lumea cealaltă”?”

Prin Bucureşti se zvoneşte că ar exista, pe undeva, un „aparat Raudive” şi că înregistrările sunt absolut senzaţionale. Nici nu ne miră, deoarece cei de „dincolo” ştiu o mulţime de lucruri pe care cei de „aici” le ascund cu mare grijă!

În altă ordine de idei sau în aceiași, s-ar fi putut presupune că, președintele Donald Trump, după ce a trecut printr-o sângeroasă încercare de asasinat ar putea fi mai reținut în problema armelor, adică aplicarea celui de al II-lea Amendament.

WASHINGTON (AP) — Curtea Supremă a anunțat vineri că va analiza cel mai recent caz privind dreptul de a deține arme de foc și va lua în considerare anularea unei reglementări stricte privind locurile în care oamenii pot purta arme de foc în Hawaii.

Administrația republicană a președintelui Donald Trump a îndemnat judecătorii să preia cazul, argumentând că legea încalcă decizia istorică a Curții din 2022, care a extins drepturile de a deține arme, constatând că al doilea amendament le oferă, în general, oamenilor dreptul de a purta arme de foc.

Instanța va lua în considerare legea din Hawaii care interzice armele de foc pe proprietăți private, cum ar fi magazinele și hotelurile, cu excepția cazului în care proprietarul le-a permis în mod expres, verbal, sau printr-un semn.

Cazul nu vizează restricțiile impuse armelor de foc în alte locuri, cum ar fi plajele, parcurile și restaurantele care servesc alcool.

Procurorii statului susțin că au relaxat deja reglementările privind permisele de port ascuns de armă pentru a se alinia cu decizia Înaltei Curți din 2022. Aceștia spun că noua lege stabilește un echilibru rezonabil între dreptul la arme și siguranța publică.

Grupul pentru siguranța armelor de foc, Everytown, a cerut instanței să mențină măsura. „Curtea de Apel din Circuitul al Nouălea a avut perfectă dreptate să spună că este constituțional să se interzică armele de foc pe proprietăți private, cu excepția cazului în care proprietarul spune că dorește arme acolo”, a declarat Janet Carter, directoarea generală a departamentului de litigii privind al Doilea Amendament.

Alte patru state au legi care interzic armele de foc în zonele adesea denumite locații sensibile, deși restricții similare prezumtive pentru armele de foc de pe proprietăți private au fost blocate ți în alte părți, inclusiv în New York.

Curtea Supremă a respins anterior o solicitare din partea grupurilor pentru dreptul de a deține arme de a anula complet legea din New York.

Hotărârea din 2022 a instanței cu majoritate conservatoare a constatat, de asemenea, că reglementările moderne privind armele trebuie să se încadreze în tradițiile istorice, o schimbare majoră în peisajul legislației privind armele din țară.

De atunci, judecătorii au anulat o interdicție privind stocurile de arme de foc (bump stocks) din primul mandat al lui Trump, dar au menținut o alta privind ”armele fantomă” impusă în timpul președintelui de atunci, Joe Biden. De asemenea, instanța a confirmat o lege menită să protejeze victimele violenței domestice.

De ce, totuși se menține accesul liber al populației pentru achiziționarea de arme? Care duce la 32.000 de decese prin împușcare și peste un milion de răniți grav, într-un an. Din considerente militare și Donald Trump știe foarte bine acest lucru.

Dacă, în China, un adolescent primește de ziua lui o bicicletă, în State primește un AR-15. SUA are în permanență aproape un milion de militari sub arme. Care cifră poate crește imediat, adică în două săptămâni, la patru milioane și în două luni la 12 milioane de militari.

Acest lucru este posibil pentru că populația, în general, este obișnuită cu armele și folosirea lor. Sergenții aceia aspri, de instrucție, de prin filme, sunt pentru disciplină și formarea ”spiritului de corp”. Mai toți recruții au rezultate bune și foarte bune la trageri, pentru că sunt obișnuiți ”de acasă” cu armele și balistica tragerilor.

Dacă se renunță la al II-lea Amendament cum vor unii ”progresiști” America trebuie să renunțe și la primul loc în lume, loc câștigat cu arma în mână, nu cu vorbe frumoase. În orice caz acest lucru nu se va întâmpla în timpul mandatului lui Donald Trump…

Este weekend, poate cam ploios. O carte bună, sau un film vechi, îți poate aduce stare de bine.

Pentru că toți știm, avem speranța, că mâine este o altă zi !

BERBEC Dai dovadă de umor inspirat, de o bună dispoziţie, care te fac un companion plăcut în weekend. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-ţi energia şi încearcă să duci o viaţă relaxată.

Sâmbătă este o zi placuta care se termina intr-o petrecere, sau la ziua de naştere a unui nativ din Balanţă.

Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Dar nu exagera, relaxează-te, pentru asta este weekendul!

TAUR Vrei să porţi conversaţii calme şi plăcute cu cei din jur, ceea ce te relaxează. Însă, în programul de weekend e o încurcătură şi calmul tău se risipeşte ca o grămăjoară de pudră în furtună!

Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi!

Duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, dar fără niciun scop...

GEMENI Astăzi ai mai multă energie decât de obicei, dar nu trebuie să te extenuezi, să faci mari eforturi fizice. Duminică concentrează-te pe problemele pe care le-ai lăsat până acum nerezolvate!

Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri.

Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend, mai ales duminica, ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Ai obişnuitele probleme în relaţiile sentimentale. Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Dacă nu ai soluţie, uită, nu te bloca cu lucruri imposibile. Viaţa nu ia prizonieri!

Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte favorabile, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica.

LEU Astăzi, sâmbătă, eşti optimist şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă lipsa banilor. Duminică poţi să primeşti un răspuns pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mult.

Sâmbătă evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece veţi constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul.

Duminică este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur teoretic. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes cel putin in acest weekend !

FECIOARĂ Evaluezi cu pricepere situaţia şi cauţi să-ţi serveşti interesele, în acest weekend. Legăturile sociale sunt avantajate, poţi să faci, sau să primeşti, vizite ale unor relaţii folositoare.

Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă.

Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă (valabil şi pentru alte zodii) mai mult timp familiei, prietenilor vechi - te vei simţi foarte bine in compania lor!

BALANŢĂ Garantat, o perioadă bună pentru majoritatea nativilor! Eşti dinamizat de veştile pe care le primeşti, de persoanele din jurul tău cu care discuţi. Creativitatea ta este pozitiv amplificată!

Sâmbătă, de asemenea, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos.

Duminică, perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase.

SCORPION Nu mai amâna, decide în acest weekend! Este o perioadă fastă pentru deciziile corecte şi folositoare. Tenacitatea aduce succes. Dar, ai nevoie şi de sprijin, la pile egale, meritul contează!

Sâmbătă nu împrumuta bani, nu lua cu imprumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Mare oboseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraîncărcat - sau tocmai de aceea.

Duminică, realizezi că o schimbare este necesară... mai gândeşte-te!

SĂGETĂTOR Te-ai mai liniştit puţin în legatură cu o problemă personală. Astăzi poţi primi încă o confirmare pozitivă, aşa că ar fi cazul să te gândeşti, ca premiu, la o mică excursie de weekend!

Sâmbătă primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

Duminică eşti, sau poţi să te duci, la un spectacol sau la o aniversare.

CAPRICORN Alungă ideile fixe! Din nou analizezi şi tai firul de păr în patru, activitate total păguboasă! Este weekend, relaxează-te, odhneşte-te, distrează-te! Poate îţi vin alte idei fixe!

Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti.

Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere.

VĂRSĂTOR Situaţia te face să acţionezi rapid. Fii prudent şi poate o să fie în limitele acceptate. Din nou ai ceva dificil de rezolvat dar numai sâmbăta. Nu te grăbi, dar nu prelungi şi duminica!

Sâmbătă este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante.

Duminică promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, se spune că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi!

PEŞTI În acest weekend ai multe de făcut, dar e o perioadă fastă. Nu vei reuşi să le faci pe toate, concentrează-te pe o singură problemă importantă pentru tine, poate o situaţie sentimentală!

Sâmbătă este o perioadă bună pentru implicare în problemele altora, adică ceva bârfe la obiect şi intrigi suculente. O veste bună, pe seară. Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul.

Duminică este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poţi să începi sa-ti faci proiecte pentru următoarea perioadă, următoarea săptămână.