Despre Observatori. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 4 octombrie s-au născut Buster Keaton, Pancho Villa, Charlton Heston, Alvin Toffler, Susan Sarandon, Richard Sorge, Dimitrie Pompeiu, Florian Pittiş, George Constantinescu, Maria Filotti, Mircea Albulescu, George Astaloş, Nicolae Gâju.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Ierotei din Atena, Domnina, Audact şi Calistena. Nimic în „Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 4 octombrie, anul 1957, a fost lansarea, de către URSS, a primului satelit artificial al Pământului, ”Sputnik 1”. Sursă: ”Book of Days” pagina 494, ”Cronologia Universală Larousse”, pagina 428.

Aș fi dorit să vă povestesc istoria lui Richard Sorge, îl pomenim astăzi, cel care a salvat URSS de la anihilare, în WW2. Dar, altădată, când căutam în bibliotecă dosarul cu subiectul respectiv, a sunat Skype. Unul dintre finii mei americani care lucrează la o agenție oarecare. Mi-a spus o poveste adevărată și mi-a cerut sfatul.

Miercuri, 2 octombrie, la ora locală 09:45 un avion de epocă a decolat de pe Bradley International Airport, din Windsor Locks, statul Connecticut. Un B-17 Flying Fortress, vedeți fotografia din titlu.

Imediat după decolare pilotul a raportat turnului de control că ”are experiencing some kind of problem” și că cere permisiunea să se întoarcă la aterizare, aprobare care i s-a dat imediat. B-17 s-a angajat corect pentru aterizare, dar după cum spun martorii oculari, pe ultima parte a aterizării i s-a oprit un motor, ceea ce a făcut să scadă brusc viteza și altitudinea. Bombardierul s-a prăbușit pe pistă și inerția l-a târât până spre niște clădiri auxiliare, unde a luat foc și a explodat. Ora accidentului a fost 10:01, conform turnului de control.

Probabil că pilotul a fost luat pe nepregătite și nu a știut ce să facă, piloții care aterizau în siguranță cu un B-17 făcut varză, ciuruit de AA germană, doar în două motoare și fără tren de aterizaj, sunt morți demult.

Comisarul James Rovella de la Departamentul Situații Excepționale a declarat agenției finului meu că la bordul avionului au fost 13 persoane. Nu, spune John Fontana, de la Collings Foundation World War II, fundația proprietară a bombardierului, în avion au fost 14 persoane. Și adaugă că piloții sunt superstițioși, nu iau la bord niciodată 13 persoane. Echipajul unei fortărețe zburătoare era format din 15 persoane, uneori chiar mai mult, până la 20 de militari.

Au interogat medicii și paramedicii veniți cu salvările pe aeroport. Șapte persoane au decedat în accident și șase au fost rănite, trei grav, două persoane ușor și una fără nicio zgâtietură. 13 persoane. Nu, declară un medic, au fost 14 persoane, cea fără nicio zgârietură a fost un militar îmbrăcat în uniformă de piele de epocă, cu casca pe cap și ochelarii de protecție. Avea cizme îmblănite, adugă șoferul unei ambulanțe. Mi s-a părut că pilotul scotea fum, dar nu am văzut nicio țigare la el. În orice caz nu avea nimic, nicio zgârietură, mi-a spus un vetust How do you do și a plecat spre clădirea aeroportului, spune o doctoriță tânără de pe salvare. Un pompier și un agent de pază al aeroportului au văzut pilotul îmbrăcat ca în WW2 care se îndrepta spre clădirea principală a aeroportului. Și ei au spus că pilotul scotea fum, probabil dintr-o pipă pe care nu am văzut-o, speculează pompierul. Piloții fumează pipă, este elegant și distins, a mai adăugat.

Nimeni din clădirea aeroportului nu a văzut pilotul îmbrăcat în scurtă de piele, cu cască și ochelari. A dispărut, ca un fum… să fi fost o fantomă?

I-am explicat finului meu despre Observatori. Sunt ființe ciudate, din alt spațiu și timp, care observă, asistă la dezastre, la accidente, la evenimente importante. Poate sunt istoricii viitorului care verifică la fața locului și în timpul respectiv dacă ceea ce s-a întâmplat nu amenință consistența și continuitatea spațiului-timp, așa cum știu ei că s-a întâmplat. Poate sunt celebra Patrulă a Timpului, care intervine atunci când entropia schimbă evenimentele. Și timpul se poate îmbolnăvi de cancer și atunci apare Patrula Timpului și operează tumoarea temporală, aberația entropică. Sunt fotografii cu Observatori, în mulțime, din multe evenimente ale secolului XX. Nu toate, doar ANUMITE! Aș putea spune, cam 2%. Alții cercetători spun că Observatorii extrag anumite persoane din vremea noastră, înlocuindu-i cu clone perfecte, cadavrele găsite la locul accidentului. Nu știu ce să cred, nu am întâlnit un Observator până acum, vorba grecilor, spun și eu ce am auzit, dar nu am fost acolo!

Vă rog să mă scuzați, am un război de purtat. Am fost felicitat de mai mulți dintre domniile voastre pentru victoria de pe 29 august. De fapt este ca bancul de la Radio Erevan, cu Ivan Ivanovici: nu a câștigat, ci i s-a furat, nu o mașină, ci o bicicletă. Nu am pierdut, dar nu a fost nicio victorie. Sunt mai multe exagerări adolescentine pe net, chestiunea a răsuflat, foarte parțial și incomplet, o să vă povestesc, când va veni timpul despre ce și cum, cine și cu cine poartă războiul, ce este în joc și unde se petrece. Acum, ce să spun, dacă mi s-ar povesti aș râde și aș spune că este o fantezie, dar va veni vremea destăinurilor, a adevărului, sunt sigur, după cum sunt la fel de sigur că mâine este o altă zi!

BERBEC Dai dovadă de umor inspirat, de o bună dispoziţie care te fac un companion plăcut în anturaj. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-ţi energia şi încearcă să duci o viaţă mai sănătoasă. Astăzi, la locul de muncă, nu trebuie să faci nimic extravagant, sunt aspectate favorabil numai activitaţile de rutină. Evita astăzi mâncărurile grele şi dulciurile industriale. Dupa masă o ceaşcă de ceai aburindă de ceai verde, ca să impiedici solidificarea grăsimilor, nu uita! Sfat valabil pentru toate zodiile.

TAUR Eşti în situaţia de a purta conversaţii calme şi plăcute cu anturajul, ceea ce te relaxează. Însă, la serviciu, e o încurcătură şi calmul tău se risipeşte ca o grămăjoară de pudră în furtună! Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. În general, este de bine! Pe seară – o periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te pot obliga la o analiză aprofundată.

GEMENI Ai mai multă energie decât de obicei, dar nu trebuie să cazi în obişnuitul păcat al superficialităţii. Astăzi concentrează-te pe problemele pe care le-ai lăsat până acum nerezolvate! În a doua parte a zilei vrei să faci o mulţime de lucruri cu energia proprie zodiei. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă – distractia este tot un consum de energie – face să nu obţi rezultatul dorit!

RAC Ai probleme în relaţiile sentimentale. Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Dacă nu ai soluţie, amână pe altă dată, stelele nu îţi sunt favorabile. În situţia în care vrei să iei atitudine în familie, în cuplu, să pui lucrurile la punct, consultă-te cu cei născuţi sub semnele Taurului si ale Capricornului, vei gasi multa bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune. Procentul, sper mic, dintre nativi care se duc astăzi la stomatolog, sau au de a face cu altă procedura medicală, trebuie să o faca cu curaj, stelele sunt favorabile.

LEU Astăzi eşti optimist şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot azi poţi să primeşti un răspuns pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mult. O perioadă bună pentru planificarea activitaţii şi mici achiziţii. Dacă ai probleme cu tensiunea arteriala, lucru destul de obişnuit pentru nativii din zodia Leului, este bine să eviţi mesele grele cu feluri multe şi complicate, schimbarea bruscă de temperatură şi presiune şi enervările fără motiv. Probabil că enervările cu motiv nu pot fi evitate!

FECIOARĂ Situaţia te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti. Fii prudent şi o să fie bine. Din nou ai ceva dificil de rezolvat dar numai în cursul dimineţii. Nu te grăbi, graba strică treaba! Totuşi, învaţă, în această lume superficială şi grăbită, să nu mai dai atâta atenţie detaliilor, să fii mai iute şi mai dinamic. Nici foarte grăbit, dar nici încet-încetişor, trebuie să-ţi găseşti ritmul propriu care îţi convine. Sănătate curată!

BALANŢĂ Tenacitatea şi răbdarea aduc succes. Dar, ai nevoie de sprijin. Nu ai linişte şi nu te poţi relaxa pentru că eşti în urmă cu multe treburi. Cere ajutor! Pentru asta sunt familia şi prietenii! Astăzi, dezvăluirea sau descoperirea unor amănunte tulburătoare despre o persoana din anturajul tau iţi dau o motivaţie în plus sa acţionezi imediat. Mai ales dacă este vorba să ajuţi un prieten. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, aşa că ai răbdare şi vei afla şi ceea ce mai doreşti. Ai de plătit nişte facturi – nu iţi face nicio plăcere dar rezolvă neaparat în cursul zilei de astăzi.

SCORPION Nu mai amâna, taie nodul gordian! Este o zi fastă pentru deciziile curajoase şi revoluţionare. Dacă ai făcut bine sau nu, o să vezi tu mai târziu, astăzi acţionează, nu mai pierde timpul! Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. După această perioadă vei obţine recunoaşterea unor eforturi trecute, aşa că astăzi nu dormi, fii atent! Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează!

SĂGETĂTOR Faci eforturi ca sa păstrezi legăturile bune cu cei din jur, în special cu cei dragi. Nu te enerva pentru câteva cuvinte, toată lumea e nervoasă şi poţi da vina pe vremuri şi furtuni solare! Trebuie să te gândeşti foarte bine cum o să foloseşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre. Pentru că depunerea lor la bancă nu a fost soluţia corectă, trebuie să recunoşti. Ştii că ai facut o mişcare gresita zilele trecute şi astăzi aştepţi urmările. Deocamdata nu se întamplă nimic. Ai timp să te gândeşti la o explicaţie.

CAPRICORN O zi care pare bună pentru Capricorn, perfecţionistul sentimental! Iţi place orice discuţie cu prietenii şi colegii şi faci planuri. La serviciu nu e aşa de rău, chiar dacă e mult de lucru! Stelele iţi indica o schimbare, care schimbare ar putea sa fie vorba despre o noua distributie a sentimentelor şi preferinţelor tale, in urma unor veşti. Poate că este vorba doar de gusturi culinare, dar cel mai probabil îţi schimbi părerea despre cineva pe care il cunoşti, poate cineva din anturaj, poate de la locul de muncă. Vremea se schimbă şi ea şi ţie nu prea îţi convine. Evident, treci printr-o perioadă capricioasă, dar răsfăţul este aşa de plăcut!

VĂRSĂTOR Te-ai mai liniştit puţin în legatură cu o problemă personală. Astăzi poţi primi încă o confirmare pozitivă, aşa că ar fi cazul să te gândeşti, ca premiu, la o mică excursie în weekend! Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Stomacul tău nu este în cele mai bune toane aşa că trebuie să-l protejezi, sa iei măsuri. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. O perioadă indicată pentru investiţii şi activitate laborioasă la bursă, sau alt gen de speculaţii.

PEŞTI Astăzi ai multe pe cap, dar e o zi fastă, norocoasă. Nu vei reuşi să le faci pe toate, concentrează-te pe o singură problemă importantă pentru tine, poate o problemă sentimentală mai dificilă. Schimbări în bine, acasă, la serviciu şi în dragoste. O veste iti face mare plăcere. Pentru un procent dintre nativi, câştiguri neaşteptate urmate de cheltuieli la fel de neaşteptate. Mai puţin tutun, mai puţină cafea, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru ca bucuriile vieţii sunt aşa de puţine şi rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie.

