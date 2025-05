Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 mai – 1 iunie 2025. William Herschel. Despre Astrologie (XXVIII)







31 mai, 1 iunie

S-au născut pe 31 mai: Walt Whitman, Clint Eastwood, Don Ameche, Brooke Shields, Saint-John Perse, John “Bonzo” Bonham, Nicu Alifantis, Adriana Bittel, Onisifor Ghibu, Răsvan Popescu. Pe 1 iunie s-au născut: Marlyn Monroe, Brigham Young, Morgan Freeman, Mihail Glinka, Mircea Cărtărescu, Monica Anghel.

Prin unele cărţi mai vechi se pomeneşte de o “sărbătoare a boilor” pe 31 mai, când boii erau lăsaţi să se odihnească. Dar de ce oare sunt anual peste cincizeci de sărbători ale lupilor, cu vedeta necontestată Filipul cel Mare, Lupul Şchiop, şi numai două trei sărbători ale animalelor domestice, ale calului ale boilor… de ce nu este şi o sărbătoare folclorică a… pisicii?

Şi aici vă întreb, dargi lupi, padawani şi hobbiţi, oare, aveau dacii pisici? Când credeţi că a apărut pisica domestică pe teritoriul nostru? Părerea voastră, nu ce luaţi de pe net, că acolo sunt părerile altora ca voi! Nu le luaţi opiniile, aveţi dreptul primordial şi incontestabil să gândiţi, să aveţi idei!

Vă mulţumesc celor care mi-aţi răspuns la întrebarea “ce aţi face dacă aţi câştiga 70 milioane de euro”! Sunt emoţionat şi mulţumit, gândiţi bine, gândiţi frumos, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi, oare de ce cei care ne conduc nu gândesc ca voi? O întrebare inutilă…

Dar, totuşi, de ce nu este ziua pisicii în “Kalendar”. Ca să nu se “uite ca pisica în calendar”?

Simplu, calendarul era întocmit şi folosit când exista o centralizare, o uniune puternică de triburi, un “stat”. Am auzit de mult, copil fiind, discuţii între marii istorici, Daicoviciu, Oţetea, Plopşor, Giurăscu, Ionaşcu şi mulţi alţii. Se pregătea “Istoria României” cea în patru volume, apăruta la Editura Academiei prin anii ‘60 iar tata era unul dintre coordonatorii lucrării. Multe dintre discuţii aveau loc la noi acasă, în bibliotecă, stăteam cu chirie la stat în propria casă, în centru, pe Popa Petre.

Dar să lăsăm amintirile, că nu duc la nimic bun, ci doar la regrete că nu am stat mai mult cu familia mea, cu părinţii mei şi am plecat în lumea largă.

Tot trebuie să fac o paranteză! Se vorbeşte mult în prezent de “bone” ca de o necesitate, prin mijloacele media, unele publice, chiar se face reclamă (oare au voie?). Nu este o problemă nouă. Şi ai mei ca şi alţi părinţi au fost foarte ocupaţi, tata cu istoria şi contabilitatea lui, (avea trei licenţe, două doctorate, asta însemna bani mai mulţi la salariu) iar mama era mai tot timpul la Istitutul de Stomatologie. Ştiu că s-a pus problema angajării unei “fete în casă”, o unguroaică curată şi harnică care mirosea a busuioc şi a săpun. Dar “dom’ Pascale”, bunicul, şeful familiei, a pufnit pe sub mustaţă şi a zis: “Copil de general crescut de ordonanţă!”

Şi toţi ai familiei, mama, tata, bunicii, mătuşi, unchi, vecinii din curte şi-au rupt din timpul lor de odihnă ca să aibă grijă de mine. Eram o familie, nu unii strânşi de pe drumuri…

Cu titlu anecdotic să vă spun o întâmplare a unui fin de al meu din State care lucrează ca specialist informatician Ia un “orăşel al seniorilor”, un fel de azil de mare lux. Un senior octogenar, încă verde şi plin de bani, primeşte cel puţin odată pe săptămâna vizita unei familii numeroase şi evident binevoitoare. Finul meu l-a întrebat pe senior: “de ce aţi venit aici, pentru că aveţi o famile numeroasă şi iubitoare!” Seniorul s-a uitat lung şi a spus: “când erau mici, le-am pus la copii bone. Aşa că atunci când am îmbătrânit şi ei s-au văzut obligaţi să mă trimeată la azil!”

Dar să nu uităm de unde am plecat. Niciodată! Şi nici eu nu uit, aşa că vă spun că marii istorici ai neamului erau de părere că organizarea pe pământul acesta datează de cam două mii cinci sute de ani. Pe atunci agricultori erau puţini, vânătorii şi mai ales păstorii constituiau majoritatea, aşa că şi calendarul a ţinut seama, mai întâi, de valorile vânătorilor şi ale păstorilor.

Duminică, 1 iunie este zi fastă. Calendarul lung indică, simbolic, ziua Cireşei. Probabil unde toată luna iunie se numeşte „Cireşar”. Armoniosul fruct seamănă, tot simbolic, cu o inimă foarte mică, cu o inimă de copil. Aluzia este evidentă. Protejaţi copiii, cinstiţi bătrânii şi aveţi îngăduinţă! Viaţa este scurtă şi este loc pentru toată lumea. Aşa sună una dintre Legile Junglei ale lui Kipling...

Şi să nu uit, duminică este “ziua copiilor”. Nu are importanţă semnificaţia, originea, faptul că în alte părţi nu se sărbătoreşte. Este un lucru bun şi trebuie continuat. Şi iar să nu uit, sfatul meu este să luaţi copiilor jucării, jocuri, cărţi, şi nu obiecte, sau îmbrăcăminte care oricum urmau să fie cumpărate. Nu înşelaţii copiii, sunt mult mai deştepţi decât credeţi! Făceţi-le o surpriză plăcută, nu faceţi gesturi formale cu ciocolăţi şi pungi de bomboane. O să vă trimeată la azil…

Pe Dimineața Astro(logilor)nomilor un tânăr astronom de la Observatorul Griffith din Los Angeles a dat această definiție astrologului: ”Un astronom, care este și istoric, filozof, poet, psiholog și lucrător social” Mie mi-a plăcut așa că o să vă fac părtași de un eseu scris de Corey S. Powell, care este redactor științific și jurnalist. A fost redactor la Discover , Scientific American și Aeon. Este autorul cărții God in the Equation (2003) și coautor a trei cărți împreună cu Bill Nye, inclusiv Everything All at Once (2017). În prezent, lucrează la o carte despre aspectele invizibile ale Universului, care va fi publicată de Harper One în 2026. Locuiește în Brooklyn, New York. Este despre William Herschel, cel care a descoperit planeta Uranus. Și multe alte lucruri interesante, citiți, nici nu știți ce pierdeți!

Ochiul uman, acest mare facilitator al artei și al acțiunii, are niște limitări de design supărătoare. Vederea noastră este strâns acordată la culorile maxime ale luminii solare, ceea ce ne face orbi la aproape toate celelalte forme de radiație. Dacă ne gândim la frecvențele luminii prin analogie cu frecvențele sunetului, există aproximativ 80 de octave de radiație electromagnetică detectabilă găsite în natură. Suntem capabili să vedem exact una dintre ele: octava care se extinde de la violet la capetele roșii ale curcubeului. Universul ne bombardează cu celelalte 79 de octave tot timpul, dar noi suntem inconștienți de ele.

Mintea umană, pe de altă parte, nu suferă de astfel de limitări. Tehnologia poate crea senzori care răspund la raze complet inaccesibile ochiului uman sau oricărui alt tip de ochi din lumea biologică. Chiar și o mică aventură dincolo de marginea roșie a curcubeului, în țara nedescoperită a infraroșului, este o experiență transformatoare: dezvăluie un întreg Univers ascuns, un strat anterior izolat al realității pe care îl explorăm acum în fiecare zi, pe măsură ce rezultatele ajung de la Telescopul Spațial James Webb (JWST).

De la poziția sa, la un milion de mile de Pământ, JWST a petrecut ultimii trei ani scanând cerul în radiații infraroșii, detectând unde luminoase de până la 40 de ori mai lungi decât cel mai roșu roșu pe care noi, oamenii, îl putem vedea. Toate imaginile glorioase pe care telescopul le trimite înapoi - scene cu galaxii în coliziune și stele tinere din care erup șuvițe de gaz - nu sunt atât instantanee fotografice, cât interpretări ale datelor . JWST percepe forme și culori cerești care există doar în circuitele detectoarelor sale digitale. Astronomii folosesc apoi software și imaginație pentru a traduce impulsurile electrice ale detectoarelor în imagini pe care le putem înțelege.

Așadar, fiecare rezultat nou al JWST este o demonstrație a evoluției tehnologice a speciei noastre. Cel mai mare și mai complex observator trimis vreodată în spațiu este, de asemenea, cel mai mare și mai complex ochi bionic conectat vreodată în conștiința noastră. Este punctul culminant al unui efort de două secole de a ne smulge ochelarii evolutivi și de a-i înzestra pe Homo sapiens cu simțuri atât de extinse pe cât permit legile fizicii.

JWST este un catalog în spațiu cu tot ceea ce astronomii au aflat vreodată despre fabricarea telescoapelor. Acesta urmează un plan prezentat într-un raport din 1988 al Consiliului Național de Cercetare din SUA, care a aprobat un nou telescop spațial gigantic care „ar duce la un salt cuantic în înțelegerea noastră asupra unora dintre cele mai fundamentale întrebări din astronomie”, susținut de o finanțare ulterioară de 10 miliarde de dolari .

Instrumentul rezultat privește cosmosul folosind o oglindă cu lățimea de 6,5 metri , compusă din 18 hexagoane interconectate, fabricate din beriliu metalic ușor și acoperite cu 48 de grame de aur pur super-reflectorizant. Împreună, aceste oglinzi absorb de un milion de ori mai multă lumină decât pupila ochiului. Razele colectate se concentrează apoi pe 15 detectoare de mercur-cadmiu-telurură și trei detectoare fabricate din siliciu dopat cu arsenic, care acționează ca retine electronice reglate în infraroșu ale JWST. Întregul telescop se află în spatele unui parasolar Kapton cu lățimea de 21 de metri , care îl menține răcit la 233 de grade Celsius; chiar și o picătură de căldură solară i-ar ruina vederea hipersensibilă.

Totul despre JWST este la zi. Însă tehnologia de bază și întreaga agendă de „a vedea în întuneric” care a inspirat-o rezultă direct din munca astronomului britanic William Herschel cu mai bine de două secole în urmă. În special, rezultă dintr-un experiment revoluționar, dar înșelător de simplu, pe care Herschel l-a efectuat folosind doar o prismă, o cutie și trei termometre cu balon cu mercur.

Astăzi, Herschel este cel mai bine amintit ca omul care a descoperit planeta Uranus în 1781. Numai această realizare ar fi fost suficientă pentru a-i aduce o stea pe aleea celebrităților istoriei astronomiei. Însă, el era mult mai important. A fost un constructor de instrumente desăvârșit, care a construit cel mai mare telescop al epocii sale. A realizat prima încercare serioasă de a cartografia galaxia noastră natală, Calea Lactee. A speculat despre natura vieții pe alte lumi (chiar și pe Soare, a sugerat el). Și, începând cu începutul anului 1800, a efectuat o serie de experimente care au culminat cu detectarea razelor care au un efect de încălzire, chiar dacă sunt invizibile pentru ochi.

În termeni moderni, Herschel a descoperit razele infraroșii și întregul Univers nevăzut pe care acestea îl reprezintă.

Această descoperire radicală s-a născut dintr-o frustrare simplă și încăpățânată. Enervat de faptul că trebuia să renunțe la jumătate din orele sale potențiale de observare, Herschel a vrut să-și extindă investigațiile cerești și pe parcursul zilei și să studieze suprafața Soarelui. Însă telescoapele sale uriașe, ideale pentru observarea stelelor slabe noaptea, erau mult prea puternice pentru a face față strălucirii razelor solare.

Herschel a început să testeze diverse tipuri de filtre care i-ar fi permis să privească Soarele fără să se înroșească, când a observat o deconectare derutantă. „[C]ând am folosit unele dintre ele, am simțit o senzație de căldură, deși aveam puțină lumină; în timp ce altele mi-au dat multă lumină, fără aproape nicio senzație de căldură”, a scris el într-o lucrare citită în fața Societății Regale pe 27 martie 1800 la Somerset House, Londra. El a recunoscut că descoperirea sa avea două implicații uriașe și interesante: anumite tipuri de raze erau capabile să transmită căldură, iar unele dintre aceste raze erau cumva diferite de tipurile de raze de lumină care stimulează vederea în ochi.

Acum, Herschel avea un mister interesant de rezolvat: ce erau aceste raze nevăzute? Se curbau printr-o prismă, precum lumina obișnuită? Dacă da, corespundeau ele cumva culorilor luminii? Herschel a trecut lumina soarelui prin prisma sa, a creat un curcubeu și a măsurat temperaturile în cadrul diferitelor culori. Un model clar a apărut pe măsură ce se deplasa de la capătul violet la cel roșu al spectrului prismatic. Lumina verde producea mai multă încălzire decât albastră; lumina roșie producea mai multă încălzire decât verdele.

Ceea ce l-a făcut pe Herschel să se întrebe: Ce-ar fi dacă? Ce-ar fi dacă ar continua să meargă dincolo de roșu, unde nu există deloc lumină vizibilă? Ce-ar găsi acolo? Bune întrebări !

Călătoria inițială a lui Herschel în Universul invizibil s-a întins pe o lungime de 10 cm pe aparatul său de pe masă, dar aceasta era o lungime extrem de semnificativă. El și-a actualizat experimentul cu filtrul solar, mutându-și termometrele în zona aparent întunecată de dincolo de marginea roșie a curcubeului care radia din prisma sa. Acolo, spre încântarea sa, a descoperit că instrumentele continuau să înregistreze căldură, chiar și acolo unde ochii săi nu înregistrau nimic.

Când Herschel a măsurat valorile termometrelor sale, a stabilit că încălzirea cauzată de razele Soarelui nu numai că continua dincolo de zona roșie, dar efectul se intensifica de fapt pe măsură ce se aventura mai adânc în întuneric, dincolo de marginea curcubeului. A trebuit să-și mute termometrele mult în afara spectrului vizibil înainte ca efectul de încălzire să atingă un vârf și apoi să se diminueze treptat. Evident, măsura o distribuție ascendentă și descendentă a unui fenomen care exista dincolo de simțurile umane. Era ca și cum și-ar fi trecut mâinile peste spatele arcuit al unei pisici invizibile.

Pentru a fi metodic, Herschel a investigat și la celălalt capăt al spectrului, dincolo de marginea violetă. Acolo nu a găsit niciun efect de încălzire, confirmându-și deducția: descoperise un nou tip de rază emisă de Soare, una nedetectabilă ochiului liber, mai caldă decât lumina vizibilă și (oricât de ilogic ar suna) mai roșie decât roșul. Pe 24 aprilie 1800, el a transmis rezultatele investigațiilor sale colegilor săi de la Royal Society.

Este imposibil de știut ce simțea Herschel la momentul respectiv, dar în paginile îngălbenite ale volumelor vechi de 225 de ani ale Tranzacțiilor Filosofice ale Societății Regale , pare să fie plin de entuziasm. În mod normal, se limita la notații sobre ale observațiilor sale empirice și evita speculațiile extravagante. În acest caz, însă, se pare că nu și-a putut abține o avalanșă de idei.

În cele două prezentări ale sale la Royal Society, Herschel a introdus un vocabular științific complet nou. Pe 27 martie , a inventat termenul „căldură radiantă”. O lună mai târziu, a făcut distincția între culorile vizibile pe care le putea vedea și „culorile” invizibile pe care le putea simți doar pe baza căldurii lor, numindu-le pe primele „spectru prismatic”, iar pe cele din urmă „spectru termometric”.

Herschel și-a dat seama cu mare perspicacitate că cele două tipuri de raze pe care le examina trebuiau să aibă una și aceeași natură fundamentală. Aplicând principiul parcimoniei, el a respins existența a „două cauze diferite care să explice anumite efecte, dacă acestea pot fi explicate de una singură”. Diferența dintre cele două tipuri de raze, a dedus el, era pur și simplu că ochiul uman putea percepe un tip de rază, dar nu și pe celălalt. El a concluzionat că „căldura radiantă va consta cel puțin parțial, dacă nu în principal, dacă îmi permiteți să mă exprim, din lumină invizibilă”.

Lumină invizibilă. Ce concept! Invenția telescopului a dovedit că există obiecte prea slabe pentru a fi vizibile cu ochiul uman neajutorat - dar atunci când lumina lor este concentrată, acestea apar în câmpul vizual. Invenția microscopului a demonstrat, de asemenea, existența unor obiecte prea mici pentru a fi văzute - dar atunci când sunt mărite, și ele apar în câmpul vizual.

Herschel a dezvăluit o limitare mai fundamentală a percepției umane. „Spectrul său termometric” indica faptul că o porțiune a realității este invizibilă pentru noi nu pentru că îi lipsește cantitatea (dimensiune sau intensitate, să zicem), ci datorită calității sale esențiale . Amploarea descoperirii intelectuale a lui Herschel a fost cu atât mai remarcabilă, având în vedere modestia tehnologiei care a permis-o. Dacă doriți să recreați singuri experimentul Herschel, puteți găsi online instrucțiuni simple, pas cu pas .

În experimentul culminant al lui Herschel, prezentat Societății Regale pe 6 noiembrie 1800, el a produs un „spectru de căldură”, arătând cum varia temperatura măsurată în funcție de distanța față de capătul roșu al spectrului vizibil. Era, în esență, un desen liniar al pisicii sale invizibile. Într-o lucrare anterioară, el oferise chiar ceea ce un om de știință modern ar numi o explicație evoluționistă a motivului pentru care o mare parte din Univers este invizibilă pentru noi:

”Admițând, așa cum este foarte probabil, că organele văzului sunt adaptate doar pentru a primi impresii de la particule cu un anumit impuls, se explică de ce maximul de iluminare ar trebui să fie în mijlocul razelor refrangibile; deoarece cele care au impulsuri mai mari sau mai mici sunt susceptibile de a deveni la fel de improprii pentru impresii vizuale.”

Simplu spus, noi, animalele umane limitate, vedem doar ceea ce avem nevoie pentru a supraviețui.

Ar putea părea inevitabil ca Herschel să se fi angajat apoi în investigații mai ample asupra luminii de dincolo de lumină sau cel puțin ca alți cercetători să fi abordat o astfel de agendă. În realitate, investigațiile lui Herschel au fost curând împiedicate de termometrele rudimentare de care dispunea, care erau precise doar cu aproximativ jumătate de grad. Crearea oricărui tip de imagine sau instantaneu al tărâmului de dincolo de roșu era imposibilă folosind astfel de dispozitive simple. Herschel era limitat, de asemenea, de teoriile predominante ale vremii. La începutul secolului al XIX-lea , majoritatea oamenilor de știință considerau lumina ca o ploaie de particule și căldura ca un fluid mobil numit „caloric”.

Herschel pare din ce în ce mai învins în succesiunea de lucrări pe care le-a prezentat Societății Regale pe parcursul anului 1800. Până în luna mai a acelui an, el mărturisise cu amărăciune că „terminația unui spectru prismatic nu poate fi stabilită cu exactitate”. Nu avea nicio dorință să fie atras în dispute controversate despre natura căldurii. Herschel era un empirist prin natura sa, iar marea sa aspirație era să fie cartograful ceresc suprem.

Când și-a dat seama că nu putea cartografia limitele noului său peisaj invizibil, a revenit la provocarea mai accesibilă de a cartografia stelele și nebuloasele.

Și acolo, povestea Universului nevăzut a stagnat mult, mult timp. Ceea ce realizase Herschel nu era atât o revoluție științifică, cât ceva mai amplu și mai puțin bine definit: o transformare perceptivă lentă. Privirea în lumea infraroșie necesita dezvoltarea unor tehnologii senzoriale complet diferite, care ne-ar putea duce mult dincolo de ceea ce organele noastre vizuale sunt adaptate să vadă.

Charles Piazzi Smyth, Astronomul Regal al Scoției, a făcut un progres incremental, dar semnificativ, în 1856, la mai bine de trei decenii după moartea lui Herschel. El a detectat razele infraroșii de pe Lună folosind un termocuplu, un tip de termometru inovator pe atunci, care măsoară temperatura pe baza modului în care electricitatea curge prin doi conductori adiacenți. Părea logic ca Luna să reflecte razele de căldură invizibile de la Soare, dar Smyth furnizase dovezi concrete. Mai profund, când și-a efectuat măsurătorile în diferite puncte de pe Muntele Guajara din Spania, a descoperit că Luna în infraroșu părea mai slab luminoasă la altitudini mici. Oricare ar fi fost aceste raze dincolo de roșu, ele erau evident absorbite de atmosfera Pământului.

Tehnica lui Wood a dezvăluit tărâmul fantomelor lui Herschel, un loc unde cerul este întunecat, iar copacii strălucesc cu reflexii infraroșii stranii.

Fiecare progres senzorial ulterior a fost la fel de greu obținut. Începând cu anii 1870, astronomul și pionierul aviației Samuel Pierpont Langley a inventat bolometrul (un tip mai precis de termometru electronic) și l-a folosit pentru a cartografia spectrul infraroșu al Soarelui pentru prima dată. În anii 1910, fizicianul William Coblentz a înlănțuit mai multe termocupluri pentru a crea o „termopilă” capabilă să detecteze razele infraroșii de la stele, planete și nebuloase.

În același deceniu, inventatorul Robert Williams Wood a combinat o peliculă sensibilă la infraroșu, recent dezvoltată, cu un filtru special („sticla lui Wood”) care acoperea complet lumina vizibilă. În acest fel, a reușit să fotografieze peisaje terestre în raze infraroșii.

Tehnica lui Wood a funcționat doar în plină zi, folosind expuneri extrem de lungi, dar în cele din urmă a dezvăluit tărâmul fantomelor lui Herschel. A expus peisajul lumii infraroșii, un loc unde cerul este întunecat, iar copacii strălucesc cu reflexii infraroșii stranii.

Sperând să extindă vederea în infraroșu în spațiul cosmic, cercetătorii au călătorit până în vârfurile munților, deasupra majorității atmosferei Pământului, mânuind noi detectoare electronice de sulfură de plumb, mult mai sensibile decât cele cu peliculă. Echipați astfel, astronomii Gerry Neugebauer și Eric Becklin au realizat următorul mare salt perceptiv în 1966. Folosind un telescop construit special, situat pe Muntele Wilson din California, cei doi au studiat cerul în infraroșu. În constelația Orion, au observat o strălucire neidentificată - ceva care era puternic în infraroșu, dar complet invizibil pentru telescoapele convenționale.

„Obiectul Becklin-Neugebauer” este considerat acum o stea masivă, învăluită într-un cocon de gaz prăfuit care blochează toată lumina vizibilă, dar nu și razele infraroșii, care sunt mai penetrante. A fost primul obiect ceresc descoperit vreodată doar în radiații infraroșii. Chiar și atunci, studiul razelor infraroșii din spațiu a rămas un domeniu de cercetare plictisitor și marginal. Toți primii exploratori ai invizibilității s-au confruntat cu aceeași limitare: puteau ajunge pe vârfuri de munți, puteau să se îndrepte spre baloane sau chiar să privească printr-o gaură din fuselajul unui avion de transport cu reacție C-141A (serios, asta făceau), dar erau încă împiedicați de întunecimea densă a atmosferei planetei noastre, care bloca infraroșul. Astronomia în infraroșu nu și-a luat zborul până când nu a putut să zboare la propriu, folosind rachetele erei spațiale.

În anul 1983, Statele Unite, Regatul Unit și Olanda și-au unit forțele pentru a lansa Satelitul Astronomic în Infraroșu (IRAS), primul telescop spațial cu infraroșu adevărat. Acesta a înconjurat Pământul pe o orbită aproape polară, la 900 km deasupra solului. În doar 10 luni de funcționare, IRAS a detectat 350.000 de surse în infraroșu și ne-a deschis ochii către o latură complet necunoscută a Universului. A observat nori subțiri de gaz și praf, de tip „cirrus”, între stele și discuri calde în jurul stelelor tinere, dezvăluind locurile de naștere ale noilor planete.

Reporterii au scris articole care le-au tăiat respirația când IRAS a înregistrat strălucirea misterioasă a unei posibile lumi de mărimea lui Jupiter, ascunsă chiar dincolo de sistemul nostru solar. „Tot ce vă pot spune este că nu știm ce este”, a spus Neugebauer, care la acea vreme era șef de știință la IRAS. Analize ulterioare au dezvăluit că obiectul nu era o planetă care amenința Pământul, ci o galaxie plină de stele: o privire asupra modului anterior necunoscut prin care galaxiile se inundă cu stele nou-născute atunci când se ciocnesc încet și puternic unele de altele.

Fiecare nou tip de observator a generat o nouă familiaritate umană cu un alt strat al realității anterior ascunse.

JWST este o elaborare maiestuoasă a realizărilor IRAS, extinzând privirea noastră în infraroșu până la marginile Universului. Este, de asemenea, o elaborare a motivațiilor care au ghidat munca lui Herschel. Cel mai mare obiectiv al său ca observator a fost ceea ce el numea „măsurarea cerului”. El a încercat să catalogheze fiecare stea vizibilă de pe cer și să estimeze distanța acesteia, cu intenția de a cartografia întregul Univers. Viziunea extinsă în infraroșu a JWST ne aduce acum aproape de finalizarea acestei sarcini.

Trăim într-un Univers în expansiune, ceea ce înseamnă că lumina vizibilă provenită de la galaxii extrem de îndepărtate este extinsă adânc în infraroșu. Istoria timpurie a cosmosului este ascunsă în acele raze ascunse, inaccesibile telescoapelor de pe sol. Detectoarele JWST sunt special concepute pentru a aduce în câmp vizual lumina infraroșie extinsă, văzând înapoi la momentele istorice în care primele galaxii s-au aprins. Una dintre observările JWST - o galaxie denumită JADES-GS-z14-0 - este cel mai îndepărtat obiect cunoscut omenirii. Observăm această galaxie de acum 13,4 miliarde de ani, când Universul avea doar a 50-a parte din vârsta sa actuală.

Observată de Telescopul Spațial James Webb, JADES-GS-z14-0 deține în prezent recordul pentru cea mai îndepărtată galaxie cunoscută.

Ceea ce este remarcabil nu este doar faptul că putem vedea un astfel de lucru, ci și faptul că putem recunoaște ce este și îi putem da un sens. Astronomii analizează deja lumina invizibilă a acestei galaxii incipiente, studiindu-i compoziția și evaluând strălucirea stelelor sale tinere. Echipe de la NASA și de la Observatorul European Sudic au emis comunicate de presă. Agențiile de presă din întreaga lume au remarcat descoperirea. Detectarea luminii invizibile de la marginea Universului cunoscut a fost înregistrată ca un progres interesant, dar obișnuit, în explorarea astronomică.

În 1998, filozofii Andy Clark și David Chalmers au propus o înțelegere radicală a cunoașterii care ar putea lua în considerare noul domeniu. În lucrare, ei au susținut că gândirea umană nu se oprește la craniu, ci se extinde în instrumentele și mediul din jurul nostru - inclusiv în mediul nostru tehnologic. Ei au numit acest cadru „ mintea extinsă ”. De exemplu, au descris o persoană care interacționează cu un ecran de computer care afișează forme geometrice. Individul nu doar percepe formele; le manipulează mental - rotindu-le, mișcându-le, imaginându-le - ca și cum obiectele ar fi prezente fizic. În acest fel, persoana și mașina formează un „sistem cuplat”, formele digitale devenind parte a peisajului cognitiv al individului.

Văzut prin această lentilă, JWST devine mai mult decât un simplu observator îndepărtat. Fluxul de date în infraroșu pe care îl captează poate fi considerat parte a conștientizării noastre în continuă evoluție asupra cosmosului. Detectoarele sale ne extind raza senzorială; imaginile sale cu galaxii antice ne remodelează lumea mentală interioară; iar vasta sa arhivă, stocată în Baltimore, Maryland, funcționează ca o anexă externă a memoriei umane.

Chiar dacă nu se îmbrățișează pe deplin ipoteza Clark-Chalmers, implicațiile rămân izbitoare: JWST poate fi înțeles ca o proteză senzorială - precum un implant retinian sau cohlear - nu doar că îmbunătățește percepția, ci devenind parte a modului în care cunoaștem lumea.

Pacienții care primesc astfel de implanturi se adaptează rapid la ele, creierul lor asimilând inputuri sintetice alături de cele biologice. Nu e de mirare, așadar, că astronomii și publicul larg nu au dificultăți în a identifica forma și semnificația unui obiect precum JADES-GS-z14-0. Mințile noastre se adaptează la fel de ușor la inputurile care transmit informații de la franjurile invizibile, precum și la inputurile care descriu lumina și sunetul obișnuite.

Extinderea simțurilor umane, începută de Herschel cu umilul său experiment cu prismă și termometru, a continuat de atunci la razele gamma și undele radio și chiar dincolo de radiații, în neutrini și unde gravitaționale , ambele fiind acum în raza noastră vizuală tehnologică. Fiecare nou tip de observator a generat o nouă familiaritate umană cu un alt strat al realității anterior ascunse.

Clark și Chalmers au exprimat în mod explicit ce se întâmplă pe măsură ce tehnologia ne extinde simțurile și dărâmă barierele percepției umane: „odată ce hegemonia pielii și a craniului este uzurpată”, au scris ei, „am putea fi capabili să ne vedem mai cu adevărat ca creaturi ale lumii”.

Haideţi, haideţi, fiţi români, să ne asumăm zilele trecute de glorie şi să ne fie exemplu. Suntem un neam luptător, un neam glorios şi hâtru şi oricât ar vrea să ne insulte cozile de topor, intelectualii ciumei, noi ştim că cine râde la urmă, râde mai bine! Cum zicea săracul Cornel Vulpe, unul dintre “ţine-calul” mareşalului Antonescu, Dumnezeu să-l odihnească, “Domnu’ Radu, i-am păcălit pe romani, pe migratori, pe slavi, apoi pe turci, pe francezi, pe nemţi, pe ruşi… îi păcălim noi şi pe ăştia!” “Pe cine, nea Vulpe?” ”Lasă că ştii matale!”

Dar cum trece timpul şi nu v-am spus ceea ce aveam de gând, despre astrologie… aşa că uitaţi-vă pe horoscopul meu, este ceva mai special pentru că este pentru weekend! Dar o s-o fac mâine, după mâine, pentru că şi fără “kalendarul pisicilor” ştiţi deja că, în definitiv, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 mai – 1 iunie 2025

BERBEC Weekend-ul îţi este favorabil în toate, dar trebuie să fii prudent, mai ales să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc sau metal. Moderaţie în relaţiile cu semnele de pământ.

Sâmbătă, în toata aceasta dorinţă de afirmare a eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele multe determina destainuiri şi mai şi...

Duminică, simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu şi încăpăţânarea ta se pot răzbuna astăzi. Atenţie la discuţiile aprinse cu cineva din anturaj de la care vrei sa obţii ceva important. Până la urmă de voie, de nevoie, persoană în cauză poate să cedeze, dar nu vei obţine exact ce doreai.

TAUR Ceea ce începi în această zi poate aduce rezultate. Este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi obiecte de folosinţă îndelungată. Nu uita de jucării, pentru mâine!

Sâmbătă, dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină. Este o perioadă furtunoasă. Cu toate că, până la urmă, se va vedea doar partea de deasupra a gheţarului, ca de obicei în astfel de poveşti.

Duminică, emoţional, tu te simţi dornic să te bucuri de deliciile perspectivei, aşa că poţi să stai mai mult pe acasă, cu cei pe care îi iubeşti, sau să pleci într-o scurtă (da, scurtă) vizită. Saturn întârzie din nou anumite lucruri, iar răspunsul pe care îl aştepţi se lasă şi el aşteptat... Nimic malefic. O întâlnire neaşteptată. Cineva te bănuieşte dar nu îndrăzneşte să zică nimic. Deocamdată...

GEMENI O perioadă în care te descurci bine cu problemele de weekend. Poţi face mici schimbări de ambianţă, acasă, scurte călătorii. Sâmbăta - zi de cumpărături săptămânale, dar şi de cadouri!

Sâmbătă profita si găseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Lasă ironiile şi cinismul măcar pentru perioada zilei de astăzi.

Duminică nu mai face atatea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi. Prietenii te cauta să-ţi împartaşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi.

RAC Eşti convingător şi inspirat şi îţi alegi cu talent vorbele. În această ultimă zi de mai eşti gata să-ţi susţii interesele mai mult decât în toată luna. Cei din juul tău sunt impresionaţi!

Sâmbătă nu rata ocaziile din cauza încăpăţănării sau a prudenţei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese.

Duminică relaţiile sentimentale sunt bine aspectate, însă. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le, cel mai probabil şi cel mai indicat, în domeniul relaţiilor sentimentale. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, ca să nu zăpăceşti familia şi să confunde ficţiunea cu realitatea.

LEU Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se poate să primeşti niste veşti şi să te nelinişteşti din cauza unor probleme de familie sau de relaţii sociale, de anturaj.

Sâmbătă poate fi un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Ceva se poate întâmplă – mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti precaut, vigilent şi prudent - totul este foarte bine.

Duminică evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, curentul şi datoriile. Oferă respect celor mai bine plasaţi ca tine pe scara socială pentru că omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez.

FECIOARĂ Sănătatea nu e afectată, dar este bine să dai dovadă de prudenţă şi să eviţi umezeala şi curentul. Magnetismul personal e în creştere, în weekend poţi lămuri unele situaţii sentimentale.

Sâmbătă eşti într-o uşoară pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi în special alimentaţia. Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din plante iti refac vitalitatea!

Duminică ai oarece probleme de rezolvat. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii şi părinţii. Deci, este momentul sa-ti faci prieteni şi să fii în termeni excelenţi cu familia, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie de sprijinul si ajutorul lor binevoitor, poate chiar în curând.

BALANŢĂ În weekend nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături! Limitează cheltuielile la strictul necesar.

Sâmbătă este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi, poate noi simţăminte şi sentimente.

Duminică nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Să schimbi planuri vechi înseamnă inconsistenţă nu promovarea noului. Întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

SCORPION O perioadă favorabilă pentru discuţiile şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Simţi că eşti aproape de o reuşită, în acest weekend pregăteşte ultimile detalii...

Sâmbătă, o zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Pe total o zi activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Lucrările s-au aglomerat din nou, ai mult de munca si niciun chef.

Duminică, la prânz, poate este bine să-ţi îndulceşti viaţa aşa că oferă-ţi o prăjitura şi poate ieşi pe seară la un film şi la un suc in oraş. Până la urma în urma efortului făcut o să simţi o oboselă interesantă, dacă nu chiar plăcută. O sa visezi frumos şi colorat…

SĂGETĂTOR Cu toată vremea capricioasă ai un moral de invidiat! O perioadă agreabilă pe care o parcurgi cu zâmbetul pe buze şi cu o atmosferă plăcută. Cadourile cumpărate pentru copii te bine dispun!

Sâmbătă, trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă.

Duminică configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios. Mai bine du-te la cumparaturi în mall, supermarket, sau la o cafea şi un suc cu prietenii.

CAPRICORN Cauţi, azi, sâmbătă şi mâine, persoane plăcute din familie, din anturaj, cu care să te simţi bine şi să-ţi împărtăşeşti gândurile. Ai nevoie să-ţi verifici valorile personale şi alegerile tale!

Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. S-ar putea să ai nevoie de ajutor! Daca este vorba de treburi casnice nu te speti, pune-i pe toţi la treaba!

Duminică, Mercur, relativ bine aspectat, te ajută să-ţi focalizezi atenţia către o lista de prioritaţi şi să comunici decent fiecăruia ce are de făcut, ca să nu se mai intre în obişnuita criză de timp. Ca să rezolvi conflictul şi să aplanezi bârfele pe seama ta, trebuie să apelezi la un intermediar neutru, dar bine intenţionat.

VĂRSĂTOR Perioada acestui weekend te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei dragi, apropiaţi, cu familia, cu prietenii. O veste pare că te interesează. Domeniul sentimentale e aspectat favorabil.

Sâmbăta aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor. Dacă stai cu chirie şi vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul.

Duminică, până la urmă cu toată activitatea tensionată, este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei „activităţi” susţinute.

PEŞTI În acest weekend supraveghează tonul vocii tale şi vorbele cu două înţelesuri. Comunicarea este afectată, mai bine vorbeşte puţin, clar şi precis. Peştii sunt vieţuitoare foarte tăcute!

Sâmbătă, fii mai “zen”, relaxează-te! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nu stă în puterea ta să le rezolvi toate problemele.

Duminică este o perioadă de timp care propice pentru planuri de viitor. O veste bună, sau cel puţin aşa pare. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie!