Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 decembrie 2025. Revelion!

Pe 31 decembrie s-au născut Henri Matisse, Anthony Hopkins, Donna Summer, Ben Kinsley, Val Kilmer, Enea Hodoş, Ilarie Voronca, Mihai Dascăl, Miliţa Petraşcu, Nell Cobar.

Nimic important în calendar, doar Sfinţii Hermes şi Melania Romana. Nimic, nimic în "Kalendar" dacii, în perioada aceasta, aveau alte treburi, poate diplomatice, nu sărbătoreau.

Mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi îmi scrieţi să vă povestesc despre obiceiurile românilor dintre cele două războaie. Nu le ştiu pe toate, ştiu doar ce făcea familia mea, din auzite şi văzute.

Pentru familia mea, anul 1937 a fost un an bun şi se pregăteau pentru un an şi mai bun. Nu conta cine era la putere, liberalii sau ţărăniştii, sau aventurile regalităţii. România era, la scara de atunci, o ţară prosperă, cu o monedă puternică. Ceea ce se răsfrângea asupra celor care munceau. Iar bunicii mei munceau de dimineaţă până seara, de aceea aveau proprietăţi.

Familia mea, toată, cu mic, cu mare, în seara de Revelion se ducea neapărat la reprezentaţia lui Tănase, la teatrul de revistă, sau la o comedie la cinematograful "Florida". Masa se punea pe la ora 10 seara, când soseau şi invitaţii. Aşa s-a întâmplat şi la Revelionul lui 1938. Bucureştii erau de invidiat în acel an, anul 1937 fusese bun, iar 1938 se întrevedea ca un an de belşug. Da, 1938 a fost cel mai bun an al României, din toate timpurile, păstrând proporțiile. ”1938 a fost anul în care toți țăranii și-au cumpărat bocanci noi!” a scris Nae Ionescu.

Dar, ce se servea la masă? Am fost informat de domniile voastre că articolul meu, ”Masa de Crăciun din 1937” a fost viral anul acesta pe tv și radio, mai peste tot. Chiar dacă nu au menționat sursa, EVZ, sunt mulțumit că lumea pomenește pe bunicul meu, dom’ Pscale și pe bunica Uța. Merită, au fost niște oameni excepționali !

Sigur, din nou salata de beuf, răcituri de porc şi curcan, chifteluţe de carne de pasăre, tot curcan, sau porc. Apoi marea plăcintă cu carne, etajată, cu multe straturi, cu un gust desăvârşit. Pescărie, dar în familia mea era o ciudăţenie, de Revelion se mâncau conserve de peşte franţuzeşti, belgiene sau olandeze, aduse pentru băcănia bunicii Uţa.

Tot timpul nopţii Revelionului băcănia bunicii rămânea deschisă. Din când în când coniţa Uţa sau Leana, ajutoarea ei, se repezeau la auzul clopoţelului de la uşa de intrarea a băcăniei. Câte un vecin care avea nevoie de un kil de vin, sau terminaseră pâinea, sarea, piperul, muştarul etc. Şi asta tot timpul Revelionului, până la ora 6 dimineaţa. Băcănia bunicii Uţa cred că a fost primul ”non-stop” din Bucureşti.

Apoi sărmăluţe, de data aceasta în foi de viţă şi cu iaurt sau smântână, musaca, sau dichisita friptură Beef Wellington. Vinurile potrivite, alb pentru pescărie, roşu sec pentru friptură.

Se discuta şi se mânca până când la radio se dădea ora exactă de la miezul nopţii. Atunci se destupau cu zgomot mare sticlele de şampanie. Fiecare lua de mână pe cineva cu care voia să fie împreună în noul an. Soţiile îşi cuprindeau soţii, bunicii înfăşcau câte un nepoțel.

Atunci începea petrecerea. Se dansa, se jucau jocuri, se făceau farse. Se dansa tango, charleston şi konga pe suntele plăcilor marelui patefon "His Master's Voice". Cred că pe undeva mai am o cutie cu ace de patefon, iar în bibliotecă mai există câteva zeci de plăci pentru patefon. Numai patefonul a dispărut, ca şi pianul mamei, un superb "Stainway & Sons".

În anul 1938 petrecerea continua, se mai obosea de atâta dans, aşa că se juca rummy şi cărţi.

Jocul de cărţi din familia mea, cel pe care l-am apucat prin anii 50' a fost unul singur: Canasta! Se juca acest joc de cărţi cu înfocare şi cu pasiune, se ţineau scorurile ani întregi şi se tranşau rivalităţi superbe şi pretenţii absolute. Pentru că jocul de Canasta este ca şi viaţa, spunea simplu Segundo Santos del Montevideo, cel mai bun jucător de Canasta al tuturor timpurilor. Era o modă, sigur că da, ca şi ginul şi konga. Dar şi astăzi eu joc Canasta. Se potriveşte familiei mele, sângelui nostru!

Dimineaţa venea, cu plăcinta cu răvaşe şi ciorba de potroace. Coniţa Uţa închidea băcănia. Era semn, pentru musafiri, să se mai ducă şi acasă. Greu se mai despărţeau de gazde! Pentru că petrecerile din familia mea erau de neuitat. Nu pentru opulenţă şi cine ştie ce preparate. Aţi văzut, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că preparatele culinare erau mai degrabă modeste, chiar dacă erau numeroase. Sigur, excelent preparate.

Musafirii veneau la petrecerile noastre pentru veselie şi bucurie, pentru atmosfera incomparabilă pe care ştiau să o întreţină ai mei, pentru dans şi... Canasta!

Poate că v-am mai fost odată de folos, poate v-am dat o idee pentru petrecerea de Revelion.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi petreceţi, fiţi veseli şi bucuroşi, să vă prindă secunda trecerii în 2026 cu bani în buzunar şi înconjuraţi de cei dragi!

Eu vă spun, ca la Revelionul din 1938:

După cum v-am mai informat, mâine pentru prima zi a anului veți avea ”Horoscop 2026”. Mai este puțin, doar mâine este o altă zi, pardon, un alt an !

BERBEC Sunt indicate activităţile obişnuite pentru ultima zi a anului. Horoscopul foarte complex justifica opinia să te distrezi la noapte cât poţi, pentru că 2026 poate fi un an hotărâtor pentru tine! Ai pus la cale felurite surprize pentru cei dragi si abia astepti sa le vezi reactiile in noaptea de Revelion. Bucuria lor este si bucuria ta, pe care o meriti. O zi splendida pentru tine. Te simti usor si fericit fara sa stii de ce. Poate mirosul de bunatati si forfota de sarbatoare sunt de vina.

TAUR O zi densă şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Încearca sa te înconjori de oameni de calitate la Revelion, diseară, şi apoi în tot anul 2026 poţi reuşi în ceea ce îţi propui! Iti pare bine ca aerul miroase a bomboane colorate si a ciocolata fierbinte. Pana seara pui totul la punct si masa e fastuoasa, cu lumanari ! Cine te iubeste stie ca adori sarbatorile si, mai ales, pregatirea Revelionului cu sclipirile lui fastuoase. E timpul tau de noroc si de pace ! Zodia îţi este favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.

GEMENI La treabă! Mai ai mici lucruri, amănunte de aranjat, pentru nopatea Anului Nou. Revelionul este un reper, convenţional, pentru o nouă etapă în viaţa ta. Anul Nou nu poţi să-l amâni! O zi minunata pentru tine. Te-ai pregatit sa fii linistit si sa primesti prin toti porii sarbatoarea sfarsitului de an. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Cadoul de Revelion care îţi place să-l primeşti, sau să-l dăruieşte, este o carte bună!

RAC Un pic de melancolie, de amintiri, visuri pentru viitor, nevoia de prieteni în jurul tău, iţi dau forţa să faci ultimele cumpăraturi pentru un Revelion strălucitor. Neapărat, şampanie! Vine Revelionul, iar configuratia Cosmosului este blanda pentru tine. Lasa ambitiile si vanitatea de o parte si bucura-te de seninatatea sarbatorii. Totul este curat in jurul tau si pregatit pana la ultimul detaliu. Ai asortat lumanarile, servetele. Astepti prietenii. Bucura-te ! Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura şi pentru sporturi de iarnă.

LEU O perioadă bună. Dar nu pleca nicăieri, drumurile sunt periculoase! 2025 a fost un an bun pentru tine. Ai avut şi necazuri, dar pe total nu ai de ce să te plângi. 2026 va fi un an şi mai bun! Iubesti zilele acestea in care toata lume se gandeste, sau ar trebui sa se gandeasca la cele sfinte. Ca o pauza necesara in lacomia globalizata şi în criza programată. Esti vesel si detasat de toate, ca si cand sarbatoarea Anului nou trebuie tinuta adanc in suflet si consumata cu portia, ca un panaceu, ca un medicament miraculos.

FECIOARĂ În ultima zi a anului domeniul sentimental este favorizat. Mai ai mici detalii de aranjat pentru Revelion. In clipa Noului An să fii împreună cu cei pe care îi iubeşti, ca să aveţi noroc! Aştepti ca un copil alte daruri dupa cele primite de la cei trei Magi si iti creezi singur legenda de care ai atata nevoie. Este frumos si de asta data, de Revelion! Esti dragut si vesel cu cei din jur, pentru ca spatiul tau de visare se confunda cu cantecele de sfrasit de an. Primesti vesti bune despre o calatorie. După o periodă nu prea bună ai, în sfârşit, o zodie fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun.

BALANŢĂ Crezi că eforturile tale din 2025 vor rodii in 2026. De Revelion trebuie să te fereşti de mişcările bruşte. Drumurile nu sunt indicate, mai ales nu trebuie să te prindă Anul Nou pe drum. Mirosul cozonacilor este acoperit doar de miresmele imbietoare ale sarmalelor. Cu toate ca nu ai realiza ceea ce ti-ai propus, te simti bine ! Esti multumit de cadourile pregatite, cu sufletul plin de multe amintiri înduioşătoare. Spiritul bucuriei te ajută să pregăteşti un Nou An fabulos. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare; de asemenea supraveghează-ţi regimul alimentar. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi.

SCORPION Surprizele se ţin lanţ, şi, din fericire, sunt numai din cele placute. Astăzi ai o veste foarte buna de departe, care te surprinde plăcut! Revelionul, indică stelele, cu familia şi prietenii! Revelionul nu te lasa indiferent, pentru ca simti ca numai impreuna cu cei pe care ii iubesti poti sa te simti intr-adevar bine! Generozitatea ta este intrecuta doar de visurile tale, dar te simti excelent cand pregăteşti daruri si anticipezi bucuria celorlalti. Conjunctura de Revelion şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile nu sunt sub un semn fast, stai acasă şi înţelept te vei numi!

SĂGETĂTOR Este bine să eviţi, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv. Anul se termină într-o jenă financiară, dar este o problemă generală a tuturor zodiilor. Amână pentru la anul ce nu poţi rezolva Ştii sa faci cadouri ca nimeni altul, surprinzand pe cei din jur. Esti darnic, desi multa lume nu intelege de ce cheltuieşti toţi banii pentru pregătirea Revelionului! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, sigur în 2026! O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie.

CAPRICORN Ultima zi a anului are o conjunctură favorabilă! Dar trebuie o curăţenie dramatică! Urmează să faci un Revelion memorabil şi trebuie să faci loc viitoarelor pete de vin roşu şi de maioneză! Esti prins în vârtejul celor care ştiu să organizeze petreceri. Vor sa te ia cu ei la munte, dar nu ai chef de zapadă, frig şi drumuri blocate de nesimţirea autorităţilor. Schimbări în bine, mai bine stai acsă, ca să faci parte din schimbare! O veste îţi poate face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii din vârsta a treia este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte reumatismele la genuchi. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate în noaptea Anului Nou!

VĂRSĂTOR Evită deciziile care duc la schimbări majore. Eşti agitat şi obosit, prea solicitat de toate problemele ca să ai timp şi pentru tine. Dar, ca întotdeauna, ai emoţii inainte de Anul Nou. De Revelion, aspecte planetare favorabile. Cei din anturajul tau recunosc ca ai dreptate si iţi accepta programul de noaptea Anului Nou. Ultima zi a anului 2025 avantajează munca artistică şi creaţia. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi Vărsători printr-o creştere a agresivităţii. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi.

PEŞTI Una dintre cele mai bune zile ale anului. Altă zi mai bună nu poţi să mai ai, la noapte 2025 se termină! Urmează-ţi programul de Revelion şi evită activităţile care nu sunt absolut necesare! Împartasesta-te din magia Anului Nou si da curs Spiritului bun si generos. Imapaca-te cu toti, daruieste-i pe cei oropsiti de soarta ! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti adevărata chemare în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Un obiect de artă sau o icoană sunt cadourile cuvenite pentru zodia Peştilor.