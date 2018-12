Revelionul, așa cum a fost, acum 80 de ani, în familia mea. Revelion 1939. Horoscop 31 decembrie 2018.

Horoscop Vă mulţumesc, dragi prieteni, pentru aventura zilnică în care am fost împreună, iată, în anul care se sfârşeşte astăzi. Începem împreună un al optulea an, pe care sper să-l termin, la fel ca pe acesta. Am încercat să restitui modul originar, cunoscut de puţini, prin care un astrolog îşi sfătuia în vechime, sau chiar astăzi, singurul „client” pe care îl avea, sau îl are, un rege, un împărat, un preşedinte. Astrologul nu-i ghiceşte viitorul regelui, este de fapt o prostie, ci îi dă sfaturi bune, îi descrie cum să se comporte, ce să facă, ca să evite obstacolele şi necazurile calculate şi interpretate prin metoda astrologică.





31 decembrie

Horoscop Pe 31 decembrie s-au născut Henri Matisse, Anthony Hopkins, Donna Summer, Ben Kinsley, Val Kilmer, Enea Hodoş, Ilarie Voronca, Mihai Dascăl, Miliţa Petraşcu, Nell Cobar.

Horoscop Nimic important în calendarul creştin ortodox, doar Sfinţii Hermes şi Melania Romana. Nimic, nimic, în "Kalendar", geto-dacii, în perioada aceasta, aveau alte treburi, poate diplomatice, poate de expediţii, poate de aprovizionare, nu sărbătoreau nimic. Cel mai probabil era că stăteau la cald, în satele fortificate şi aşteptau să treacă frigul!

Vă mulţumesc, dragi prieteni, pentru aventura zilnică în care am fost împreună, iată, în anul care se sfârşeşte astăzi. Începem împreună un al optulea an, pe care sper să-l termin, la fel ca pe acesta. Am încercat să restitui modul originar, cunoscut de puţini, prin care un astrolog îşi sfătuia în vechime, sau chiar astăzi, singurul „client” pe care îl avea, sau îl are, un rege, un împărat, un preşedinte. Astrologul nu-i ghiceşte viitorul regelui, este de fapt o prostie, ci îi dă sfaturi bune, îi descrie cum să se comporte, ce să facă, ca să evite obstacolele şi necazurile calculate şi interpretate prin metoda astrologică.

Pentru mine toţi sunteţi, dragi prieteni, nişte regine, niște regi!

Să ştiţi că dacă la noapte vă clătinaţi, stelele spun că este semn bun, nu este cutremur, trebuie să lăsaţi paharul! Din nou, pentru a câta oară, am avut dreptate, nici un cutremur mai mare de 4 grade, niciunul perceptibil, într-o perioadă în care presa isterică, anarhistă și antinațională vă amenința cu toate gurile unui balaur infernal cu ”cutremurul de Crăciun”. Dar v-am avertizat, cînd era cazul, de exemplu, scriam pe 27 octombrie, vezi: ”La schimbarea orei exista un risc seismic, perceptibil.” https://evz.ro/horoscop-loveste.html. Să ne amintim că pe 28 octombrie, a avut loc un cutremur de 5,8 grade pe scarea Richter, perceptibil în multe zone din România, la ora locală 03:38:11, la timpul schimbării orei de iarnă, cum am precizat. Multe, foarte multe dintre pronosticurile mele s-au realizat, nu le pomenesc pe toate, lauda de sine nu miroase a bine, dar vă spun toate acestea ca să consultați cu încredere horoscopul meu, sfaturile mele, amintirile și pildele pe care vi le povestesc. Vreau să vă ajut, să vă fac viața mai ușoară și mai plăcută. Cu un sfat bun, o vorbă veselă, o amintire - prevenit, înseamnă pregătit!

Mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi îmi scrieţi să vă spun cum o să petrec eu Revelionul. Şi să vă povestesc despre obiceiurile românilor dintre cele două războaie. Nu le ştiu pe toate, ştiu doar ce făcea familia mea, din auzite şi văzute. Aţi ghicit corect, eu nu fac decât să repet, sa continui, ce am văzut, la mine acasă, în familia mea. Adaptate la situaţia mea de pustnic în rodaj şi la puţinul pe care îl am. Mă repet, dar repetiția este mama învățăturii.

Haideţi să vedem cam cum era Revelionul 1939, un an de referinţă pentru România. Pentru familia mea, anul 1938 a fost un an bun şi se pregăteau pentru un an şi mai bun. Nu conta cine era la putere, liberalii, sau ţărăniştii, sau aventurile regalităţii. România era, la scara de atunci, o ţară prosperă, cu o monedă puternică, cu o dinamică bună a dezvoltării și a industrializării. Ceea ce se răsfrângea asupra celor care munceau. Pe ai mei nu îi interesa politica, doar munca, familia, prietenii şi ţara! Iar bunicii mei munceau de dimineaţă până seara, de aceea aveau proprietăţi, aveau bani şi speranţe de mai bine. Cu toate că în Europa era tensiune și urletele revanșarde ale lui Hitler se auzeau tot mai tare și mai fioros. Anul 1938 a fost ultimul an de pace.

Masa de Revelion, în familia mea, nu era aşa de bogată ca cea de la Crăciun. Acum conta veselia, bucuria, petrecerea, speranţa şi norocul!

Familia mea, toată, cu mic cu mare, în seara de Revelion, se ducea neapărat la reprezentaţia lui Tănase, la teatrul de revistă, sau la o comedie, la cinematograful "Florida". Masa se punea pe la ora 10 seara, când soseau şi invitaţii. Aşa s-a întâmplat şi la Revelionul lui 1939. Bucureştii erau de invidiat în acel an, anul 1938 fusese bun iar 1939 se întrevedea ca un an de belşug. Nu a fost să fie... Dar ce se servea la masă?

Sigur, din nou salata de beuf, răcituri de porc şi curcan, chifteluţe de carne de pasăre, tot curcan, sau porc. Apoi marea plăcintă cu carne, etajată, cu multe straturi, de un gust desăvârşit, bine echilibrată cu curry, dafin şi piper. Murături și muștar de Dijon. Pescărie, dar în familia mea era o ciudăţenie, de Revelion se mâncau conserve de peşte franţuzeşti, sau olandeze, aduse pentru băcănia bunicii Uţa. Tot timpul nopţii Revelionului băcănia bunicii rămânea deschisă. Din când în când, coniţa Uţa sau Leana, ajutoarea ei, se repezeau la auzul clopoţelului de la uşa de intrarea a băcăniei. Câte un vecin care avea nevoie de un kil de vin, sau terminaseră pâinea, sarea, piperul, muştarul, sau mai pofteau la un mezel, etc. Şi asta tot timpul Revelionului, până la ora 6 dimineaţa. Băcănia bunicii Uţa cred că a fost primul non-stop din Bucureşti!

Apoi sărmăluţe, de data aceasta în foi de viţă şi cu iaurt sau smântână, musaca, sau dichisita friptură Beef Wellington pe care doar bunica Uţa ştia cum să-i potrivească foetajul şi durata ţinerii în cuptor. Cu salată de andive, aranjată cu ulei de măsline, lămâi şi sare de salină. Vinurile potrivite, alb pentru pescărie, roşu sec pentru friptură. Foetaje, ciocolată belgiană în batoane mari, tot din băcănie, bomboane fondante, tort „buturugă”.

Se discuta şi se mânca până când la radio se dădea ora exactă de la miezul nopţii. Anul Nou! Atunci se destupau, cu zgomot mare, sticlele de şampanie. Neapărat Veuve Clicquot, brut, o comandă specială. Sosite, șase sticle mari, de câte un litru jumătate, fiecare, într-o navetă frumoasă de lemn alb cu paie de hîrtie colorată ca să amortizeze șocurile. De fiecare dată dom Pascale spunea același lucru: ”Ciara lor de franțuji, Doamne iartă-mă, cum fac ei lucrurile astea bune și frumoase și noi nu putem să le facem la fel?”

Fiecare lua de mână pe cineva cu care voia să fie împreună în noul an. Soţiile îşi cuprindeau soţii, bunicii înfăşcau câte un copil. Cei care erau solo, singuri, băgau mâna în buzunar unde era, obligatoriu, o monedă de argint, monedele preţioase ale României de pe atunci. Acum țin în mână acum o monedă mare de argint. Am primit-o de la dom Pascale, bunicul meu, la Revelionul din 1959, acum 60 de ani. Mai avea bani de argint, pe atunci. Monedă Jubiliară, Carol I, anul 1906, valoare 5 lei. Ca să îmi revină amintirile. Ați văzut frumosul film ”Somewhere in Time”?

Atunci, în anul 1939, începea petrecerea. Se dansa, se jucau jocuri, mimă, se făceau farse. Se dansa mult tango, dar şi charleston şi konga pe suntele plăcilor marelui patefon "His Master's Voice". Cred că pe undeva mai am o cutie cu ace de patefon, iar în bibliotecă, aici, la București, sau, în Virginia, mai există câteva zeci de plăci de bachelită pentru patefon. Numai patefonul a dispărut, ca şi pianul mamei, un superb "Stainway & Sons".

Au dispărut aproape toţi membrii familiei mele, ce să mai regret lucrurile!

În anul 1939 petrecerea continua, se mai obosea de atâta dans, aşa că se juca rummy şi cărţi.

Jocul de cărţi din familia mea, cel pe care l-am apucat prin anii 50' a fost unul singur: Canasta! Se juca acest joc de cărţi cu înfocare şi cu pasiune, se ţineau scorurile ani întregi şi se tranşau rivalităţi cumplite şi pretenţii superbe. Pentru că jocul de Canasta este ca şi viaţa, spunea simplu Segundo Santos del Montevideo, poate cel mai bun jucător de Canasta al tuturor timpurilor. Era o modă, sigur că da, ca şi ginul şi konga. Dar şi astăzi eu joc Canasta. Am jucat mereu Canasta, i-am învăţat şi pe alţii, ca să pot juca! Se potriveşte familiei mele, sângelui nostru!

Dimineaţa venea, cu plăcinta cu răvaşe şi ciorba de potroace. Coniţa Uţa închidea băcănia. Era semn, pentru musafiri, să se mai ducă şi pe la casele lor. Greu se mai despărţeau de gazde! Pentru că petrecerile din familia mea erau de neuitat. Nu pentru opulenţă şi cine ştie ce preparate. Aţi văzut, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că preparatele culinare erau, mai degrabă, modeste și în cantități mici. Nu era cantină muncitorească, nu mâncau toți musafirii la fel, ci după preferințe, unii sarmale, alții plăcintă, ceilalți Wellington. Sigur, excelent preparate!

Musafirii veneau la petrecerile noastre pentru veselie şi bucurie, pentru atmosfera incomparabilă pe care ştiau să o întreţină ai mei, pentru dans şi... Canasta!

Şi anul acesta o să ţin tradiţia familiei. Dar cabaretul s-a mutat la TV5, pe care-l urmăresc de fiecare Revelion şi la filmele cu Norman Wisdom, Benny Hill și Mell Brooks, pe care le-am pregătit, mâncare o să fie puţină și săracă, cățeii o să mănânce bine, şi dansul mai potolit, sau deloc. Canasta, însă, o să fie la înălţime. De Crăciunul trecut am primit din State, ştiindu-se obiceiul familiei, un cufăr-Canasta conţinând o mulţime de pachete duble de cărţi de plastic, admirabil făcute, de artişti desăvârşiţi, carnete-formulare de ţinut scorul, multe creioane de lux, cu gumă la capăt, creioane pe care scrie „Canasta, Segundo Santos, Alberto Serrato, Montevideo 1939”. Aşa că, la noi în familie, de Revelion, se joacă Canasta! Ca să se vadă norocul fiecăruia în anul 2019!

Ce sa nu pui la masa, in noaptea de Revelion! Aduce mare GHINION! Putini romani stiu ca e INTERZIS!

Pagina 1 din 2 12