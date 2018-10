Ascendentul lovește din nou! Multe victime, nevinovate și naive. Horoscop

Horoscop Ce este Ascendentul? Este gradul din zodiac care arată Estul în momentul nașterii. Este ambreiajul, legătura, dintre macrocosmos, zodii, planete, aspecte și microcosmos, casele, domeniile vieții nativului. Legătură dintre Om și Univers. Este important, în astrologia medievală europeană, pentru că de la ascendent, în sens invers acelor ceasornicului, începe edificarea caselor astrologice.





Pe 27 octombrie s-au născut Nicolo Paganini, Theodore Roosevelt, Brigitte Engerer, Costin Murgescu, Sanda Toma, Romeo Vanica, Dumitru Furdui, Mihaela Mihai, Romulus Bărbulescu. Pe 28 octombrie s-au născut Erasmus din Rotterdam, Bill Gates, Ivan Turgheniev, Jonas Salk, Eros Ramazzotti, Ilarion Ciobanu, Constantin I. Parhon, Dan Tărchilă, Eugen Mandric, Liviu Nicolae Dragnea.

Pe 27 octombrie, sărbătoare mare în Bucureşti, „Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală” după cum precizează Calendarul Creştin-Ortodox pe 2017 editat cu Binecuvântarea Patriarhului Daniel. În „Vieţile Sfinţilor” pagina 95, îl pomenim pe preacuviosul, părintele nostru, Dimitrie cel nou din Basarabi. Pe 28 octombrie în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti, Terentie, soţia sa Neonila şi cei şapte fii, Firmilian.

Dar ce mai este, tradiţional, pe 27 octombrie, în ”Kalendar”? Ei bine, Filip Şchiopul, vechiul nostru prieten, Lupul Şchiop! Dumitru sau Dimitrie Basarabov este Filip Şchiopul! Se zice ca acesta a călcat un pui şi, pentru o asemenea greşeală, şi-a pedepsit piciorul vinovat să suporte numai el greutatea trupului, timp de un an, mergând şchiop (Speranţia).

Se povesteşte că Sfântul a găsit nişte câini, ai nimănui, şi i-a adus acasa la el. Căţeii erau în număr de şapte. Ca să-i mulţumească sfântului pentru bunătate, în fiecare zi a săpătămânii, câte un căţel se facea servitor şi facea toate muncile, cât ar fi fost de grele. Dacă venea un om şi-l ruga să-l facă sănătos, sfântul, cu ajutorul unui căţel îl făcea sănătos. Unii dintre câinii sfântului prindeau diavolii şi îi aduceau la Sumedru. Căţeii aveau puterea să se ducă şi în iad, unde diavolii se temeau de ei. De atuncea diavolii au făcut o poartă mare de fier la iad, dar Filipul Şchiop tot trece prin ea!

Câinii Sf. Dumitru sunt lupii Sf. Petru şi ai Sf. Andrei. (Speranţia, Olteanu).

Mă gândesc ce veselie trebuie să fie în ograda lui Sumedru! Dar, mai mare este în ograda mea, eu am opt căței! Sunt ca niște copii, ce zic eu, sunt mai ascultători decât copiii de trei ani, cum spun savanții că au mintea cățeii.

Cei doi sfinţi, Sf. Dumitru şi Sf. Dumitru Basarabov tind, în conştiinţa populară, să se contopească.

Basarabovul fiind şi protectorul Bucureştilor, cronicarul medieval zice că: "...apăi în ziua de 27 octombrie, prostimea se îmbulzeşte ca să tulbure moaştele Sfântului...". Nimic nou sub soare, ce este noul decât vechiul bine uitat!

O veste m-a întristat și tulburat. A murit ultimul cățel corgi al Reginei Marii Britanii. Îl chema Whisper și era ultimul corgi care a rămas în posesia reginei Elisabeta a II-a după moartea lui Willow, la începutul acestui an, descendent al unei linii de câini corgi, la a 14-a generație, de a căror creștere s-a ocupat suverana britanică. Regina a mai rămas cu doi dorgi, o încrucișare între corgi și teckel. Și eu am, pe un fotoliu vechi, scămoșat și mâncat pe la colțuri, o dorgi, o cheamă Urechița, din motive lesne de înțeles. Acum se uită cu atenție la mine, știe că scriu despre ea. Are niște ifose de parcă acum ar fi sărit din poala reginei! Uneori te atașezi de pisici și căței mai mult ca de oameni. Pentru că pisicile și cățeii nu te trădează, nu te vorbesc de rău, nu te vând și nu te invidiază. Poate, papagalii…

Dragi lupi, padawani și hobbiți, ascendentul lovește din nou! Nu mai puțin de cinci dintre domniile vostre se declară revoltați de treaba cu ascendentul. Victime nevinovate și naive! Cel mai succint este un nou prieten de corespondență, Gabriel, care scrie: ”… care-i treaba cu ascendentul? Ca nu mai stie omul ce sa creada... ba se naște Fecioară, ba dupa 35 de ani intra-n Rac…” . Iar Rodica, o mai veche prietenă de corespondență, îmi demonstrează mie, pe opt pagini, că treaba cu ascendentul mai important ca zodia, este o prostie!

Am mai scris de multe ori despre această problemă, o erezie, nu este astrologie, este prostologie. Nu mă interesează cine a inventat această prostie, dar siniștrii agenți ai Trustului Astrologic al lui Jonathan și Oscar Cainer au descoperit moldoveanca și mi-au pus pe birou un dosar. Plus ”aventurile” femeii cu familii de români din străinătate, din Elveția și Malta au venit până la mine. Repet, nu mă interesează, face și ea ce poate în țara tuturor posibilităților, doar avem un model nemuritor în don’ Liviu, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere, să-i urăm ”La Mulți Ani!”, cu executare! De fapt, fiecare popor are conducătorii pe care îi merită, nu don’ Liviu este de vină.

Dar, haideți să construim, nu să distrugem! Să învățăm, nu să inventăm! Să aprofundăm, nu să criticăm!

Ce este Ascendentul? Este gradul din zodiac care arată Estul în momentul nașterii. Este ambreiajul, legătura, dintre macrocosmos, zodii, planete, aspecte și microcosmos, casele, domeniile vieții nativului. Legătura dintre Om și Univers. Este important, în astrologia medievală europeană, pentru că de la ascendent, în sens invers acelor ceasornicului, începe edificarea caselor astrologice. Înainte de apariția programelor astrologice de computer, existau așa numitele Tabele ale Caselor. Calculate pentru mai multe sisteme de domificație, adică de trasare a celor XII case pe roata horoscopului. Placidus era cea mai folosită domificație. Dar mai există și alte sisteme: Regiomontanus, Koch, Alcabitus, Campanus, Jamaspa, Egal de la Ascendent, Egal de la Mijlocul Cerului, etc.

De exemplu, astrologia creștină, științifică, pe care o folosesc, folosește sistemul caselor egale de la Ascendent. Pentru cine nu știe ce sunt casele astrologice, trebuie să precizez că sunt domenii, felii din viața nativului (ne refreim aici strict la horoscopul de naștere, tema nativă). Foarte pe scurt casa I-a este casa caracterului, a II-a a averii, a III-a a intelectului etc. Casele repetă caracteristicile principale ale zodiilor. De aceea cardinalul Pierre d’Ailly a luat pentru sistemul lui casele egale, la fel cum sunt și zodiile. Pe de altă parte sistemele gen Placidus dau mari erori la latitudini mari, adică apar câteva case enorme, față de celelate.

Faptul ca după o anumită vârstă ascendentul să fie mai important ca zodia, adică zodia în care cade ascendentul să devină zodia nativului, este fals. O invenție stupidă, dar ca orice invenție stupidă, repetată de multe ori, a prins la prostime. Am peste șase sute de cărți de astrologie în bibliotecă. În niciuna nu se afirmă enormitatea că în cursul vieții se schimbă zodia în funcție de unde cade ascendentul! Nu există niciun motiv, nicio cercetare statistică în favoarea acestei ”fake news”. Invenția moldovencei cu ascendentul contrazice toate principiile astrologice. Eu mi-am făcut datoria, am spus adevărul, știind vorbele regretatului Rege: ”... nu te poți bate, singur, cu o floretă de nobil contra unei armate de topoare țărănești...” Săracul rege, demn de Shakespeare, ce jale și ce epigoni a lăsat în urma lui!

Acum vă rog să mă scuzați, mă duc să fac puțină ordine în casă și să iau cățelușele de la gard - se uita la petrecerea de Sf.Dumitru al unui vecin și se distrează la vederea țăranilor beți-cuc. Mâine primesc pentru ultima oară musafiri în pustnicia mea, o să deschid din nou porțile sihăstriei după Sf.Paști din 2019. S-au anunțat și finlandezii, vin pentru aprovizionare cu țuică, dar Festivalul țuicii în Vălenii de Munte o să fie peste o săptămână. O să-i duc la cel mai vechi nume al țuicii de pe Valea Teleajănului. Un eșec anunțat, mulți producători particulari importanți m-au anunțat că nu mai participă la festival, pentru că anul trecut, la a XX-a ediție, fiscul i-a impozitat peste măsura la expoziție, ca și când ar fi fost industriași și le-a făcut controale și acasă.

Nu uitați să schimbați ora, ce idioțenie, la fel cu ascendentul, eu mă pregătesc pentru ”Dimineața Astrologilor”, poate o să vă povestesc ce este cu prevederea, pe zodii, dar avem timp, nu au intrat zilele în sac, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Chiar dacă ai dreptate si spui numai adevarul, nu te poţi opri să nu faci câteva remarci mai acide despre familie, sau prietenii tăi. Nu te mai repezi să împungi, lumea o să fugă de tine! Sâmbătă: aspecte favorabile deciziilor importante de genul - fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că duminică este sărbătoare mare şi nu este bine să lucrezi. De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le poţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de sărbătoare, aşa încât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

Pagina 1 din 2 12