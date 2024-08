Economie Prohibiția a dat naștere NASCAR. Nu benzina, ci razele de lună au alimentat creșterea curselor de mașini







Chiar și după ce Junior Johnson a distrus pistele din sud și a obținut cinci victorii pe circuitul NASCAR în 1955, cea mai nouă vedetă a curselor de mașini a continuat să se întoarcă acasă, în munții din Carolina de Nord, pentru a lucra în afacerea de familie „Moonshining”.

Strămoșii lui Johnson fabricau rachiu de contrabandă încă de pe vremea Rebeliunii Whisky-ului. Când autoritățile au făcut o razie la ferma familiei și l-au arestat pe tatăl lui Johnson în 1935, au confiscat mai mult de 7 000 de galoane de whisky în ceea ce era atunci cea mai mare captură de alcool ilegal.

Viitorul membru NASCAR Hall of Famer și proprietar de echipă și-a descoperit pentru prima dată talentul la volan în timp ce consuma moonshine în adolescență. „Moonshining-ul a făcut parte din copilăria mea, dar a făcut parte și din pregătirea mea în cursele auto”, a declarat Johnson pentru St. Louis Post-Dispatch în 1990.

„Fiind în această afacere, trebuia să ai o mașină foarte rapidă și trebuia să fii capabil să fugi de agenții de venituri sau de patrula rutieră sau de șerif sau de oricine încerca să te urmărească pentru a încerca să te prindă”.

„Dacă nu ar fi fost whisky-ul, NASCAR nu s-ar fi format”

Într-adevăr, începând cu perioada prohibiției, șoferii care transportau moonshine din zonele rurale sau importau ilegal băutură din Canada au fost nevoiți să facă modificări ingenioase la vehiculele lor pentru a eluda autoritățile pe drumuri lăturalnice cu viraje în ac de păr. "Dacă nu ar fi fost whisky-ul, NASCAR nu s-ar fi format. Acesta este un fapt„, a declarat Johnson pentru BBC. Cursele de Stock Car își au rădăcinile în Appalachia, unde producerea și vânzarea de whisky de casă a reprezentat salvarea lichidă pentru fermele de familie care încercau să scape de sărăcia paralizantă - mai ales în timpul Marii Depresiuni, care a lovit regiunea în mod deosebit de dur. „Erau vremuri grele pe dealuri și făceai lucruri pe care nu trebuia să le faci pentru a supraviețui”, a declarat Curtis Turner, membru al Hall of Famer NASCAR, care a început să facă contrabandă la vârsta de nouă ani, potrivit NASCAR.com.

Moonshining-ul din Apalași a continuat să prospere chiar și după abrogarea Prohibiției, datorită persistenței ținuturilor secetoase și dorinței de a scăpa de taxele federale ridicate pe alcool.

„Moonshiners nu doreau să împartă cu guvernul federal veniturile din taxe sau nimic din această întreprindere pe care o construiseră de la zero”, spune Neal Thompson, autorul cărții Driving with the Devil: Southern Moonshine, Detroit Wheels, and the Birth of NASCAR.

Ford și moonshine

În mod ironic, un abstinent devotat a fost cel care a făcut mai mult pentru afacerea de contrabandă în anii care au urmat prohibiției decât oricine altcineva.

În timp ce producătorul de automobile Henry Ford a interzis consumul de alcool de către angajații săi, motorul său Ford V-8 a fost, literalmente, cel care a condus moonshining-ul după debutul său din 1932. „Contrabandiștii au experimentat cu diferite mașini de-a lungul timpului, dar acestea nu erau niciodată suficient de rapide pentru gusturile lor”, spune Thompson. „Se pare că Ford a creat din greșeală vehiculul perfect pentru livrarea moonshine”. „Cu Ford V-8, dintr-o dată a apărut un motor care se potrivea profesiei lor”, explică Thompson.

„Era suficient de rapid pentru a fi cu un pas înaintea legii, suficient de robust pentru drumurile de munte și avea un portbagaj și un loc în spate suficient de mari pentru a înghesui moonshine.” Cu o ușurință relativă, mecanicii puteau, de asemenea, să îmbunătățească motorul Ford V-8 pentru a obține câțiva kilometri pe oră în plus de viteză, ceea ce putea face diferența în timpul urmăririlor cu mașina.

Pentru a scăpa și mai mult de agenții fiscali și de poliție, contrabandiștii își dotau mașinile cu funcții care păreau desprinse direct dintr-un film de spionaj sau dintr-un desen animat Looney Tunes - dispozitive care, printr-o simplă apăsare de buton, puteau lansa fumigene, scurgeri de ulei și chiar găleți pline cu nituri pentru a perfora cauciucurile urmăritorilor lor

Nu erau doar șoferii care aveau whisky în sânge. „Ceea ce cei mai mulți cronicari ai curselor de stock car și NASCAR nu au observat”, scrie Daniel S. Pierce în Real NASCAR. Printre aceștia se număra și Raymond Parks, „prima persoană care a înființat o echipă de curse formalizată și legitimă”, spune Thompson.

Avere din contrabandă

Parks a fugit de acasă, din munții din nordul Georgiei, la vârsta de 14 ani, pentru a deveni ucenicul unui vânzător de țigări pe care îl cunoscuse în închisoarea districtului, după ce fusese închis pentru că îi cumpărase băutură tatălui său. Lucrând la o distilerie și transportând whisky de porumb prin Atlanta, Parks a făcut o avere din contrabandă.

Curând, Parks a început să investească câștigurile sale ilicite în întreprinderi legale, cum ar fi benzinăriile și sportul în creștere al curselor de mașini. Contrabandistul din Georgia nu a trebuit să se aventureze prea departe pentru a găsi doi piloți talentați pentru echipa sa de curse.

Problemele cu poliția

Verișorii săi Lloyd Seay și Roy Hall erau unii dintre cei mai buni traficanți de alcool din nordul Georgiei, evitând capturarea cu ajutorul vitezei lor și al virajelor îndrăznețe de 180 de grade. Și chiar în josul drumului de la una dintre benzinăriile deținute de Parks se afla garajul lui Red Vogt, cunoscut drept „mecanicul contrabandiștilor”. Seay a câștigat prima mare cursă de stock car în 1938, la Lakewood Speedway din Atlanta, în fața a 20.000 de fani, iar Hall avea să câștige campionatul național de stock car în 1941. În septembrie 1945, când cursele de stock car au fost reluate după cel de-al Doilea Război Mondial, la Lakewood Speedway era cât pe ce să izbucnească o revoltă, după ce poliția a interzis accesul a cinci piloți, printre care și Hall, care fusese condamnat pentru încălcarea regulilor privind transportul băuturilor alcoolice.

Formarea NASCAR

În timp ce 30 000 de fani scandau pentru Hall, căruia i se retrăsese permisul de conducere după ce fusese arestat de nu mai puțin de 16 ori, autoritățile au cedat și i-au lăsat pe contrabandiști să concureze. Hall a luat steagul în carouri. Cu toate acestea, Atlanta nu i-a primit înapoi pe contrabandiști, iar un alt pilot de top pe nume Bill France a început să recruteze contrabandiști pentru a concura în Virginia și în Carolina de Nord. În decembrie 1947, France i-a reunit pe cei mai importanți piloți, mecanici și proprietari de stock car în Daytona Beach, Florida, pentru a standardiza regulile, o întâlnire care s-a încheiat cu formarea National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR). O echipă asamblată de Parks cu Red Byron la volan a câștigat primele două campionate NASCAR.

„Nu cred că NASCAR s-ar fi dezvoltat la fel de repede sau în același mod fără banii de moonshine ai lui Raymond Parks și ai altora care au ajutat la susținerea sa în acei ani de început”, notează Thompson, conform History.