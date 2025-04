Monden TWST/ Things We Said Today, premieră la Festivalul de la veneția. Video







„TWST/ Things We Said Today”, făcut de cineastul Andrei Ujică, va avea premiera în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, în selecţia oficială - Out of Competition - Non Fiction. Festivalul are loc anul acesta între 28 august şi 7 septembrie.

Va avea premiera la Festivalul de Film de la Veneția

Secţiunea „Official selection - Out of competition” prezintă 21 dintre cele mai importante filme de lungmetraj ale anului, atât filme de ficţiune, cât şi documentare, care au în comun „poveşti spectaculoase, prezentate prin mijloace narative şi stilistice originale”.

„TWST/ Things We Said Today” este gândit ca o capsulă de timp a weekendului 13-15 august 1965, la New York, încadrată de sosirea trupei The Beatles în oraş şi de primul ei concert pe Shea Stadium şi este narat din perspectiva a doi adolescenţi a căror voci sunt interpretate de tinerii actori americani Tommy McCabe şi Therese Azzara.

Personajul principal masculin este Geoffrey, fiul lui Joe O’Brien, un DJ în vogă din epocă, amfitrionul emisiunii matinale la WMCA, primul post de radio care a transmis piese de Beatles la New York.

Filmul, compus doar din materiale de arhivă

Filmul este compus doar din materiale de arhivă din epocă (ABC, CBS, NBC etc.), filme de 8 mm din arhive personale şi imagini ale concertului, care a fost înregistrat cu 14 camere de 35 mm, dar scos ulterior pe piaţa de home movies de către ABC, în copii de 16mm.

Personajele apar ca desene semi-animate în film, acestea fiind realizate de artistul francez Yann Kebbi şi integrate în mijlocul evenimentelor cu ajutorul efectelor vizuale. Scenariul, scris de Andrei Ujică, cuprinde informaţii biografice din jurnalul lui Judith Kristen, excerpte dintr-o relatare autoficţională a lui Geoffrey O'Brien, precum şi fragmente din povestirea „Isabela, prietena fluturilor” de Andrei Ujică, publicată în 1972, tradusă pentru proiectul cinematografic de Philip Ó Ceallaigh.

Titlul filmului, „TWST / Things We Said Today”, provine de la una dintre piesele Beatles ce anticipează momentul când prezentul devine un trecut fantomatic.

Filmul este produs de Les Films du Camélia, Modern Electric Pictures şi Tangaj Production, în co-producţie cu ARTE France Cinéma şi INA: Institut national de l’audiovisuel, cu sprijinul Eurimages, Fondation Cartier pour l’art contemporain, HfG/ ZKM Filminstitut, Arte France, UPFAR-ARGOA, SACEM şi Avanpost.

Când va fi lansat în România

Regie şi scenariu: Andrei Ujică. Montaj şi sunet: Dana Bunescu. Supervizor efecte vizuale: Olga Avramov. Artist desenator: Yann Kebbi. Producători: Ronald Chammah, Anamaria Antoci, Andrei Ujică. Producători executivi: Nouredine Essadi, Anda Ionescu.

„TWST/ Things We Said Today” va fi lansat în cinematografele din România la începutul anului 2025, distribuit de Bad Unicorn.

„Printre visurile mele din liceu au fost şi acestea: sǎ lucrez o datǎ cu o mare trupă de pop şi sǎ fac un film american. Dar tot aşa, de-abia 50 de ani mai tîrziu am avut curajul să construiesc un film în jurul primului concert dat de cea mai mare formaţie din toate timpurile pe Shea Stadium.

Cum le-am spus tinerilor actori newyorkezi ale cǎror voci le-am înregistrat în toamna trecută, nu contează cât durează să-ţi împlineşti un vis, principalul e să reuşeşti înainte să-l uiţi”, a declarat regizorul Andrei Ujică.