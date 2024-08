Sport Fotbalistul român care își caută și azi tatăl. E dispărut de peste 30 de ani







România. Tiberiu Ghioane, fost jucător la FC Brașov, Rapid și Dinamo Kiev, continuă să își caute tatăl dispărut de peste 30 de ani. Nici el, nici mama sa nu au mai avut nicio veste despre bărbat din anul 1990.

În trecut, fostul internațional spunea că spera ca, după ce va deveni cunoscut în lumea fotbalului și va atrage atenția publicului, ar putea descoperi mai multe informații despre tatăl său dispărut.

Tiberiu Ghioane a trăit fără tată din 1989

„Am sperat că voi ajunge suficient de cunoscut și că voi putea mișca puțin lucrurile și pe partea asta. Voiam orice informație. Am însă numai niște zvonuri aiurite. Nimeni nu știe nimic. Din 1989, de când a plecat pe TIR, nu mai știu mare lucru”, a mărturisit mai demult fostul jucător de fotbal.

Fostul mijlocaș dezvăluia că tatăl său plecase în Austria, iar mama sa fusese la el în 1990 și 1991. Planul tatălui era să se întoarcă acasă, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat și de atunci nici mama lui nu mai știe absolut nimic despre el.

Tiberiu Ghioane mărturisea că nici după 30 de ani, tatăl său „nu apare nici la vii, nici la morți”, iar crudul adevăr este de problemele altuia nu sunt de interes pentru nimeni.

A suferit un atac cerebral la 24 de ani

Tiberiu Ghioane a vorbit deschis și despre atacul cerebral pe care l-a suferit în anul 2005, la vârsta de doar 24 de ani.

Suprasolicitarea și oboseala din timpul antrenamentelor și-au spus cuvântul. După acel moment a avut nevoie de o perioadă de recuperare, însă treptat a reușit să-și revină.

„Eram în cantonament cu Dinamo Kiev. Suprasolicitare a fost. Aveam și probleme cu somnul. Bine, asta din tinerețe. Inclusiv la Rapid. Nu dormeam 3 nopți la rând înainte de meci. Nu puteam refuza să joc, chiar dacă nu eram în cea mai bună formă”, mărturisea fostul fotbalist.

Tiberiu Ghioane s-a retras din fotbal la 30 de ani

Pe când avea 30 de ani a decis să facă un pas înapoi din sport, tot din cauza oboselii.

Deși medicii i-au recomandat să se retragă și să o lase mai moale imediat după ce a suferit AVC-ul, Tiberiu Ghioane spunea că era încăpățânat și nu a vrut să o facă.

„Da! Au fost mulți medici care mi-au zis asta. Nu doar unul! N-am renunțat, pentru că așa e felul meu. Am revenit foarte ușor. La primul meci am dat gol, plus o pasă foarte bună pentru Rebrov. Mi-am revenit bine, chiar am redevenit titular”, a mai spus fostul fotbalist.